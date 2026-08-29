Medellín enfrenta cuatro incendios forestales simultáneos en distintos puntos de la ciudad

En la tarde del viernes 28 de agosto se reportaron cuatro conflagraciones en las montañas de la capital antioqueña. Los bomberos trabajan para detener su avance - crédito @DenunciasAntio2 y @Guardianes_Ant/X

Guardar

Cuatro focos de incendio forestal se registraron este viernes 28 de agosto de 2026 en Medellín. Las autoridades identificaron los puntos activos en Santa Elena, Alto de Las Moras, el corregimiento de San Cristóbal y el sector Rodeo Alto, en la parte alta de la comuna 16 de Belén.

El primer foco se detectó en el sector La Hondonada, en Rodeo Alto, donde un incendio de cobertura vegetal generó columnas de humo visibles desde distintos puntos del occidente de la ciudad.

“A esta hora, una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto. No se reportan lesionados. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación”, escribió el alcalde Federico Gutiérrez en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Las autoridades identificaron incendios forestales en Santa Elena, Alto de Las Moras, San Cristóbal y Rodeo Alto, en Belén - crédito captura de pantalla @Teleantioquia/X

Minutos después, el mandatario confirmó dos focos adicionales.

“En este momento atendemos otros dos incendios forestales: uno en Santa Elena, Alto de Las Moras, y otro en el corregimiento de San Cristóbal. Son tres incendios forestales que estamos atendiendo simultáneamente con nuestros #BomberosMedellín en los sitios. Estamos al frente”, dijo en su cuenta de X.

El alcalde confirmó que las autoridades atendían de forma simultánea incendios forestales en Santa Elena y en el corregimiento de San Cristóbal - crédito @FicoGutierrez/X

La situación más delicada, según vienen reportando los residentes en las zonas aledañas a los incendios en redes sociales, se presenta en el cerro de las Tres Cruces, donde la magnitud de las llamas y el fuerte olor a humo generaron alarma entre los vecinos de la Loma de los Bernal y Altavista.

PUBLICIDAD

Ante los reporetes de la ciudadanía, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) confirmó a través de su cuenta de X que ya se enviaron dos tripulaciones de organismos de socorro para controlar la conflagración en la zona. “Este equipo de trabajo se suma a las 3 tripulaciones de Bomberos Medellín que se encuentran en la zona combatiendo las llamas. Seguimos en sitio”, expresaron.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. A esta hora las autoridades continúan en los sitios afectados trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance viviendas o zonas aledañas.

PUBLICIDAD

En desarrollo...