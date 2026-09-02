Aumentan recompensa por información sobre los responsables de la muerte de Michel Dahiana Henao, niña que había desaparecido en Antioquia

Michel Dahiana Henao Chavarría, de seis años, fue hallada sin vida este lunes 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae

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El 31 de agosto de 2026, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo del cuerpo de Michel Dahiana Henao Chavarría, una niña de seis años que había sido reportada como desaparecida el 24 de agosto.

De acuerdo con el mandatario departamental, la menor fue encontrada sin vida en zona rural del municipio de Buriticá y, en articulación con el municipio, el Cuerpo de Bomberos municipal, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y grupo técnico de investigación, se logró el rescate del cuerpo.

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“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, escribió el gobernador Rendón en su cuenta de X.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia de la niña - crédito @AndresJRendonC/X

El funcionario instó a las autoridades a adelantar las investigaciones pertienentes para garantizar el esclarecimiento de los hechos, por respeto a la memoria de la niña y para que la familia tenga respuestas sobre lo ocurrido.

El 1 de septiembre, se llevó a cabo una eucaristía en el municipio por la muerte de la menor de edad, a la cual asistió el gobernador. Estando allí, Rendón entregó varios volantes a la comunidad, con el fin de alentar a la ciudadanía a entregar información a las autoridades sobre los hechos. Se espera que con esos datos sea posible identificar y capturar a las personas responsables de la desaparición y muerte de la niña.

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La Gobernación de Antioquia estableció una recompensa de hasta $100 millones por la información que sea de utilidad para la investigación que se adelanta sobre el caso. Insistió en que la muerte de la niña no puede quedar en la impunidad.

Ofrecen hasta $100 millones por información sobre los responsables de la muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

“Esta es una situación muy dolorosa. La familia necesitaba sentir todo el cariño, la solidaridad de todos nosotros, el gobierno de Antioquia. Nosotros estamos hoy aquí, no solo haciendo honor al profundo dolor que este hecho tan lamentable nos ha generado, sino además diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad”, precisó el mandatario departamental, citado en un comunicado de prensa de la Gobernación de Antioquia.

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Inicialmente, la administración departamental, a través de la Secretaría de Seguridad, estableció una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los responsables del fallecimiento de la menor. Sin embargo, se decidió aumentar el monto, para poder dar con el paradero de esas personas.

La Gobernación de Antioquia tiene dos líneas telefónicas disponibles para la recepción de información que permita resolver el caso y encontrar a los responsables: 310 414 0693 o 123. Las personas que cuenten con datos clave sobre lo ocurrido con la menor también pueden comunicarse con las autoridades y la administración departamental a través del correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

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La comunidad llevó a cabo una misa por Michel Dahiana Henao Chavarría, debido a su muerte, que está siendo investigada por las autoridades - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

Ante los medios de comunicación, el gobernador Andrés Julián Rendón indicó que las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con la niña. Por eso indicó que es necesario contar con la ayuda de la población, para que la investigación tome un curso efectivo.

“Por eso es muy importante doblar la recompensa, para que rápidamente las autoridades puedan esclarecer eso. La información en estos casos debería fluir naturalmente, pero además aquí la estamos acompañando de una recompensa hasta 100 millones de pesos. Ojalá rápidamente podamos dar con el paradero de los responsables de esta situación tan lamentable”, dijo ante la prensa.

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Por la muerte de la niña, a las 7:00 p. m. del 1 de septiembre se llevó a cabo también una velatón en varios municipios de Antioquia. De igual manera, se declararon tres días de duelo por estos hechos.