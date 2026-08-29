Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Six Sex regresará a Colombia con su primera presentación en solitario como parte del Ultra Tour 2026 - crédito Jaime Olivos

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A cinco meses de su aparición en el Festival Estéreo Picnic, la artista argentina Six Sex anunció su regreso a Colombia con la que será su primera presentación en solitario, como parte del Ultra Tour 2026, en el que viene presentando su primer larga duración ULTRA.

La cita será el próximo 30 de octubre en el Lourdes Music Hall de Bogotá, y servirá como antesala a su otra presentación ya confirmada en el país, como una de las artistas del cartel de Ritvales 2026, que se celebrará en el Parque Norte de Medellín los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

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El concierto de Six Sex en Bogotá se realizará el 30 de octubre en el Lourdes Music Hall - crédito cortesía Breakfast Live

La llegada de la cantante al país ocurre después de dos presentaciones previas en territorio colombiano. En 2025, Six Sex participó en el Baum Festival, mientras que en marzo pasado formó parte de la programación del Festival Estéreo Picnic.

La fecha en Bogotá funcionará como antesala de la participación de Six Sex en Ritvales 2026 en Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

En palabras de la productora Breakfast Live, responsable de la celebración del concierto, el espectáculo de la argentina en el Ultra Tour 2026 busca trasladar al público a un universo performático donde la moda, la sexualidad y la cultura digital conviven en una misma experiencia.

Con Bogotá a las puertas de Halloween, el evento en el Lourdes Music Hall está pensado como una jornada de pre-celebración.

La venta general de entradas inicia el martes 1 de septiembre de 2026 a través de Tuboleta. El ingreso está reservado para mayores de 18 años, con localidades General y VIP de capacidad limitada.

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La venta general de entradas para Six Sex en Bogotá comenzará el 1 de septiembre de 2026 por Tuboleta y el ingreso será solo para mayores de 18 años - crédito cortesía Breakfast Live

De SoundCloud a los grandes festivales

Detrás del nombre artístico está Francisca Agustina Cuello, nacida el 23 de abril de 1997 en Villa Tesei, Buenos Aires. Su carrera arrancó en 2019 con el EP Fantasy, publicado de forma independiente en la plataforma SoundCloud con grabaciones caseras, incluidas tomas vocales hechas con un teléfono celular.

Ese primer material ya anticipaba un sonido oscuro con influencias electrónicas y urbanas que la distanciaría del pop convencional de su generación.

La música de Six Sex se caracteriza por fusionar elementos bailables y pesados de la electrónica, con elementos propios del reguetón - crédito Jaime Olivos

Los sencillos SpaceX y Purple —este último firmado junto al productor español Merca Bae— le abrieron en 2020 las puertas al sello DALE PLAY Records, con el que lanzaría en 2021 el tema DURO, su primer corte oficial bajo ese contrato.

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Ese sencillo fue el punto de quiebre que la llevó de los circuitos underground a escenarios como el Lollapalooza y el Primavera Sound. El EP Área 69 (2022), producido junto a La Finesse, consolidó su estilo híbrido de neoperreo y electrónica, y hoy es considerado un trabajo de culto dentro de la escena alternativa argentina.

Con 6X (2023), Six Sex profundizó su relación con el perreo desde una perspectiva más latinoamericana, con colaboraciones junto a Ms Nina, El Osito Wito y Ghetto Kids. El EP siguiente, Satisfire (2024), marcó un retorno a la electrónica de rave con producciones de artistas internacionales como DBBD (Alemania), Merca Bae (España) y TAYHANA (Argentina), y fue nominado a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Música Electrónica.

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En 2025, el EP X-Sex combinó la intensidad del club con estructuras más cercanas al pop e incluyó colaboraciones con Dillom, Fiah y Dauner, además de una gira por Estados Unidos con 14 fechas agotadas.

Six Sex- Ahhhhhh - SIX SEX

Su primer larga duración, ULTRA, fue publicado el 6 de junio de 2026 y desarrollado junto a los productores Bbynito, Cimarrón, Qiri y Fermín, Este reúne todas las facetas exploradas a lo largo de esa trayectoria: el neoperreo, el hard dance, el electroclash y el techno distorsionado, llevados a su punto más extremo.

Su lanzamiento estuvo precedido por tres adelantos: UTF: Introducción, un doble sencillo con los temas Ultra Terrorific Fantasy y Not ur mom; boyfree, una pieza centrada en el empoderamiento femenina; y PANTALOM, un retorno al reguetón con energía de club.

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ULTRA, el primer larga duración de Six Sex, reúne elementos de neoperreo, hard dance, electroclash y techno distorsionado - crédito @sixsex_bb/Instagram

El álbum de 16 canciones gira alrededor de temas como los excesos, el deseo, el poder y la autonomía corporal, con temas como LOVE ME HATE ME, BEAUTY privilege y FUchi! en su registro más vertiginoso, y otros como HUMO y 3 en una dimensión más atmosférica.

La gira internacional también incluye paradas en ciudades europeas como Barcelona, París, Berlín, Londres y Ámsterdam, en una agenda que refleja el crecimiento del proyecto en la escena internacional.