“Tontos no son”: Alfredo Adame celebra su regreso a TV Azteca pese a roces con Pati Chapoy

Infobae México charló con el polémico ex actor de telenovelas. Crédito: Infobae México

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Alfredo Adame regresó a TV Azteca para integrarse a la segunda temporada de La Granja VIP como juez, meses después de ganar la primera edición del reality y de protagonizar una serie de desencuentros públicos con Pati Chapoy.

El actor sostuvo ante Infobae México que su vuelta obedeció a una invitación que aceptó porque se trataba de un proyecto que consideraba ganador.

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El conductor llega al panel luego de imponerse en la final del reality el 21 de diciembre de 2025, cuando obtuvo el primer lugar frente a Eleazar Gómez. La emisión cerró con más de 189 millones de votos digitales y le otorgó un premio de 2 millones de pesos.

Adame habló con este medio después de conocer la escenografía de la nueva temporada. Dijo que la experiencia le provocó una reacción emocional y recordó el vínculo que construyó con el formato durante su participación como concursante.

“Acabo de ver la escenografía y se me salieron las lágrimas. Sentí una emoción de verdad, se me ahogó la voz”, contó Alfredo Adame a Infobae México.

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(Zurisaddai González Infobae/Captura de pantalla)

El actor aseguró que se sintió “halagado”, “contento”, “orgulloso” y “feliz” por volver a un proyecto de TV Azteca. Su papel será distinto al que tuvo durante la primera edición, pues ahora observará y evaluará desde fuera las decisiones de los nuevos habitantes de la granja.

Las tensiones entre Alfredo Adame y Pati Chapoy venían desde La Granja VIP 2025

El retorno de Adame a la televisora ocurre pese a los roces que ha mantenido con Pati Chapoy, titular de Ventaneando. La conductora cuestionó su comportamiento mientras competía en la primera temporada y expresó abiertamente que deseaba verlo fuera del reality.

Durante la transmisión de Ventaneando del 19 de noviembre de 2025, Chapoy dijo: “Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero”.

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Las críticas surgieron cuando el participante comenzó a involucrarse en conflictos y alianzas dentro del programa. En ese momento, su cercanía con Eleazar Gómez y Manola Díez generó discusiones entre los habitantes y reacciones entre la audiencia.

Pati Chapoy critica abiertamente el comportamiento de Alfredo Adame y pide su eliminación del reality show (IG)

Pese a esa postura, Adame avanzó hasta la final y ganó la competencia. Su triunfo no modificó el distanciamiento público con Chapoy, pues días después quedó fuera de la ronda de entrevistas que los finalistas realizaron en el vespertino de TV Azteca.

La falta de una explicación oficial dio paso a especulaciones sobre un posible veto. En ese momento, Michelle Rubalcava aseguró en su canal de YouTube que Chapoy habría expresado inconformidad con el resultado del programa, aunque esa versión no tuvo confirmación de la conductora ni de la producción.

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La relación se tensó todavía más después de que Adame habló sobre su ausencia en Ventaneando. El actor dijo que no le afectaba no ser convocado al programa y afirmó que prefería mantener distancia de Chapoy.

Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

“A esa señora no la quiero cerca, ni de broma”, declaró el exconductor en una entrevista difundida por Alex Kaffie.

En esa conversación, Adame también sostuvo que Chapoy habría intervenido en oportunidades laborales suyas dentro de la televisora.

El actor dijo que la conductora lo habría bajado de proyectos como MasterChef y que no habría respaldado su incorporación a la primera temporada de La Granja VIP. Esas versiones fueron expuestas por el propio actor y no contaron con una respuesta pública de Chapoy.

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“Cuando dijeron ‘vamos con Adame a La Granja’, ella respondió que no”, afirmó entonces. También sostuvo que otras personas dentro de la empresa defendieron su participación por su capacidad para atraer audiencia.

Alfredo Adame dice que TV Azteca no ignoró su trayectoria en los realities

Infobae México cuestionó a Adame sobre cómo recibió la invitación para volver a la emisión, tomando en cuenta sus antecedentes con personas de peso dentro de TV Azteca.

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

El actor no mencionó a Chapoy por nombre. Aun así, reconoció que existieron diferencias previas y respondió que las decisiones de la empresa habrían privilegiado su experiencia y presencia en pantalla.

