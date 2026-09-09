Mundo

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania

El mandatario dijo que las sanciones y el aislamiento aplicados hasta ahora no han contenido la ofensiva de Moscú y pidió aumentar la presión antes de que avance otra campaña invernal

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Guardar

Volodimir Zelensky volvió a reclamar una reacción internacional más firme después de una nueva ola de bombardeos rusos contra zonas civiles de Ucrania, en una jornada en la que ataques nocturnos dejaron al menos dos muertos y siete heridos, mientras Kiev aseguró haber golpeado una base naval rusa en el mar Negro.

El presidente de Ucrania sostuvo que la presión económica y diplomática aplicada hasta ahora sobre Rusia no alcanzó para frenar la invasión y advirtió que Moscú no debería llegar al invierno con la idea de que puede mantener el uso de misiles y drones sin pagar costos. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que la respuesta internacional ha sido insuficiente frente a ofensivas que, según dijo, causan víctimas casi a diario.

PUBLICIDAD

El planteo de Zelensky se produjo después de que Naciones Unidas informara el mes pasado que en julio murieron o resultaron heridos 437 civiles y más de 2.600 sufrieron lesiones por el aumento de los ataques aéreos rusos, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022.

De acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, más de 16.800 civiles ucranianos murieron y más de 51.000 resultaron heridos desde que las fuerzas rusas cruzaron la frontera. Ese balance se convirtió en uno de los argumentos centrales del gobierno ucraniano para insistir en un endurecimiento de las sanciones y del aislamiento diplomático sobre el Kremlin.

PUBLICIDAD

Un dron impactó un edificio de 22 pisos en Kiev y dejó heridos

Mientras se multiplicaban los pedidos políticos, los ataques rusos durante la noche del miércoles alcanzaron seis regiones ucranianas con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, según autoridades de Kiev. En la capital, cuatro de los heridos estaban en un edificio residencial de 22 pisos del distrito Darnytskyi, donde un dron dañó el piso 11 y provocó un incendio en el 12.

El ataque de este miercoles volvió a mostrar el impacto de la guerra sobre zonas urbanas. (REUTERS/ARCHIVO)
El ataque de este miercoles volvió a mostrar el impacto de la guerra sobre zonas urbanas. (REUTERS/ARCHIVO)

Olha Smal, una vecina de 62 años que vive en ese nivel, relató a The Associated Press que la onda expansiva la arrojó dentro de su cocina y que el humo cubrió el departamento en pocos minutos después de que uno de los dormitorios se incendiara. La mujer agregó que una vecina embarazada también resultó herida. “Vives al día. No sabes qué te pasará mañana, o incluso qué pasará hoy”, dijo la residente, en declaraciones recogidas por la agencia.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus fuerzas alcanzaron un almacén de una fábrica de drones en Kiev. También aseguró que fueron atacadas instalaciones logísticas en Mykolaiv, depósitos de combustible en el puerto de esa ciudad del sur ucraniano y una subestación eléctrica.

Según la misma versión oficial, el ejército ruso golpeó además un buque que se dirigía a Odesa con carga militar e instalaciones logísticas en el paso fronterizo de Starokozache, en la frontera de Ucrania con Moldavia. Las autoridades ucranianas informaron que ese ataque causó la muerte de dos personas.

El episodio se suma a una serie de ataques registrados en los últimos días. (REUTERS/ARCHIVO)
El episodio se suma a una serie de ataques registrados en los últimos días. (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, Zelensky aseguró que Ucrania mantiene ofensivas diarias de largo alcance contra infraestructura situada dentro de territorio ruso como respuesta a los ataques de Moscú. Entre los blancos recientes mencionó a Novorossiysk, ciudad portuaria del mar Negro situada en la región rusa de Krasnodar.

De acuerdo con el mandatario, el ataque alcanzó una base naval, una terminal utilizada para cargar petróleo, instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero. El Estado Mayor General ucraniano describió a esa base como un nodo central de apoyo logístico y mantenimiento para la Flota rusa del mar Negro.

Un ataque con drones en territorio ruso dejó cuatro muertos, según Krasnodar

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, afirmó que cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 29 resultaron heridas en el ataque con drones contra Novorossiysk. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que las defensas antiaéreas derribaron 596 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La nueva escalada dejó expuestos, una vez más, los ataques cruzados que se extienden desde ciudades ucranianas hasta infraestructura estratégica en territorio ruso, en un conflicto que sigue ampliando su impacto sobre la población civil y los corredores logísticos de ambos países.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyKievGuerra Rusia-UcraniaONUÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

El régimen de Xi Jinping emitió una queja por la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario” y amenazó a legisladores panameños.

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Fuentes de las FDI describen la complejidad de la guerra urbana en las aldeas fronterizas y apuntan a una red subterránea que opera bajo poblados civiles. A pesar de los hallazgos bélicos en zonas residenciales, la retirada militar sigue condicionada al despliegue efectivo del ejército libanés

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Holly Wiffen, recibió un golpe en la cabeza durante un salto grupal en Nottingham y cayó sin control a 240 km/h; sobrevivió con fractura de pierna y columna

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos

“Lamentablemente, se han registrado víctimas entre los civiles que se encontraban cerca del puesto de control”, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, al reportar el bombardeo. La parte moldava recibió una notificación sobre el cierre temporal del paso de Starokozache

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos

El régimen iraní reforzará el uso obligatorio del hiyab en las universidades y las advertencias en las calles sobre la vestimenta

Saeed Karami, subdirector de asuntos culturales y políticos de la Oficina del Representante del Líder Supremo, afirmó que la “directiva” ya fue elaborada y que los ministerios de Ciencia y Salud la emitirán próximamente

El régimen iraní reforzará el uso obligatorio del hiyab en las universidades y las advertencias en las calles sobre la vestimenta
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Usaron tu rostro para crear un video u foto falsa con IA? Esto debes hacer si eres víctima de un deepfake

¿Usaron tu rostro para crear un video u foto falsa con IA? Esto debes hacer si eres víctima de un deepfake

Creador de contenido explicó lo que todo extranjero necesita antes de viajar a Colombia: “Aquí no se mide en metros ni en pulgadas”

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente

Taxista en presunto estado de embriaguez atropelló a un motociclista en Soacha y escapó del lugar: dejó abandonado a una menor en el carro

Diputados, en vivo: la oposición logró darle impulso a los proyectos de morosidad y Discapacidad

DEPORTES

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

"Tercer tiempo", la iniciativa de la Conmebol en las categorías juveniles que se puso en práctica en la Liga Evolución Sub15

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire: hora, TV y formaciones

Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians: hora, TV y probables formaciones

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los 10 directores que están marcando el rumbo del cine de terror y ciencia ficción en 2026

Quiénes son los 10 directores que están marcando el rumbo del cine de terror y ciencia ficción en 2026

La esposa de Bruce Willis cuenta cómo sus hijas la han visto “rota en el piso” en medio de la enfermedad del actor: “Sigo luchando a diario”

El curioso acuerdo de Schwarzenegger para conservar el traje de Mr. Freeze: pagará solo un dólar al año

Quién es Nina Johnson, la misteriosa joven de 28 años que estaría saliendo con Noel Gallagher

Decenas de personas fueron evacuadas en Malibú tras la apertura de un socavón frente a la casa de Nicolas Cage