Cali reforzó la vigilancia con 1.200 policías para evitar hurtos en zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto

La Policía Metropolitana de Cali asignó cerca de 1.200 hombres y mujeres para proteger bienes y personas en las áreas más vulnerables de la emergencia - crédito Alcaldía de Cali

Guardar

La Alcaldía de Cali reforzó la vigilancia en las zonas más afectadas por el sismo del 10 de agosto, implementando un dispositivo especial de seguridad para evitar hurtos en edificaciones que presentan daños estructurales y proteger a las familias damnificadas.

El plan contempla la presencia permanente de uniformados en puntos críticos y patrullajes constantes, especialmente durante la madrugada, con equipos de reacción motorizados desplegados por polígonos y recorridos nocturnos realizados por empresas de vigilancia privada en coordinación con la fuerza pública.

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, informó que la administración mantiene un dispositivo articulado con la Policía Metropolitana y el gremio de vigilancia privada, focalizando su labor en sectores como Capri, Los Cámbulos, Ana Pilar, la Calle 5 con Carrera 42, Cantabria y el Edificio de Colores.

PUBLICIDAD

En estas áreas se han intensificado las acciones preventivas y la vigilancia para brindar tranquilidad a los residentes y propietarios, luego de reportes de accesos expuestos y riesgo de saqueos en los primeros pisos de las edificaciones.

El dispositivo de seguridad en Cali incluye presencia permanente de uniformados, patrullajes de madrugada y equipos de reacción motorizados en puntos críticos - crédito Alcaldía de Cali

Garcés hizo un llamado a la comunidad a no ingresar a inmuebles en riesgo ni contratar servicios informales para rescatar pertenencias, advirtiendo que tales acciones pueden poner en peligro la vida y comprometer la labor de protección de los organismos de seguridad.

“Los estamos cuidando. Hay un dispositivo de seguridad dispuesto para proteger sus viviendas y sus bienes, pero necesitamos del apoyo de todos”, expresó el funcionario, quien pidió reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades.

PUBLICIDAD

Operativo policial y acciones de prevención

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Herbeth Benavidez, detalló que cerca de 1.200 hombres y mujeres han sido asignados desde el inicio de la emergencia para atender servicios relacionados con la protección de bienes y personas en las áreas más vulnerables.

El dispositivo permanece activo, con equipos de reacción realizando patrullajes y controles preventivos en las zonas que requieren mayor atención, especialmente en horarios de menor afluencia y durante la madrugada.

La administración distrital y las empresas de vigilancia privada trabajan para reforzar o cerrar accesos vulnerables en los primeros pisos de los edificios afectados - crédito Alcaldía de Cali

La administración distrital, en conjunto con las empresas de vigilancia privada, administradores y residentes de los edificios afectados, trabaja para reforzar o cerrar accesos vulnerables en los primeros pisos, siempre que las condiciones estructurales lo permitan. Se insiste en la importancia de actuar de manera coordinada con las autoridades para fortalecer la seguridad y evitar incidentes.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana continuará intensificando los patrullajes, con énfasis en los horarios nocturnos, y mantendrá el monitoreo constante de los sectores priorizados. El objetivo es garantizar que las zonas afectadas permanezcan bajo vigilancia permanente y evitar delitos asociados a la vulnerabilidad de las estructuras dañadas tras el sismo.

Cambios en la movilidad: pico y placa

En paralelo a las medidas de seguridad, la Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que desde el martes 1 de septiembre de 2026 se restablece la aplicación habitual del ‘pico y placa’ en Cali, volviendo a la restricción por dos dígitos al día tras la suspensión temporal adoptada durante la emergencia. Con esta decisión, finaliza la medida excepcional implementada para los sábados, y la ciudad retoma su esquema tradicional de restricción vehicular.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad Distrital restablece desde el 1 de septiembre de 2026 el pico y placa habitual en Cali con restricción por dos dígitos al día - crédito Alcaldía de Cali

Aunque la movilidad avanza hacia la normalidad, las autoridades reiteran que persisten zonas de emergencia donde se desarrollan labores de evaluación, intervención y recuperación de la infraestructura dañada. El secretario de Movilidad Distrital, Sergio Javier Moncayo, enfatizó que es fundamental evitar desplazamientos innecesarios por los sectores donde continúan las tareas de emergencia y recomendó a la ciudadanía planear sus rutas con antelación.

Los puntos con restricciones de movilidad y recomendación de evitar el tránsito incluyen:

Imbanaco

Calle 5 con carrera 44

Sector de la Plaza de Toros

Mall Plaza

Carrera 44 con calle 9

La Secretaría de Movilidad indicó que evitar estos corredores facilita el trabajo de los organismos de emergencia, reduce la congestión vehicular y protege la seguridad de quienes circulan por la ciudad.

PUBLICIDAD