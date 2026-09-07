Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026

El carrusel, reservado hasta ahora para las despedidas, se convirtió en la puerta de entrada de un nuevo competidor que desconcertó a todos dentro de la casa

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Un nuevo capítulo se abre en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la producción confirmara el ingreso de un habitante inédito por la vía del carrusel, el mecanismo que hasta ahora solo se usaba para las salidas del reality. El movimiento coincidió con la sexta gala de eliminación del programa.

Galilea Montijo fue la encargada de anunciar la noticia a través de un video difundido por la cuenta oficial del programa. “Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchísimas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto”, dijo la conductora en la grabación.

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“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante”, añadió Montijo, sin dar más pistas sobre quién ocuparía ese lugar. La producción mantuvo la incógnita abierta durante toda la semana previa a la emisión dominical, lo que disparó las especulaciones entre la audiencia.

Flor Vigna se convirtió en la séptima eliminada de la competencia

Flor Vigna fue la eliminada de la noche.

Flor Vigna fue la séptima persona en abandonar la casa, cinco días después de la salida de Aldo Rendón, quien se fue por motivos de salud. Su eliminación marcó el momento exacto en que se ejecutó el ingreso sorpresa del nuevo competidor.

Entre los nombres que circularon como posibles candidatos estuvieron Yeri Mua, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. También sonó el de Gala Montes, luego de que se difundiera un video de la actriz en el que mencionó que estaría “encerrada”, una pista que terminó por confirmarse.

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Gala Montes ingresó por sorpresa mientras otros habitantes esperaban en el carrusel

Finalmente fue Gala Montes quien se convirtió en la nueva competidora de La Casa de los Famosos México 4. En el carrusel aparecieron primero Apio Quijano, Alexis Ayala y Dalilah Polanco, lo que hizo pensar a los habitantes que se trataba de un regreso entre esos tres nombres.

Sin embargo, Gala Montes entró de sorpresa y dejó atónitos a todos los presentes dentro de la casa. Uno a uno, los habitantes se acercaron a abrazarla conforme asimilaban la noticia de su llegada.

Finalmente fue Gala Montes quien se convirtió en la nueva competidora de La Casa de los Famosos México 4. - (Instagram)

El ingreso de Montes representa un giro sin precedentes en la dinámica del reality de Televisa, que hasta esta edición reservaba el carrusel exclusivamente para las despedidas. Su llegada se suma a la lista de movimientos que ha tenido la temporada 2026 tras las salidas de Rendón y Vigna.

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Una vez Gala comenzó a convivir con los habitantes, La Jefa le dio el anuncio a la actriz, “Por decisión del público dormirás en la habitación Malibú”, explicó.