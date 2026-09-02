Rebeca Bernal salta de la Liga Mx y es nueva jugadora del Manchester United

La futbolista mexicana da el salto a Europa tras una época de gloria en la Liga MX Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por medio de un comunicado oficial, el Manchester United Femenino anunció a su nuevo y último fichaje de lujo, procedente de la Liga MX Femenil: se trata de la jugadora mexicana, Rebeca Bernal, quien después de una era gloriosa en el Club de Futbol Monterrey Rayadas, volará a Europa para exponer su talento en la Liga de Inglaterra.

“Nuestro último refuerzo ha llegado! Manchester es tu hogar ahora Rebeca Bernal”, publicó la escuadra de Old Trafford, añadiendo una imagen de la excapitana de Rayadas y líder de la Selección Mexicana Femenil ya con los colores de las Red Devills.

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Rebeca Bernal destaca por su versatilidad y capacidad de ser polivalente en la cancha. Su habilidad de ocupar cualquier posición, tanto en la defensa central como en la zona de contención, le otorga el derecho de portar el gafete de capitán en la Selección Nacional Femenina y ser una pieza fundamental a nivel de clubes.

La llegada de Bernal al Manchester United Femenil, representa un logro trascendental no solo para su carrera profesional, sino también para la evolución de nuestro futbol femenino, que sigue en avance positivo desde su fundación en 2017.

La mexicana, originaria de Tampico, Tamaulipas, es testigo de cómo el balompié femenil ha ido creciendo por ser parte de la primera generación de futbolistas que debutó en la Liga MX Femenil con el Club de Futbol Monterrey Rayadas, en el torneo inaugural Apertura 2017.

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Sus direcciones en la cancha le concedieron uno de los roles más importante de cualquier equipo: Bernal se convirtió en capitana y mano derecha del y la estratega en turno del conjunto regiomontano, con quien celebró cuatro títulos en la Liga MX Femenil.

Palmarés de Rebeca Bernal en Rayadas

Rebeca Bernal celebra el campeonato de Rayadas de Monterrey. (México). EFE/Miguel Sierra

La mexicana Rebeca Bernal se consagró campeona con el Club de Futbol Monterrey Rayadas en los certámenes: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024; la mayoría los ganó venciendo al acérrimo rival, Tigres UANL, en la final.

La primera corona de Rayadas sucedió en el Apertura 2019 luego de vencer a Tigres UANL con global de 2-1. En el Apertura 2021 las Albiazules tocaron la gloria después de vencer en penaltis a las Amazonas.

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Para el Clausura 2024, las Rayadas se encontraron en la final al Club de Futbol América, escuadra que superaron 4-3 en tanda de penaltis y una campaña después el bicampeonato por fin llegó a El Barrial, pues Monterrey volvió a ganar en penales, esta vez contra Tigres UANL en el Gigante de Acero.

Números generales de Rebeca Bernal en la Liga MX Femenil

Rebeca Bernal hizo historia en Rayadas. (X @LigaBBVAFemenil)

Rebeca Bernal construyó una trayectoria que la convirtió en una de sus grandes pilares de la Liga MX Femenil. Con Rayadas de Monterrey celebró más de 250 partidos, conquistó cuatro títulos y marcó 66 goles, cifras que acompañan el legado de una futbolista que se consolidó como emblema de la institución de Nuevo León.

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Salida de México a Estados Unidos

Rebeca Bernal capitana de la Selección Mexicana. redit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Rebeca Bernal apostó por una nueva aventura futbolística y a principios del 2025 anunció su salida del Club de Futbol Monterrey Rayadas para ser anunciada como nueva futbolista del Washington Spirit de la Liga de Futbol Femenil de los Estados Unidos.

En la National Women’s Soccer League, —considerada como una de las ligas más competitivas del mundo—, Rebeca Bernal alcanzó el subcampeonato y también disputó la final de la Concacaf W Champions Cup, lo que posiciona aún más a la mexicana como una de las principales referentes de nuestro balompié femenil.

Agradecen a Rebeca Bernal

Primera mexicana que jugará en la Liga de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarde en sus redes sociales, Washington Spirit confirmó el traspaso de Rebeca Bernal para seguir su carrera profesional en la Women’s Super League de Inglaterra con los colores del Manchester United Femenino a partir de la próxima temporada.

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“Gracias por todo, Rebeca Bernal. Hemos traspasado a Rebeca al Manchester United, donde se convertirá en la primera jugadora mexicana en la historia de la Women’s Super League”, informó el equipo de Washington Spirit este miércoles 2 de septiembre.

Primera mexicana en la Liga de Inglaterra

La mexicana jugará en The Red Devills. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Rebeca Bernal se convierte en la primera jugadora formada en la Liga Femenil BBVA en llegar al futbol de Europa, en paralelo a ser la primera futbolista nacional en ver actividad en la Women’s Super League de Inglaterra, gracias a su transferencia al Manchester United Femenil.

“Hola rojas, soy Rebeca Bernal, estoy muy feliz de estar aquí. Me muero de ganas por conocerlos. Nos vemos pronto”, fueron las primeras palabras de la excampeona de Rayadas y capitana de la Selección Mexicana Femenil siendo nueva jugadora del Manchester United.

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