Colombia

La apuesta ferroviaria sigue sobre rieles: los cinco proyectos que continuarán durante el gobierno de Abelardo de la Espriella

La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que cinco corredores se mantendrán en diferentes etapas de estudios, diseños y estructuración

El Gobierno nacional confirmó la continuidad de cinco proyectos ferroviarios que buscan fortalecer el transporte de carga y pasajeros en distintas regiones del país -crédito Antonio Cascio/REUTERS
El Gobierno nacional confirmó la continuidad de cinco proyectos ferroviarios que buscan fortalecer el transporte de carga y pasajeros en distintas regiones del país -crédito Antonio Cascio/REUTERS
Guardar

La red ferroviaria colombiana tiene cinco corredores que seguirán avanzando hacia sus siguientes etapas de estructuración, después de que el Gobierno nacional confirmara la continuidad de estos proyectos, los cuales la administración Petro promovió.

El anuncio fue realizado por Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), durante su participación virtual en la primera Cumbre Nacional Ferroviaria 2026, realizada en Paipa, Boyacá.

PUBLICIDAD

La decisión corresponde al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y mantiene sobre la mesa iniciativas que buscan ampliar las alternativas para movilizar carga y pasajeros en distintas regiones. Los proyectos son el Corredor Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa, Atlántico-La Guajira y Villavicencio-Puerto Gaitán.

Imagen de referencia. El megaproyecto del tren interoceánico requiere una inversión estimada de $54,6 billones, lo que supera la mitad del presupuesto de las vías 4G - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa
El Corredor Férreo Central conectará la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe y tendrá una extensión de 448 kilómetros - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa

Aunque hacen parte de una misma apuesta nacional, las cinco iniciativas no se encuentran en el mismo punto. La ANI explicó que continuarán en su “etapa de maduración técnica”, proceso que incluye estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseños y estructuraciones técnica, financiera, jurídica, social y ambiental antes de llegar a una eventual licitación.

El proyecto de mayor tamaño es el Corredor Férreo Central. Tendrá 448 kilómetros y está diseñado para conectar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe. Su estudio de factibilidad comenzó en marzo y la ANI proyecta adjudicar la futura concesión en 2029. La inversión estimada para este corredor alcanza los $72,48 billones al sumar CAPEX y OPEX, una cifra que lo ubica como la iniciativa de mayor inversión entre las cinco que continuarán dentro de la estrategia ferroviaria.

PUBLICIDAD

Otro de los proyectos que mantiene su hoja de ruta es Villavicencio-Puerto Gaitán, un corredor de 193 kilómetros que busca mejorar la conexión de la Altillanura y favorecer el desarrollo agroindustrial del oriente del país. La dependencia de las carreteras para el transporte de la producción hace de esta infraestructura una apuesta para mejorar la movilidad de carga regional.

El corredor Buenaventura-Palmira tendría capacidad para movilizar cerca de 2,7 millones de toneladas de carga y 3,8 millones de pasajeros al año- crédito Colprensa
El corredor Buenaventura-Palmira tendría capacidad para movilizar cerca de 2,7 millones de toneladas de carga y 3,8 millones de pasajeros al año- crédito Colprensa

También en marzo comenzó el estudio de factibilidad de este proyecto y la adjudicación de la concesión está prevista para el segundo semestre de 2027. La inversión calculada por la ANI llega a $16,65 billones entre CAPEX y OPEX. En el Caribe, la conexión Atlántico-La Guajira se encuentra en una fase más temprana. Durante julio, la ANI publicó los pliegos para contratar los estudios de prefactibilidad de la iniciativa. La consultoría tiene previsto ser adjudicada en septiembre por $11.485 millones y constituye el primer paso formal para avanzar con este corredor.

En el suroccidente, Buenaventura-Palmira continúa su estructuración. La iniciativa pretende consolidar un sistema ferroviario que permita movilizar cerca de 2,7 millones de toneladas de carga y 3,8 millones de pasajeros cada año. Su desarrollo apunta a fortalecer la conexión entre el principal puerto del Pacífico colombiano y el interior del país, además de reducir la presión sobre las carreteras.

