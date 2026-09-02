Mundo

Países Bajos trasladó 86 toneladas de oro a Londres para acelerar su disponibilidad

La entidad comunicó que la reubicación desde Estados Unidos y Canadá se realizó entre marzo y agosto y elevó al 32,1% la porción custodiada en el Reino Unido ante riesgos geopolíticos

Banco Central de Países Bajos
El Banco de Países Bajos reordenó el 14% de sus reservas de oro entre marzo y agosto en un contexto de inestabilidad geopolítica (Banco Central de Países Bajos)
Guardar

Países Bajos trasladó 86 toneladas de sus reservas de oro desde Estados Unidos y Canadá a Londres entre marzo y agosto, en una operación con la que el banco central neerlandés reordenó el 14% de sus existencias para contar con una disponibilidad más rápida del metal en caso de crisis, en medio de un escenario de inestabilidad geopolítica.

La decisión fue comunicada por el Banco de Países Bajos este miércoles. La entidad explicó que el oro depositado en Londres ofrece mayores facilidades para ser utilizado con rapidez en los mercados internacionales que el almacenado en Nueva York y Ottawa, dos plazas que hasta ahora concentraban una porción mayor del total neerlandés.

PUBLICIDAD

Antes de la operación, Países Bajos mantenía 31,3% de su oro en Nueva York y 19,7% en Ottawa. Tras el movimiento, ambas ciudades quedaron con 18,5% cada una, mientras que la participación de Londres subió de 18,1% a 32,1%. Dentro del territorio neerlandés permanece 30,8% de las reservas.

El DNB indicó que el volumen total de oro bajo su propiedad asciende a 612,4 toneladas, con un valor de 72.200 millones de euros al cierre de 2025. De ese total, las 86 toneladas trasladadas equivalen a cerca del 14% de las reservas.

La entidad sostuvo que esta nueva distribución busca mejorar la capacidad de movilización de sus reservas. Según explicó, el oro alojado en Londres cumple con los estándares comerciales internacionales más altos y puede ser colocado en el mercado con más rapidez si se presenta una situación de emergencia financiera o geopolítica.

PUBLICIDAD

El traslado no se realizó de una sola forma. El banco central neerlandés informó que parte de la operación se concretó mediante compraventa de oro y otra parte a través del movimiento físico de lingotes. Ese esquema permitió reducir los riesgos asociados a un transporte masivo de metal precioso y evitó, además, la necesidad de fundir los lingotes para adaptarlos a otros formatos.

El DNB vendió en Nueva York cerca de 59 toneladas de oro y luego utilizó esos recursos para adquirir en Londres una cantidad equivalente de metal que cumpliera con las condiciones exigidas por el mercado internacional. A eso se sumó el traslado material de más de 27 toneladas desde Estados Unidos y Canadá hacia Zeist, donde el banco neerlandés dispone de un centro de efectivo con fuertes medidas de seguridad.

Desde Zeist salió después una cantidad similar con destino a Londres. La secuencia permitió completar el reequilibrio sin concentrar todo el procedimiento en un único desplazamiento transatlántico. El banco señaló que ese método hizo la operación más eficiente y también más conveniente en términos de costos.

La decisión de Países Bajos coincidió con el debate en Europa sobre el almacenamiento de oro en el extranjero y la seguridad de las reservas estratégicas (Reuters)
La decisión de Países Bajos coincidió con el debate en Europa sobre el almacenamiento de oro en el extranjero y la seguridad de las reservas estratégicas (Reuters)

El presidente del Banco de Países Bajos, Olaf Sleijpen, sostuvo que el cambio fortaleció la capacidad operativa de las reservas. En la comunicación oficial, señaló que la institución no prevé tener que utilizar ese oro, pero consideró necesario reforzar la preparación del país frente a escenarios adversos.

Fuera de la explicación oficial, la operación se conoció en un momento de preocupación creciente por la evolución del escenario político internacional y por la seguridad de las reservas estratégicas mantenidas fuera de las fronteras nacionales. En ese contexto, la decisión neerlandesa volvió a poner el foco sobre la ubicación de los activos de respaldo de los bancos centrales.

(Con información de AP, AFP, EFE y Euro News)

Temas Relacionados

Países BajosReservasBanco CentralBanco Central de Países BajosOroLondresÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Con los puentes destruidos por las inundaciones, los pobladores de las aldeas incomunicadas cruzan el Trishuli colgados de cables mientras los equipos de emergencia buscan sobrevivientes en los túneles de centrales hidroeléctricas

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Ubicado en Santo Tomé y Príncipe, este tapón magmático sobresale entre bosques húmedos y presenta paredes casi rectas que atraen a especialistas en escalada

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

El presidente estadounidense expresó la idea en redes sociales el mismo día en que Irán respondió a los ataques de EEUU disparando contra Jordania, Kuwait y Bahrein

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas

Tras una serie de ataques que incluyó la amputación del brazo de una maestra, el gobierno de Nueva Gales del Sur lanzó un programa de USD 34 millones para vigilar 38 playas con drones hasta el anochecer

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas

Una villa en Los Ángeles que sirvió de refugio para exiliados alemanes que huían de los nazis reabre sus puertas

La mansión que cobijó a exiliados del nazismo sobrevivió por metros a las llamas de enero de 2025 y retomó su actividad cultural con una ceremonia que reunió a cientos de personas

Una villa en Los Ángeles que sirvió de refugio para exiliados alemanes que huían de los nazis reabre sus puertas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El festival de calabazas llega a Teotihuacan: fecha y detalles de este evento de otoño

El festival de calabazas llega a Teotihuacan: fecha y detalles de este evento de otoño

El dólar operó con leve baja y se consolida por encima de los 1.510 pesos

Si tus correas de las persianas están negras, así puedes limpiarlas y dejarlas como nuevas

Erik Lira y Mónaco: paso a paso cómo se cayó el fichaje sobre la hora

Encontraron un lobo marino con un disparo bajo el muelle de Santa Teresita y murió tras agonizar durante días

DEPORTES

Fuertes declaraciones de Nicolás Russo, presidente de Lanús: “La relación con la AFA va a cambiar, hay un mal manejo del arbitraje”

Fuertes declaraciones de Nicolás Russo, presidente de Lanús: “La relación con la AFA va a cambiar, hay un mal manejo del arbitraje”

Gracias Leo

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Contundente defensa a Julián Álvarez de una estrella de la selección española y del Barcelona

“¡No te va a contestar!”: a 30 años del inolvidable Vélez-Boca que tuvo como protagonistas a Maradona, Chilavert y Castrilli

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry habló de su “amor épico y legendario” con Justin Trudeau: “Era la pieza que me faltaba del rompecabezas”

Katy Perry habló de su “amor épico y legendario” con Justin Trudeau: “Era la pieza que me faltaba del rompecabezas”

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más

Zendaya volvió a Instagram para celebrar su cumpleaños 30

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas