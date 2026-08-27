Colombia

Los tres mitos al retirar dinero en Bogotá que pueden exponerlo al fleteo: el Distrito entregó recomendaciones clave para no ser víctima

Un caso de más de $40 millones mostró que seguir la rutina sin apoyo oficial puede aumentar la exposición, incluso en recorridos cortos y cuando la entidad financiera queda cerca

Las autoridades advirtieron que el fleteo puede ocurrir cerca del banco o durante el trayecto, incluso en desplazamientos cortos - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Las autoridades advirtieron que el fleteo puede ocurrir cerca del banco o durante el trayecto, incluso en desplazamientos cortos - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
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Retirar dinero en efectivo de un cajero electrónico o una entidad financiera en Bogotá puede convertirse en una situación de alto riesgo si no se siguen las recomendaciones de las autoridades.

La Secretaría Distrital de Seguridad advierte que persisten tres mitos sobre el retiro de dinero que pueden aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al fleteo, un delito que, a pesar de la reducción de casos en la ciudad durante 2026, sigue representando una amenaza para quienes manejan sumas importantes.

Uno de los casos revisados por la entindad es el de un ciudadano que retiró más de $40 millones y decidió continuar su trayecto sin solicitar acompañamiento policial. Como él, muchos usuarios confían en sus propios métodos de protección, ya sea yendo acompañados, observando a su alrededor, o incluso depositando su seguridad en la fe, sin conocer la existencia o el alcance del servicio gratuito de acompañamiento que ofrece la Policía Nacional a través de la Línea 123.

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Mito 1: “La Policía me va a preguntar cuánto dinero voy a retirar”

La Secretaría Distrital de Seguridad desmiente que sea necesario revelar el monto al solicitar acompañamiento policial. Al comunicarse con la Línea 123, el ciudadano solo debe informar que requiere el servicio, sin dar detalles de la transacción ni el valor a retirar.

Las autoridades insisten en que la reserva sobre la información financiera es fundamental para la seguridad del usuario y que ningún agente está autorizado a exigir datos sobre la suma a retirar.

El acompañamiento policial para retiros de dinero en Bogotá es gratuito y forma parte de las acciones de prevención contra el fleteo - crédito Policía Nacional
El acompañamiento policial para retiros de dinero en Bogotá es gratuito y forma parte de las acciones de prevención contra el fleteo - crédito Policía Nacional

Esta medida busca proteger la confidencialidad y reducir la exposición a riesgos adicionales, ya que la divulgación de montos podría ser utilizada por terceros para identificar posibles víctimas.

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Mito 2: “El acompañamiento policial tiene un costo”

Otro de los mitos detectados entre los ciudadanos es la creencia de que el acompañamiento policial implica un pago. La Secretaría de Seguridad aclaró que este servicio es completamente gratuito y está disponible para cualquier persona, sin importar la suma de dinero que planee retirar. La Policía Nacional ofrece el acompañamiento como parte de su labor de prevención y protección ciudadana, en el marco de las estrategias para combatir el fleteo en la capital.

La gratuidad del servicio es un derecho de todos los ciudadanos y no debe interpretarse como un trámite especial, sino como una herramienta de prevención al alcance de quienes lo soliciten.

Mito 3: “Solo puedo pedir acompañamiento si retiro una cantidad muy alta”

La tercera creencia errónea es que solo se puede pedir acompañamiento policial al retirar grandes sumas de dinero. Las autoridades informan que no existe un monto mínimo ni máximo para acceder al servicio. La recomendación es solicitarlo siempre que se realice un retiro de efectivo, independientemente de la cantidad, ya que el fleteo puede ocurrir con cualquier suma y en trayectos cortos, incluso a pocas cuadras del banco.

La Secretaría de Seguridad aclaró que no existe monto mínimo ni máximo para pedir acompañamiento policial al retirar efectivo - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
La Secretaría de Seguridad aclaró que no existe monto mínimo ni máximo para pedir acompañamiento policial al retirar efectivo - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

El riesgo no desaparece por la cercanía de la entidad financiera o la rapidez del desplazamiento. Los delincuentes suelen observar rutinas, horarios y comportamientos de los usuarios para identificar oportunidades, por lo que la prevención debe ser prioritaria en cualquier circunstancia.

Fleteo: riesgos y medidas de prevención en Bogotá

El fleteo, clasificado como hurto a personas, puede suceder en las inmediaciones del banco o durante el trayecto hacia el destino final. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, los casos de este delito han disminuido un 13,4% en Bogotá en lo corrido de 2026, gracias al refuerzo de patrullajes en zonas bancarias y la articulación con empresas de seguridad privada. No obstante, la desinformación y la confianza excesiva siguen siendo factores que exponen a los ciudadanos.

Las autoridades recomiendan evaluar si el retiro en efectivo es realmente necesario, optando por transferencias electrónicas y otros medios digitales siempre que sea posible. En caso de requerir efectivo, se debe solicitar el acompañamiento policial a través de la Línea 123, evitando revelar detalles del movimiento financiero y no interactuar con personas desconocidas fuera de la entidad.

Las autoridades advirtieron que el fleteo puede ocurrir cerca del banco o durante el trayecto, incluso en desplazamientos cortos - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Las autoridades advirtieron que el fleteo puede ocurrir cerca del banco o durante el trayecto, incluso en desplazamientos cortos - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La Policía Nacional insiste en que el servicio de acompañamiento es accesible para todos y que esperar unos minutos puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una situación de riesgo. Además, se aconseja mantener absoluta reserva sobre horarios y rutas, así como reportar cualquier comportamiento sospechoso de inmediato.

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