El corredor que lleva la delantera es Yumbo-Caimalito-La Felisa. Durante el primer semestre del año, la ANI adjudicó al Consorcio TPF La Felisa la consultoría para su modernización. El proceso dejó al proyecto en una etapa preoperativa y listo para avanzar con los estudios y diseños de ingeniería de detalle.

Tren Colombia 22-11-2020
Yumbo-Caimalito-La Felisa es la iniciativa más avanzada del grupo y ya cuenta con una consultoría adjudicada para su modernización -crédito ANI

Con estos cinco frentes, la administración nacional busca mantener vigente la recuperación del transporte ferroviario como alternativa para movilizar mercancías y pasajeros. La continuidad anunciada por la ANI evita que las iniciativas queden detenidas, aunque sus tiempos de adjudicación muestran que todavía falta camino antes de que entren en ejecución.

Los cronogramas conocidos ubican algunas adjudicaciones entre 2027 y 2029. Por eso, el anuncio representa la confirmación de una ruta de trabajo más que la entrada inmediata en operación de los corredores.

Mientras Yumbo-Caimalito-La Felisa se encuentra en una posición más avanzada, otros proyectos apenas transitan por estudios iniciales. El resultado final dependerá del avance de cada proceso de estructuración y de las etapas que todavía deben superar antes de que puedan convertirse en concesiones. La definición marcará los próximos pasos para cada uno de los corredores priorizados ferroviarios.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaProyectos férreosTren en ColombiaANIColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Salud cambió las reglas para abrir y trasladar droguerías en Colombia

La nueva medida vuelve a exigir una separación mínima de 75 metros entre droguerías para autorizar aperturas o traslados, con medición por recorrido del usuario y un certificado expedido por la autoridad competente

Ministerio de Salud cambió las reglas para abrir y trasladar droguerías en Colombia

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Lo que empezó como una noche con comida, bebidas y anécdotas de terror se volvió un momento de mucha tensión después de varios sonidos extraños y un sacudón

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Alerta en Bogotá por reclutamiento y desapariciones: 62 casos ya están bajo investigación de la Fiscalía

El concejal Julián Sastoque pidió una respuesta coordinada del Distrito ante los reportes identificados entre 2025 y julio de 2026. Usme, Kennedy, Santa Fe y otras localidades aparecen entre las zonas con mayor número de registros

Alerta en Bogotá por reclutamiento y desapariciones: 62 casos ya están bajo investigación de la Fiscalía

Gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, será escuchada en el Congreso: planteará la situación humanitaria del departamento tras el terremoto

El senador Iván Cepeda presentó la proposición para que la funcionaria pueda exponer la crisis que enfrenta la población. Hay miles de damnificados

Gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, será escuchada en el Congreso: planteará la situación humanitaria del departamento tras el terremoto

Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años

Desde el viernes 11 y hasta el lunes 21 de septiembre, la agenda incluye música, gastronomía, arte, literatura, teatro y desfiles en calles y escenarios públicos, con acceso gratuito para residentes y visitantes

Escapada a Tocancipá en septiembre: alborada, danzas y Festival de la Colombianidad para celebrar sus 433 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Robbie Williams, Tini, Carlos Vives, Caifanes y Festival Cordillera, los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

Karol G, Pipe Bueno, Wisin, Olivia Rodrigo y más: estos son los lanzamientos destacados de agosto

Deportes

Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Fabián Bustos se pronunció tras su salida de Millonarios y lanzó duras declaraciones: “No les gustaba cómo jugaba el equipo”

Acolfutpro exigió seguridad en los estadios tras hechos violentos y advirtió acciones legales por incumplimientos del Gobierno

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, dejó la puerta abierta para la salida de Juan Manuel Rengifo en este mercado de pases

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino