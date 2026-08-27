Andrés Forero alertó sobre el “golpe” a cotizantes tras fallo de la Corte Constitucional que dio vía libre a gran parte de la reforma pensional

En plena sesión del Senado, el congresista del Centro Democrático expuso los puntos negativos de la reforma pensional aprobada, al señalar que perjudica a las personas de menos recursos y a la clase media. Además, anuncia que su partido prepara una nueva reforma para corregir los problemas de la actual - crédito @cedemocratico/X

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La decisión de la Corte Constitucional de avalar lo que se considera la columna vertebral de la Ley 2381 de 2024, más conocida como la reforma pensional, pero devolvió a la Cámara de Representantes al menos nueve artículos, continúa causando fuertes repercusiones en el espectro político, entre los que aplaudieron la sentencia del alto tribunal y los que cuestionaron su alcance, al ver comprometidas las finanzas del país.

Uno de los que se expresó en contra de la determinación fue el senador del Centro Democrático Andrés Forero, que en la plenaria de la corporación expresó que acata la determinación, pero expresó una serie de reparos frente a lo que serían los alcances del fallo. En especial, porque sostuvo que la medida perjudica a cotizantes de menores ingresos y a trabajadores que aspiraban a pensionarse con un salario mínimo.

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La Corte Constitucional devolvió al menos nueve artículos a la Cámara de Representantes para que sean subsanados, por vicios de trámite - crédito Colprensa

El congresista enfatizó su postura en los efectos que, a su juicio, deja la decisión y el texto aprobado por el Congreso.

“Hay que decir cuáles son los riesgos y quiénes son los perjudicados de esa decisión de la Corte Constitucional y de lo que había aprobado el Congreso de la República hace unos años”, afirmó el congresista, que estuvo en el controversial trámite de la iniciativa en la Cámara de Representantes.

Andrés Forero destacó los pro, pero señaló los contra de la reforma pensional de Petro

En primer lugar, el senador reconoció que el proyecto tenía algunos elementos que consideró positivos, entre ellos el fin de subsidios altos a pensiones altas. Aun así, enfocó su intervención en los que, según su lectura, salen perjudicados. “Son, entre otras cosas, las personas de menos recursos que hoy están aportando al sistema pensional”, sostuvo el congresista, pues “no alcanzan a acumular las semanas suficientes”.

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De esta manera reiteró los cambios que, según dijo, enfrentarían esos cotizantes.

“Tienen que esperar de 57 a 60 años las mujeres y de 62 a 65 años los hombres, no para que les vayan a devolver los saldos que habían tenido, no para que puedan tener y recuperar los recursos que habían aportado, sino para que les den una mensualidad”, expresó el senador, que no ocultó su preocupación por los ahorros de los colombianos.

El senador Andrés Forero advirtió cómo la reforma pensional hipotecaría los ahorros de miles de colombianos en el régimen privado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Y es que Forero añadió que esa mensualidad, en algunos casos, quedaría por debajo del subsidio del pilar solidario y también mencionó a los que ganaban entre uno y dos salarios mínimos. “También perjudica a las personas que ganaban entre uno y dos salarios mínimos y que podían pensionarse con la pensión mínima de un salario mínimo con mil ciento cincuenta semanas”, reiteró el congresista del partido de Gobierno.

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Y con ello reafirmó que ese grupo poblacional tendría que cotizar tres años adicionales. “Para esas personas, eso puede implicar la diferencia de no pensionarse”, expresó Forero, que amplió sus reparos al efecto macroeconómico de la reforma. “Esta reforma desploma el ahorro nacional”, agregó el congresista; en una intervención en la que sentó su posición frente a lo que causará la determinación del alto tribunal.

La reforma pensional fue uno de los tres grandes pilares de campaña del hoy expresidente Gustavo Petro, que fue aprobada a mediados de 2024 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En su exposición, Forero cuestionó que el aumento de subsidios a adultos mayores se financiara, según su visión, a costa de las pensiones futuras de los jóvenes. “Nosotros estábamos de acuerdo con que se dieran subsidios a los adultos mayores que por distintas razones no pudieron alcanzar la pensión. Se podía aumentar los beneficiarios de los subsidios, se podía aumentar el subsidio sin necesidad de la reforma”, dijo.

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En medio de este complejo diagnóstico, que también desató fuertes críticas de la excandidata presidencial Paloma Valencia, dos de sus compañeros de su colectividad, los senadores Hernán Cadavid y María Clara Posada, impulsarán una especie de contrarreforma para modificar los puntos que considera perjudiciales para los aportantes con menos recursos y para los que seguían en el sistema con expectativa de pensionarse.