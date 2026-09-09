Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Guardar

Volodimir Zelensky volvió a reclamar una reacción internacional más firme después de una nueva ola de bombardeos rusos contra zonas civiles de Ucrania, en una jornada en la que ataques nocturnos dejaron al menos dos muertos y siete heridos, mientras Kiev aseguró haber golpeado una base naval rusa en el mar Negro.

El presidente de Ucrania sostuvo que la presión económica y diplomática aplicada hasta ahora sobre Rusia no alcanzó para frenar la invasión y advirtió que Moscú no debería llegar al invierno con la idea de que puede mantener el uso de misiles y drones sin pagar costos. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que la respuesta internacional ha sido insuficiente frente a ofensivas que, según dijo, causan víctimas casi a diario.

PUBLICIDAD

El planteo de Zelensky se produjo después de que Naciones Unidas informara el mes pasado que en julio murieron o resultaron heridos 437 civiles y más de 2.600 sufrieron lesiones por el aumento de los ataques aéreos rusos, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022.

De acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, más de 16.800 civiles ucranianos murieron y más de 51.000 resultaron heridos desde que las fuerzas rusas cruzaron la frontera. Ese balance se convirtió en uno de los argumentos centrales del gobierno ucraniano para insistir en un endurecimiento de las sanciones y del aislamiento diplomático sobre el Kremlin.

PUBLICIDAD

Un dron impactó un edificio de 22 pisos en Kiev y dejó heridos

Mientras se multiplicaban los pedidos políticos, los ataques rusos durante la noche del miércoles alcanzaron seis regiones ucranianas con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, según autoridades de Kiev. En la capital, cuatro de los heridos estaban en un edificio residencial de 22 pisos del distrito Darnytskyi, donde un dron dañó el piso 11 y provocó un incendio en el 12.

El ataque de este miercoles volvió a mostrar el impacto de la guerra sobre zonas urbanas. (REUTERS/ARCHIVO)

Olha Smal, una vecina de 62 años que vive en ese nivel, relató a The Associated Press que la onda expansiva la arrojó dentro de su cocina y que el humo cubrió el departamento en pocos minutos después de que uno de los dormitorios se incendiara. La mujer agregó que una vecina embarazada también resultó herida. “Vives al día. No sabes qué te pasará mañana, o incluso qué pasará hoy”, dijo la residente, en declaraciones recogidas por la agencia.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus fuerzas alcanzaron un almacén de una fábrica de drones en Kiev. También aseguró que fueron atacadas instalaciones logísticas en Mykolaiv, depósitos de combustible en el puerto de esa ciudad del sur ucraniano y una subestación eléctrica.

Según la misma versión oficial, el ejército ruso golpeó además un buque que se dirigía a Odesa con carga militar e instalaciones logísticas en el paso fronterizo de Starokozache, en la frontera de Ucrania con Moldavia. Las autoridades ucranianas informaron que ese ataque causó la muerte de dos personas.

El episodio se suma a una serie de ataques registrados en los últimos días. (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, Zelensky aseguró que Ucrania mantiene ofensivas diarias de largo alcance contra infraestructura situada dentro de territorio ruso como respuesta a los ataques de Moscú. Entre los blancos recientes mencionó a Novorossiysk, ciudad portuaria del mar Negro situada en la región rusa de Krasnodar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mandatario, el ataque alcanzó una base naval, una terminal utilizada para cargar petróleo, instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero. El Estado Mayor General ucraniano describió a esa base como un nodo central de apoyo logístico y mantenimiento para la Flota rusa del mar Negro.

Un ataque con drones en territorio ruso dejó cuatro muertos, según Krasnodar

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, afirmó que cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 29 resultaron heridas en el ataque con drones contra Novorossiysk. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que las defensas antiaéreas derribaron 596 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

PUBLICIDAD

La nueva escalada dejó expuestos, una vez más, los ataques cruzados que se extienden desde ciudades ucranianas hasta infraestructura estratégica en territorio ruso, en un conflicto que sigue ampliando su impacto sobre la población civil y los corredores logísticos de ambos países.