Diseño de plataformas superan el autocontrol infantil: piden reglas para protección digital de menores en México

La edad media de las víctimas de 'grooming' es de 13 años, según un informe de Save The Children. (Freepik)

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El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sostuvo que las plataformas digitales superan el autocontrol infantil y afirmó que México carece de mecanismos exigibles para garantizar la protección digital de la infancia, por lo que pidió reforzar límites para redes sociales y no dejar la responsabilidad solo en las familias.

En un comunicado, el organismo afirmó que ningún modelo de negocio, algoritmo, plataforma o innovación tecnológica podía colocarse por encima del interés superior de la niñez.

SIPINNA señaló que el reciente acuerdo judicial aceptado por Meta en Estados Unidos, ante acusaciones por fallas en la protección de personas menores de edad, marcó un precedente que México debía observar.

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Entre los señalamientos, mencionó diseños destinados a prolongar el tiempo de permanencia, la reproducción automática, las notificaciones frecuentes y el tratamiento de datos personales.

El organismo sostuvo que no bastaba con decirles a niñas y niños “suelta el celular”.

Asimismo, reconoció que las familias tenían una responsabilidad fundamental de acompañamiento y cuidado, pero aseguró que no podían hacerlo solas.

En su posicionamiento, SIPINNA enumeró mecanismos que, dijo, están diseñados para mantener la atención: desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones constantes, sistemas de recomendación y mecanismos de validación social.

Según el organismo, cuando estos elementos están presentes la responsabilidad rebasa el autocontrol individual, en particular en niñas, niños y adolescentes.

SIPINNA sostuvo que las plataformas no podían beneficiarse de la atención de niñas, niños y adolescentes y, al mismo tiempo, trasladar a las familias toda la responsabilidad por los riesgos que sus propios diseños podían generar.

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También afirmó que la tecnología debía adaptarse a los derechos y al desarrollo de la infancia, y no la infancia a tecnologías diseñadas para capturar su atención sin límites.

Propone seguridad “desde el diseño”

Como ruta, SIPINNA impulsó una visión de seguridad desde el diseño que incluyó protección reforzada de datos personales; límites a mecanismos de permanencia compulsiva; verificación de edad adecuada; transparencia y rendición de cuentas; alfabetización digital, y participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectaban su vida digital.

El organismo recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocía el derecho a una vida libre de violencia, a la intimidad, a la información y al acceso a las tecnologías.

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En el mismo comunicado subrayó que la Convención sobre los Derechos del Niño obligaba a protegerles frente al perjuicio, abuso y explotación.

En su posicionamiento, SIPINNA afirmó que México debía dar el siguiente paso: convertir la protección digital en obligaciones concretas, verificables y exigibles para las plataformas.

“No queremos llegar después del daño. Queremos prevenirlo desde el diseño”, sostuvo el organismo.