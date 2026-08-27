Paloma Valencia se despachó tras la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la reforma pensional de Petro: “Es extrañísimo”

La exsenadora y excandidata presidencial explicó en detalle su demanda contra la reforma pensional y calificó de 'extrañísimo' el último fallo de la Corte Constitucional que, según ella, valida una norma con graves vicios de trámite - crédito @PalomaValenciaL/X

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En un fallo que ha generado controversia en el escenario político nacional, la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional, pero devolvió nueve artículos al Congreso por errores de procedimiento.

Frente a esto, la exsenadora Paloma Valencia se convirtió en una de las voces más críticas de la decisión, pues cuestionó tanto la actuación del alto tribunal, como el proceso legislativo que se dio en la aprobación.

Valencia, que lideró una de las demandas de inconstitucionalidad contra la referida reforma, expresó su desconcierto por el sentido del fallo emitido por el alto tribunal, tras nueve horas de deliberaciones el martes 25 de agosto. “Mi demanda contra la reforma pensional acaba de tener un segundo fallo, pero este sí me parece muy extraño”, afirmó Valencia, al considerar que el caso no es un tema menor.

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La excandidata presidencial Paloma Valencia puso la lupa sobre lo que serían, según ella, los alcances de la reforma pensional - crédito Colprensa

Para la también excandidata presidencial, el corazón del debate radica en el futuro fiscal del país y en la legitimidad de las futuras pensiones. “Aquí nos estamos jugando la sostenibilidad financiera de Colombia y la deuda que van a adquirir nuestros hijos, nuestros nietos, la posibilidad de que ellos tengan pensión y, sobre todo, que el sistema pensional realmente tenga la capacidad de reconocerte lo que has ahorrado”, puntualizó.

La exsenadora insistió en que el fallo de la Corte no respondió a lo que, a su juicio, correspondía jurídicamente. “En vez de decir: ‘Se les dio una oportunidad, no la tomaron, se declara inexequible’, que era el fallo que tenía que haber salido, dijeron: ‘No, otra vez se cometieron ciertos vicios, pero no afectan toda la norma, afectan unos artículos determinados’. Nueve artículos. Le dieron validez a todo el resto de la norma”, indicó.

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Los duros señalamientos de Paloma Valencia sobre la presunta compra de votos en el Congreso

A la par de los dardos a la Corte, Valencia fue enfática al referirse a presuntos hechos de corrupción en la aprobación de la reforma en el Congreso. “Ojo, pues, porque este es el escándalo de corrupción más grave que ha tenido Colombia. Sí, señores, la plata en la Unidad del Riesgo (Ungrd) fue la que se usó para comprar los congresistas para sacar la famosa reforma pensional. Pero eso parece que es harina de otro costal”, dijo.

La Corte Constitucional tardó más de un año para emitir un nuevo fallo sobre la exequibilidad de la reforma pensional - crédito Corte Constitucional

Con ello, lo dicho por la excongresista puso sobre la mesa una serie de acusaciones de alto calado, pues volvió a sugerir que la aprobación de la reforma estuvo marcada por el uso indebido de recursos públicos para asegurar votos a favor. No obstante, hasta el momento, el fallo de la Corte Constitucional no incluyó valoraciones sobre estas denuncias, ya que su análisis se limitó a revisar vicios de trámite en la aprobación.

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Y es que en ese aspecto, el del análisis de los magistrados del alto tribunal, Valencia recordó que el primer fallo sobre el trámite parlamentario de la reforma, emitido en junio del 2025, ya había advertido sobre la imposibilidad de debatir una norma acogiendo el texto de otra cámara sin permitir la intervención de los congresistas interesados; por ese motivo, esta nueva determinación a su demanda le causó extrañeza.

“(La Corte) Reconoció lo que es lógico, y es que no se puede debatir una norma acogiendo el texto de otra cámara sin permitir que los congresistas que querían opinar, que querían presentar proposiciones, lo pudieran hacer”, explicó frente a la primera determinación. De esta forma, al momento de devolver el proyecto a la Cámara, el Gobierno y los congresistas oficialistas repitieron los mismos errores, limitando la discusión.

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La reforma pensional comprometería el futuro financiero de Colombia, según advirtió la senadora Paloma Valencia - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Atropellaron el proceso. Yo estuve ahí, lo vi. Simplemente, decidieron volver a hacer exactamente lo mismo. Y ahí dejamos las constancias de que eso volvía a viciar la ley”, relató la exaspirante presidencial, que recordó, además, cómo se negaron a la presentación de alternativas al texto que era objeto de ajustes para cumplir con el control constitucional, que se prolongó por más de un año hasta esta nueva decisión.

Esta fue la decisión de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional

Frente a la controversia que se generó, la Sala Plena de la Corte aclaró que resolvió únicamente sobre la demanda de Valencia y no se pronunció sobre el fondo de la reforma. Avaló cerca del 90% del articulado de la Ley 2381 de 2024 y devolvió nueve artículos específicos para su corrección en el Congreso, relacionados con deberes del Estado, estructura del sistema, además de los derechos de afiliados y aspectos tributarios.

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El fallo, es válido destacar, no implica la aprobación definitiva de la reforma pensional. El Congreso deberá revisar los artículos objetados y la Corte retomará el estudio de más de cien demandas de fondo a partir de abril de 2027; mientras tanto, el contenido general de la reforma, como el modelo de pilares y la edad de jubilación, permanece vigente tras la revisión constitucional hecha en relación con esta reforma.

Ley 2381 de 2024, mejor conocida como la reforma pensional, fue una de las tras grandes iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro- crédito Presidencia

Valencia insiste en consecuencias para el sistema

Para Valencia, que salió del Congreso al final de su periodo legislativo, en junio de 2026, las fallas en el trámite parlamentario y el fallo de la Corte ponen en riesgo la credibilidad y viabilidad del sistema pensional. “Elimina el derecho legítimo del ciudadano de elegir el sistema pensional en el que quiere estar, el público o el privado”, remarcó Valencia en un segundo video, en el que precisó sus observaciones.

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También se refirió al “daño” que esta reforma le hace a los colombianos. “Y eso le genera daños a ese trabajador que, habiendo cotizado mucho tiempo, después se queda sin trabajo formal y termina teniendo que retirar unos saldos que en el sistema público son irrisorios. Pero lo más grave de todo, pasa una deuda pensional que genera una bomba atómica pensional que es impagable para las nuevas generaciones”, acotó.

Las críticas de la exsenadora se suman a las voces de otros opositores, que han señalado la necesidad de corregir los defectos del proceso y garantizar transparencia en la discusión de la reforma. Lo que es confirmado es que ahora el debate continuará en la Cámara de Representantes, célula legislativa en la que deberán discutirse nuevamente los artículos cuestionados, en medio de un ambiente de escrutinio.

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