Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

La iniciativa, impulsada por una firma local, utiliza residuos plásticos y arena en la fabricación de bloques, lo que beneficia a familias, limpia la ciudad y fomenta la economía circular en áreas de alta densidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Accra, capital de Ghana, la expansión urbana supera la capacidad de construcción formal, lo que agrava la escasez de viviendas y la acumulación de basura en la ciudad. Frente a este panorama, una empresa local implementa una solución innovadora: fabricar ladrillos a partir de plástico reciclado y arena para construir casas más económicas y sostenibles. El proyecto busca reducir el costo de la vivienda y transformar los residuos plásticos en recursos útiles para la construcción.

De acuerdo con el sitio de noticias DW, el proceso involucra la recolección, limpieza y fundición de residuos plásticos, que se mezclan con arena antes de ser moldeados. Las máquinas producen hasta 25 ladrillos por hora, y cada unidad contiene aproximadamente un tercio de plástico reciclado. Este método no solo disminuye la dependencia del cemento, sino que también aporta soluciones a dos problemas urbanos críticos.

Además, según el portal español OK Diario, la empresa emplea a más de 300 personas para recolectar y clasificar residuos plásticos. En barrios densamente poblados como Nima, la producción de ladrillos supone una mejora tangible en la limpieza urbana y genera incentivos económicos para quienes participan en el proceso.

El proceso de fabricación y su impacto ambiental

El proyecto demanda mayores inversiones para aumentar la producción y responder a crecientes pedidos, lo que condiciona su impacto futuro en la solución habitacional y ambiental de Accra. REUTERS/Francis Kokoroko/File Photo

La fabricación de ladrillos utiliza una mezcla de plástico reciclado y arena. El material se funde a altas temperaturas y se prensa en moldes, lo que da como resultado bloques sólidos y resistentes. El diseño de los ladrillos, con ranuras y orificios centrales, favorece el aislamiento térmico, fundamental en un clima cálido como el de Accra. Así, la construcción resulta eficiente tanto en términos de confort como de sostenibilidad.

El método reduce la cantidad de residuos plásticos que terminan en calles o canales, ayudando a minimizar el impacto ambiental. Según los responsables del proyecto, cada ladrillo producido representa una cantidad significativa de basura retirada del entorno urbano. Además, sustituir parte del cemento por plástico reciclado disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la producción de cemento es una de las principales fuentes de CO₂ a nivel global.

Beneficios económicos y sociales para la comunidad

Las viviendas construidas con estos ladrillos pueden costar hasta un tercio menos que las edificadas con materiales tradicionales. Esta reducción responde a la menor dependencia del cemento, el uso de materias primas recicladas y la simplificación del proceso constructivo. El modelo permite que más familias accedan a viviendas dignas, al tiempo que impulsa la economía local con la creación de empleo para cientos de personas involucradas en la cadena de reciclaje y producción.

El empleo de esta tecnología contribuye a mejorar el acceso a la vivienda y combate los residuos urbanos, mientras favorece el desarrollo de la comunidad y disminuye el uso tradicional de cemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago por kilogramo de plástico recolectado crea un incentivo directo para limpiar la ciudad y mejora las condiciones sanitarias en barrios vulnerables. Así, la iniciativa contribuye tanto a la calidad de vida como al desarrollo sostenible de Accra, una urbe que crece a ritmo acelerado y enfrenta desafíos estructurales en materia de vivienda.

Retos para la expansión y perspectivas de futuro

A pesar del éxito inicial, el proyecto enfrenta limitaciones para escalar su modelo. Cada casa requiere miles de bloques y la capacidad de producción actual resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Según los promotores, ampliar la infraestructura y adquirir equipos adicionales son pasos clave para transformar la idea en una solución de mayor alcance.

El interés internacional y los pedidos de viviendas crecen, pero el desafío radica en la logística y la capacidad industrial. El modelo demuestra que el reciclaje puede convertirse en una herramienta real para el modelo habitacional sin sacrificar resistencia ni calidad. Sin embargo, la viabilidad a gran escala dependerá de inversiones en tecnología y expansión productiva.

Con estas acciones, la transformación de residuos plásticos en ladrillos para viviendas en Ghana representa una alternativa innovadora y sostenible frente a dos de los principales problemas urbanos de Accra: la escasez de vivienda y la acumulación de basura. El proyecto no solo reduce costos y mejora el medio ambiente, sino que también genera empleo y promueve la inclusión social en una ciudad que busca soluciones integrales a su crecimiento acelerado.