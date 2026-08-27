La Registraduría alertó por llamadas que suplantan a la entidad para ofrecer subsidios de Prosperidad Social: así operan los ladrones

Los estafadores usan enlaces sospechosos y videollamadas con el pretexto de validar datos en una supuesta plataforma digital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude en la que personas inescrupulosas utilizan el nombre de la entidad para realizar llamadas falsas y ofrecer supuestos subsidios de Prosperidad Social.

Durante los contactos telefónicos, los delincuentes envían enlaces sospechosos y solicitan activar videollamadas, alegando que es necesario validar datos personales en una plataforma digital. Sin embargo, el objetivo real es robar datos bancarios y personales de las víctimas, según informó la Registraduría.

En el transcurso de estas llamadas, los estafadores afirman que el supuesto beneficiario puede acudir de manera presencial a las sedes de la Registraduría o a los SuperCade de Bogotá para completar el trámite de acceso al subsidio.

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Ante estos hechos, la Registraduría Nacional aclaró que no adelanta ningún proceso relacionado con la entrega de subsidios en ninguna de sus sedes a nivel nacional y pidió a la ciudadanía que ignore estos mensajes para evitar ser víctima de delitos cibernéticos.

Los estafadores prometen completar el supuesto subsidio en sedes oficiales, pero la entidad aclaró que no gestiona ayudas por ningún canal - crédito Alcaldía de Bogotá

Modalidad de fraude y riesgos asociados

Las autoridades han identificado que los delincuentes utilizan diferentes técnicas de ingeniería social para engañar a los ciudadanos. Los mensajes incluyen enlaces que, al ser abiertos, pueden llevar a sitios de phishing donde se sustrae información confidencial o se instala software malicioso en los dispositivos. El siguiente paso suele ser la solicitud de una videollamada, bajo el pretexto de validar la identidad, pero el objetivo principal es obtener acceso a las cuentas bancarias y datos personales.

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Este tipo de fraude se agrava en situaciones de emergencia, como la ocurrida tras el terremoto del 10 de agosto, cuando las personas buscan información sobre posibles ayudas estatales. La Registraduría recordó que ningún trámite de subsidio se realiza a través de llamadas, enlaces o videollamadas gestionadas por la entidad. El llamado es a no abrir enlaces desconocidos ni compartir información personal o bancaria con ningún remitente no verificado.

Cabe señalar que, todos los apoyos de Prosperidad Social —Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA, entre otros— se entregan mediante una selección de posibles beneficiarios que cumplen con los requisitos de ingreso indicados por la entidad nacional, y a su vez, según los resultados de las encuestas del Sisbén IV.

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Los delincuentes usan su nombre para pedir enlaces y videollamadas con la excusa de validar identidad, pero buscan quedarse con información confidencial y vaciar cuentas de quienes caen en el engaño - crédito Registraduría Nacional

Casos recientes en Cali y otras advertencias oficiales

A esta alerta se suman recientes reportes en Santiago de Cali, donde la alcaldía emitió una advertencia urgente sobre la circulación de mensajes falsos, enlaces sospechosos y cadenas de WhatsApp que ofrecen ayudas para damnificados tras el terremoto de magnitud 7,4.

La asesora de despacho de la Alcaldía, Catalina Rincón, explicó que han recibido reportes de páginas web que remiten a enlaces asegurando que los usuarios son beneficiarios de subsidios, pero en realidad se trata de posibles estafas. Rincón enfatizó que, por ahora, la Administración distrital solo realiza la caracterización de afectados mediante el Registro Unifamiliar de Emergencias (Rufe), proceso que se lleva a cabo exclusivamente a través de visitas programadas a las viviendas.

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Las autoridades locales y nacionales, incluidos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, han advertido sobre el incremento de redes de estafadores que aprovechan la emergencia para difundir información falsa.

Las autoridades advirtieron que los enlaces no oficiales sobre ayudas para damnificados pueden ser intentos de estafa y poner en riesgo los datos personales - crédito Alcaldía de Cali

A través de cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, los delincuentes comparten enlaces que prometen “supuestos subsidios de emergencia” para las víctimas o solicitan giros de dinero a cuentas de personas naturales.

Recomendaciones de seguridad y advertencias bancarias

Las entidades financieras, como Bancolombia y la Superintendencia Financiera, también han emitido alertas a la ciudadanía para que verifiquen las cuentas bancarias antes de realizar transferencias o escanear códigos QR de donación en redes sociales. Se insiste en que las entidades bancarias nunca envían enlaces por mensajes de texto ni solicitan claves dinámicas o datos sensibles para consultar subsidios ni autorizar aportes solidarios.

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Para donar de forma segura y evitar caer en estafas, las autoridades recomiendan consultar únicamente canales oficiales, desconfiar de los enlaces recibidos por WhatsApp, no transferir dinero a cuentas personales y entregar ayudas físicas únicamente en los puntos de acopio autorizados. Ante cualquier irregularidad, se insta a la población a denunciar estos hechos ante las autoridades.

La Registraduría Nacional y diversas instituciones reiteran el llamado a la prudencia y a la verificación de toda información relacionada con subsidios, ayudas o donaciones, especialmente en contextos de emergencia, para proteger tanto los datos personales como los recursos de la ciudadanía.