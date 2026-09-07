Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Tras un carrusel de infarto y más de 14 millones de votos, la casa despidió a uno de sus integrantes en la sexta gala de eliminación. (Facebook)

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 llega a su recta final entre tensiones crecientes dentro de la casa. En la sexta gala de eliminación, cinco habitantes quedaron nominados: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz y Cynthia Klitbo, luego de que Yahir fuera salvado por Masad.

El proceso de eliminación incluyó un regreso escalonado de los habitantes a la casa, hasta dejar únicamente a dos en un carrusel final. Uno a uno fueron reingresando: primero Cynthia Klitbo, después Memo Schutz y luego Gema Garoa. Solo Ese Pérez y Flor Vigna quedaron en la última instancia de definición.

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El público decidió con 14 millones de votos que Flor Vigna fuera la nueva eliminada de la casa, mientras que Ese Pérez logró su regreso a la competencia. La creadora de contenido argentina se convirtió así en la séptima salida de esta temporada.

“Tenía una gran misión, amarme a mí. Me gustó (Ese Pérez) y me desconcentré”, reveló Flor al llegar al foro.

Antes de la eliminación, los habitantes vivieron una ronda de posicionamiento y sinceramiento con cruces directos. Ernesto Laguardia le dijo a Flor: “no has entendido bien este juego, se ha dicho mucho que te quieres salir”. Ella respondió que en momentos de gran oportunidad “en vez de sacar la leona” se distrae con temas personales.

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Con Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz y Cynthia Klitbo en riesgo, la casa vivió una noche decisiva que redefinió el rumbo del reality. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Karina también confrontó a Flor por su comportamiento dentro del reality: “siento que la vida te manda a esto, pero cuando entré acá me dijeron que estaba algo mal en mi cabeza”. Flor admitió sentirse perdida “cuando me enamoré”, en referencia a su relación dentro de la casa.

Yahir le expresó a Cynthia su deseo de que abandonara la casa, aunque con tono de aprecio: la calificó de “señorona, llena de atributos, educación, honestidad”. Ella reconoció que fue “una semana muy difícil” y admitió no saber “si estoy lista para seguir ofendiendo para poder ganar”.

Mariana también increpó a Gema Garoa por comentarios considerados irrespetuosos hacia otra madre dentro del programa. Gema respondió pidiendo disculpas y defendiendo su trayectoria: “no estar en el lecho de muerte de mi mamá, pasar navidades y cumpleaños sola” para justificar su lugar en la competencia.

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Brianda le manifestó apoyo a Cynthia por su enfermedad y le dijo que disfrutarían “del arte de Cynthia desde donde se sienta cómoda”. Cynthia aclaró que no busca disculpas para ella, sino para su madre y “todas las mujeres” que ven el programa.

Flor Vigna fue la nueva eliminada de la casa.(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Masad, señalado por comentarios hacia las mujeres de la casa, respondió que pedirá disculpas “cuando lo crea conveniente” y defendió el tono de sus bromas dentro del contexto del reality.

Varios habitantes coincidieron en señalar a Yahir como uno de los favoritos para llevarse el triunfo. Gema le dijo directamente: “eres el gran ganador de este reality, espero que el público te elija para ganar, porque te lo recontramereces”.

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Con la salida de Flor Vigna, la competencia continúa con Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz, Cynthia Klitbo, Yahir y Masad como parte de los habitantes que siguen en carrera dentro de La Casa de los Famosos México.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Luis Chaparro — Creador de contenido

Gema Garoa — Actriz y conductora

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Masad Altamimi — Creador de contenido

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor

Mariana Ochoa - cantante