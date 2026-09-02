Colombia

Bailarín caleño denunció hurto tras desalojar su vivienda afectada por el terremoto: “Se drogaron, se emborracharon y quemaron muebles”

El artista publicó un video en sus redes sociales en el que denunció que personas inescrupulosas incluso quemaron muebles, consumieron alimentos y hurtaron cableado eléctrico de varios domicilios que resultaron con graves daños

El artista denunció que los ladrones se bebieron el vino que tenía en casa - crédito camilozamora.oficial/Instagram

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El bailarín Camilo Zamora denunció el robo en su vivienda, luego de que tuvo que salir del edificio por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el occidente del país durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. Entre los objetos sustraídos estaba su bicicleta, a la que atribuye un alto valor sentimental.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista pidió a la ciudadanía que no la compre y que ayude a difundir su búsqueda.

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Zamora afirmó que, tras el desalojo de los residentes, personas en situación de calle y otros individuos habrían aprovechado los daños en una edificación vecina de cuatro pisos para acceder al inmueble por las ventanas de los corredores. Según indicó, el edificio contiguo quedó en ruinas, lo que facilitó la entrada a los apartamentos.

El bailarín afirmó que los intrusos ingresaron al edificio a través de una estructura vecina que quedó afectada por el sismo - crédito camilozamora.oficial/Instagram
El bailarín afirmó que los intrusos ingresaron al edificio a través de una estructura vecina que quedó afectada por el sismo - crédito camilozamora.oficial/Instagram

Así fue el hurto

El bailarín explicó que un vecino logró grabar parte de la situación y observó cómo varias personas retiraban cableado, elementos eléctricos, herrajes y herramientas que permanecían en el lugar. De acuerdo con su denuncia, los intrusos también entraron a su apartamento.

El artista sostuvo que hallaron muebles quemados y objetos personales en el inmueble, además de pertenencias que habrían quedado organizadas para ser retiradas.

“Los amigos de lo ajeno se metieron al edificio y nos robaron. Es una situación superdifícil. A mí no me gusta hacer este tipo de videos en la página y contar este tipo de cosas, pero pues a veces uno también tiene que buscar ayuda para uno mismo. Como el edificio de al lado quedó en ruinas, que tenía cuatro pisos, por ahí los habitantes de calle del sector y amigos de lo ajeno vieron la oportunidad de pasarse para nuestro edificio por las ventanas de los corredores (...)”, dijo.

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Camilo Zamora denunció que su bicicleta fue robada del apartamento que tuvo que desalojar después del terremoto en Cali - crédito camilozamora.oficial/Instagram
Camilo Zamora denunció que su bicicleta fue robada del apartamento que tuvo que desalojar después del terremoto en Cali - crédito camilozamora.oficial/Instagram

“Por ahí se entraron a nuestro apartamento. Tenían ya casi todo acomodado para llevárselo. Tuvieron la oportunidad de meter droga, de acomodar los televisores, de comer, de emborracharse, porque hasta el vino se lo tomaron, y ha sido una situación bien difícil. Quemaron los muebles, dejaron objetos personales y se robaron esta bicicleta de un alto valor sentimental”.

En cuanto a la bicicleta, Zamora aún busca recuperarla. “Sabemos que es fácil de diferenciar de las demás y queremos encontrarla. Por favor, no la compren y ayúdenme a difundir este video”, expresó.

Tras resultar afectado por el sismo, Zamora se vinculó como voluntario al centro de acopio instalado en la Ciudadela Petronio, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. El bailarín señaló que esta labor le permitió canalizar la ansiedad causada por la emergencia y retomar gradualmente sus rutinas.

“Tenemos la vida revuelta por estos días y nos estamos logrando acomodar y reactivar y tratar de hacer cosas nuevas con esta angustia, estos pánicos y estas ansiedades. Este videíto es primero para decirle a la gente que cuide sus cosas, sus objetos personales, sus lugares de vivienda, porque como ya saben, yo he estado trabajando estos días ayudando en el centro de acopio Petronio Álvarez, que ha sido algo que me ha servido mucho para desfogar energía y para concentrarme, para poder empezar a dormir un poco mejor. Y como me tocó desalojar mi vivienda, yo soy un damnificado más que está tratando de trabajar por los demás”, dijo.

Según la denuncia, varias personas retiraron cables, herrajes, herramientas y otros objetos que permanecían en el inmueble - crédito Sergio Acero/Reuters
Según la denuncia, varias personas retiraron cables, herrajes, herramientas y otros objetos que permanecían en el inmueble - crédito Sergio Acero/Reuters

También relató que enfrenta dificultades para conseguir una nueva vivienda, debido a los costos de los arriendos tras el terremoto. Mientras avanza en ese proceso, pidió apoyo para localizar la bicicleta y evitar que sea comprada por terceros.

“La gente ha abusado en este momento con los precios y lastimosamente no han sido solidarios en muchos aspectos con la gente que está buscando dónde vivir (...) Entonces un abrazo, un beso y muchas gracias y espero que ustedes en sus casas, con sus familias, con sus amigos, estén bien, que pues es el único regalo y agradecimiento a la vida y a Diosito que nos tiene aquí en este momento”, concluyó.

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