“Pues mira, tontos no son, ¿me entiendes? Lo que haya pasado, pues bueno, allá esa persona”, respondió Adame ante la pregunta sobre los roces que ha tenido en la televisora.

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El también conductor afirmó que contaba con otros compromisos antes de recibir el ofrecimiento de La Granja VIP. Entre ellos, mencionó una carta compromiso para participar en una serie con una productora europea y otra para ingresar a Gran Hermano.

Adame sostuvo que esos proyectos tardarían en concretarse, por lo que pudo considerar la propuesta de la producción mexicana. Según su versión, antes de formalizar la invitación hubo acercamientos para conocer su disponibilidad.

“Yo ya tenía todo esto y me empezaron por ahí como a medirle el agua a los tamales. Y yo dije: ‘Bueno, si me llaman para La Granja, pues voy a tener’”, relató.

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El actor señaló que informó sobre sus compromisos, pero consideró que su incorporación también convenía a la producción. Su regreso ocurre después de una temporada en la que se convirtió en uno de los participantes con mayor exposición dentro y fuera de la competencia.

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy y sus compañeros leyeron comunicado sobre el apoyo al bienestar animal (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

Adame sostuvo que suele elegir espacios que le permiten mantenerse en el centro de la conversación televisiva. “A mí lo que más me gusta es montarme en el caballo ganador”, dijo.

El ganador de la primera temporada regresó como juez de La Granja VIP

Alfredo Adame aseguró que la nueva edición representó una oportunidad para volver al reality desde una posición distinta. A diferencia de la primera temporada, no tendrá que enfrentar el aislamiento, las nominaciones ni las dinámicas de convivencia con los participantes.

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Su función estará enfocada en el análisis de los concursantes y en la evaluación de su desempeño. La producción lo anunció como parte de su equipo de jueces y panelistas para la segunda entrega del formato.

“Siempre he estado acostumbrado a estar en los protagónicos, en los puntos y todo. Pero estar en la segunda edición de La Granja VIP, que viene doblemente animal, que viene increíble, y que yo la gané”, expresó ante Infobae México.

El actor recordó que la primera temporada comenzó con dudas sobre el formato, pues, según su versión, no se había explorado de esa manera en México. También afirmó que los resultados comerciales rebasaron las expectativas de quienes cuestionaban el proyecto.

“Entramos con ocho patrocinadores y salimos con treinta y ocho patrocinadores de los fuertes, enloquecidos y encantados”, afirmó Adame.

(La Granja VIP)

Las cifras sobre patrocinios fueron citadas por el actor durante la conferencia y no fueron detalladas públicamente por TV Azteca. Adame también aseguró que la primera entrega tuvo altos niveles de ventas y audiencia a nivel internacional.

Su nombramiento como juez se conoció este 2 de septiembre, cuando la producción confirmó que el ganador de la primera edición pasaría del campo de competencia al panel.

El anuncio también abre la expectativa de que Adame evalúe a Carlos Trejo, con quien mantiene una rivalidad pública desde hace años. El investigador paranormal forma parte del elenco confirmado para esta temporada.

Alfredo Adame explicó cuál fue su fórmula para ganar el reality

El actor atribuyó su victoria a dos conceptos que, dijo, aprendió de su madre: disciplina y pasión. Adame recordó que fue un niño “problema”, rebelde y peleonero, hasta que recibió un consejo que convirtió en una regla personal.

“¿Quieres triunfar en la vida? Disciplina y pasión”, recordó que le dijo su madre.

La Granja VIP (Redes Sociales)

Para Adame, la disciplina fue entender qué requería el juego más allá de las disputas con otros concursantes. El conductor dijo que concentrarse en las labores de la granja y el cuidado de los animales fue una de las decisiones que marcaron su recorrido.

“Entendí de qué se trataba el juego, que lo importante no era pelearte con los demás, sino atender a los animalitos, atender a la granja”, explicó.

La pasión, añadió, fue el segundo elemento que le permitió mantenerse en competencia hasta ganar el premio. Ahora llegará al panel de La Granja VIP con esa experiencia como argumento y con una relación todavía distante de Pati Chapoy.