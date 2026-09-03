Colombia

Transacciones en Nequi: así podrá confirmar si fue exitosa, está pendiente o resultó fallida

La plataforma permite validar los movimientos ejecutados mediante un sistema que proporciona detalles clave de cada transacción

La funcionalidad de Nequi beneficia especialmente a trabajadores independientes y pequeñas empresas, eliminando barreras en transacciones globales - crédito Nequi
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La billetera digital Nequi continúa siendo una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para realizar operaciones financieras cotidianas. Entre sus funciones más usadas se encuentra el envío de dinero, una herramienta que requiere verificación constante por parte de quienes transfieren y reciben fondos.

Con las actualizaciones recientes, la plataforma permite validar los movimientos ejecutados mediante un sistema que proporciona detalles clave de cada transacción.

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La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
Plataforma financiera digital - Transacciones bancarias | crédito Nequi

El primer paso para revisar estas operaciones es acceder a la aplicación desde un teléfono móvil. En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentra un menú, donde el usuario debe pulsar la opción “Movimientos” o “Historial” para consultar todas las actividades financieras recientes.

Cada operación está acompañada de información precisa que incluye la fecha, el valor, el tipo de transacción (envío o recepción) y los datos del remitente o del beneficiario. Al seleccionar una transacción en específico, se despliega un resumen con el número de referencia, el nombre completo del destinatario, la entidad bancaria (si corresponde a un banco distinto), el monto exacto enviado y el estado actual de la operación.

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Este estado puede clasificarse en tres categorías: “Exitosa”, “Pendiente” o “Fallida”. Si el sistema indica que fue “Exitosa”, significa que la transferencia ya fue procesada por completo. En palabras de la plataforma, “Exitosa” representa que el dinero ha sido entregado sin inconvenientes al destinatario.

El nuevo logo conserva los colores del anterior pero presenta una renovada tipografía. (Nequi)
El nuevo logo conserva los colores del anterior pero presenta una renovada tipografía. (Nequi)

Si por el contrario aparece como “Pendiente”, esto puede estar relacionado con procesos interbancarios, especialmente cuando el destino del dinero no es Nequi ni Bancolombia. Las transferencias hacia entidades diferentes pueden tardar hasta 24 horas hábiles, dependiendo de los tiempos de compensación establecidos entre bancos.

En situaciones donde el estado sea “Fallida”, se sugiere verificar si hubo errores en la información ingresada, revisar el saldo disponible o comprobar la estabilidad de la conexión a internet en el momento de realizar la operación. Si ninguna de estas condiciones explica la falla, es recomendable contactar al equipo de soporte de Nequi.

Además de consultar estos detalles en la aplicación, los usuarios pueden descargar una copia del comprobante o realizar una captura de pantalla del resumen de la operación.

Este archivo puede utilizarse como respaldo en caso de requerir pruebas del movimiento bancario. Igualmente, la aplicación envía una notificación al correo electrónico registrado, lo que permite validar la transferencia desde otros dispositivos o medios digitales.

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
Nequi - créditos Pixabay | Nequi/Facebook

En el caso de las transferencias a cuentas Bancolombia, la operación se concreta con mayor rapidez, gracias a la integración entre ambas plataformas. Para los envíos a otros bancos, el tiempo de procesamiento depende de los mecanismos de conciliación de cada entidad.

La verificación constante de las operaciones realizadas con Nequi forma parte de las recomendaciones de seguridad para los usuarios de esta plataforma, que sigue fortaleciendo sus mecanismos de control para garantizar transparencia en el manejo de los recursos digitales.

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