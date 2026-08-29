Egan Bernal está involucrado en un accidente vial tras chocar su carro con un taxi en el norte de Bogotá: el ciclista habría huido de la escena

Egan Bernal está involucrado en un accidente vial tras chocar su carro con un taxi en el norte de Bogotá - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Guardar

El ciclista colombiano Egan Bernal quedó envuelto en una controversia tras un choque con un taxi en el norte de Bogotá. El conductor del servicio público lo acusa de provocar el accidente y de retirarse del lugar sin responder por los daños.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 22 de agosto en la Zona T, cuando un taxi y un Tesla conducido por Bernal tuvieron un choque lateral. Según Caracol Radio, el deportista era quien manejaba el vehículo particular involucrado.

El relato del taxista apunta a que ambos circulaban por la zona cuando, presuntamente, Bernal hizo una maniobra hacia la izquierda y luego hacia la derecha, momento en el que se produjo el impacto. Según dijo, el ciclista se bajó inicialmente del carro, pero después se habría ido y habría guardado el Tesla en un parqueadero privado.

PUBLICIDAD

Luego se trasladó al lugar con la Policía, pero los uniformados le indicaron que no podían intervenir porque el vehículo estaba dentro de un predio privado. También sostuvo que su inconformidad no se limita al costo de la reparación, sino a cómo, según su versión, se manejó el incidente.

La responsabilidad por el choque aún no está determinada y existen versiones encontradas sobre lo ocurrido. El taxista también dijo que intentó registrar con fotos y videos el estado de los vehículos, pero que habría tenido inconvenientes por parte de personas que acompañaban a Bernal.

En su defensa, aseguró que uno de los acompañantes tenía olor a alcohol, aunque aclaró que no puede afirmar que Bernal estuviera bajo sus efectos. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, Bernal y su entorno no habían difundido públicamente su versión.

PUBLICIDAD

En desarrollo...