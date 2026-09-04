México

Premios Juventud 2026: internautas cuestionan triunfo de Ángela Aguilar tras ganar La Mezcla Perfecta con Marc Anthony

La colaboración con el salsero obtuvo el galardón en Premios Juventud 2026

Ángela Aguilar
Ángela Aguilar agradeció a sus seguidores tras ganar junto a Marc Anthony en Premios Juventud 2026. (Captura de pantalla @TeresaS70129 / @PremiosJuventud)
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Ángela Aguilar y Marc Anthony se llevaron el premio a La Mezcla Perfecta en los Premios Juventud 2026 por su dueto “No quiero hablar”, en una gala marcada por críticas de usuarios que cuestionaron los méritos de las nominaciones de la cantante mexicana. La ceremonia, celebrada este jueves 3 de septiembre en el Starlite de Marbella, España, representó la primera edición del evento fuera de América.

Aguilar llegó a la gala con tres nominaciones que generaron controversia en redes sociales antes incluso de conocerse los resultados. Los usuarios cuestionaron que algunas de las canciones nominadas no tuvieron el éxito comercial que reflejan las categorías en las que compitieron, según reportó Infobae.

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Las otras dos candidaturas de la cantante correspondían a Mejor Canción Mariachi por “China de los ojos negros” y Mejor Álbum. Christian Nodal, su esposo, también sumó tres nominaciones en la misma ceremonia, entre ellas mejor álbum de música mexicana por “¿Quién + cómo yo?”.

“No quiero hablar” nació sin un acuerdo formal previo entre los artistas. De acuerdo con El Comercio, Aguilar interpretó la canción, aún inédita, durante una reunión íntima en la que también estaban presentes Marc Anthony, su esposa Nadia Ferreira y Christian Nodal.

La colaboración con Marc Anthony obtuvo el galardón en Premios Juventud 2026, pese a los cuestionamientos de internautas sobre el éxito real de las canciones nominadas de Aguilar. REUTERS/Marco Bello
La colaboración con Marc Anthony obtuvo el galardón en Premios Juventud 2026, pese a los cuestionamientos de internautas sobre el éxito real de las canciones nominadas de Aguilar. REUTERS/Marco Bello

Al día siguiente de ese encuentro, Marc Anthony llamó a Aguilar para contarle que ya había grabado su parte del dueto. El tema combina bolero clásico con arreglos de mariachi tradicional y las cuerdas fueron interpretadas por la Orquesta de Ámsterdam.

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La canción forma parte del álbum Nadie Se Va Como Llegó, publicado el 27 de mayo de 2025, y representa la única colaboración vocal de todo el disco. El videoclip oficial, dirigido por Marianela Knaus, se estrenó el 8 de julio de ese año.

El agradecimiento de Ángela Aguilar tras subir al escenario

Al conocerse el resultado en la categoría La Mezcla Perfecta, Aguilar y Marc Anthony subieron juntos al escenario para compartir lo que significó la colaboración. La cantante dirigió sus palabras directamente a sus seguidores.

“Y a todos los fans, a mis angelitos, gracias por votar, gracias por estar conmigo. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias, España”, dijo Aguilar desde el escenario del Starlite de Marbella.

Marc Anthony, por su parte, expresó su entusiasmo por el triunfo compartido con quien llamó su “comadre”. “Estoy en las nubes”, declaró el cantante tras recibir el galardón.

Internautas en plataformas como TikTok criticaron el galardón: “¿Quién votó por ella?“, ”Una vergüenza que tengan que comprarlo", “Dejan en evidencia el fraude”, “Gracias a su papá”, “La fiesta de los Aguilar”, “Ningún año suena y siempre gana premios”, se lee en comentarios.

Nodal cantó “Amé” mientras Aguilar interpretó una versión inédita de “Cielito lindo”

Ángela Aguilar
La colaboración con Marc Anthony obtuvo el galardón en Premios Juventud 2026, pese a los cuestionamientos de internautas sobre el éxito real de las canciones nominadas de Aguilar.(@PremiosJuventud)

Durante la gala, la hija de Pepe Aguilar ofreció una presentación musical con una versión de “Cielito lindo” acompañada de mariachi y un vestuario con detalles regionales. Christian Nodal, en tanto, interpretó su tema “Amé” en otro de los momentos centrales del evento.

La pareja llegó junta a la alfombra roja con atuendos blancos de estética similar, lo que generó reacciones inmediatas entre los asistentes y usuarios en redes sociales por su semejanza con un vestido de novia. Aguilar y Nodal se casaron en julio de 2024.

Marc Anthony también recibió un reconocimiento adicional en la misma ceremonia: el premio Agente de Cambio, entregado por Aguilar y Nodal en su calidad de “compadres” del salsero. El galardón distingue su trayectoria y su compromiso con causas sociales dirigidas a las nuevas generaciones.

La edición 23 de los Premios Juventud reunió a 338 nominados distribuidos en 50 categorías. Entre los presentadores del evento figuraron nombres como Antonio Banderas y La Oreja de Van Gogh, en una gala que combinó premiaciones musicales con presentaciones en vivo.

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