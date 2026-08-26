Así reaccionaron Yahir y Brianda Deyanara a la eliminación de Yanet García en La Casa de los Famosos: “Duro y cruel”

La Casa de los Famosos -(X)

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La eliminación de Yanet García tomó por sorpresa a varios habitantes de La Casa de los Famosos México, especialmente a Yahir y Brianda Deyanara, quienes reaccionaron al resultado mientras comenzaban a preparar las pertenencias de la conductora. La salida tuvo un ingrediente que cambió por completo la dinámica habitual del reality: esta vez, el público no fue quien decidió.

“A la madre, no puedo creerlo”, expresó Yahir al conocer el resultado. Brianda Deyanara tampoco pudo ocultar su desconcierto y soltó: “Madres, güey”. Aunque Yahir intentó tranquilizarla con un “No pasa nada, es un juego”, la conversación tomó un tono más serio cuando comenzaron a hablar sobre la forma en que se produjo la eliminación.

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“Duro y cruel”, fue la contundente descripción de Yahir sobre lo ocurrido. Brianda coincidió: “Está duro”, mientras Gema Garoa señaló el motivo de la incomodidad: “Porque la sacamos nosotros”. La situación generó dudas entre los habitantes, quienes reconocieron que no todos habían entendido de la misma manera las consecuencias de la votación.

¿Por qué Yanet García fue eliminada?

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El 25 de agosto se realizó una dinámica especial en la que Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro, quienes se encontraban en el Exilio, quedaron a merced de la decisión de sus compañeros. Por primera vez en la edición 2026, los habitantes de la casa tuvieron en sus manos el resultado que determinaría quién continuaría en la competencia.

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La situación generó confusión porque, según explicó Gema Garoa, ellos habían votado por quién querían que regresara a la casa. “Nosotros votamos por una persona para que regresara”, comentó. Yahir entonces hizo una precisión: “Sí, claro, pero para que regresara, no para eliminarla”.

Brianda Deyanara explicó que ella había entendido inicialmente que la persona con menos votos simplemente no volvería a la casa. “Yo sí pensé que a lo mejor la persona que menos tuviera votos no iba a regresar”, dijo. Después, según relató, les informaron que “solo va a regresar una persona”, por lo que el desenlace terminó siendo distinto a lo que ella esperaba.

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“No fue el público”, recuerdan los habitantes

La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

La diferencia con las eliminaciones anteriores quedó marcada durante la conversación. “No fue el público”, dijo Brianda, mientras Yahir insistía: “No, no, no, no fue el público”. Para los habitantes, saber que su propia decisión había terminado definiendo la salida de una compañera hizo que el momento se sintiera especialmente complicado.

Mientras asimilaban lo sucedido, Brianda recibió la indicación de pedir ayuda para preparar las cosas de Yanet. “Me dijeron: ‘Dile a alguien que te ayude’ contó. Yahir se ofreció a colaborar y Gema también se involucró en la tarea.

La conversación cambió entonces de la sorpresa por la eliminación a la organización de las pertenencias de García. Revisaron distintas prendas y accesorios. “Échale ropa de deporte”, sugirió Gema, mientras Brianda consideraba qué más podía necesitar. “Unos taconcitos”, propuso después.

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Yanet se convierte en la quinta eliminada

(Captura de pantalla YouTube)

Finalmente, Galilea Montijo anunció que Yanet García era la quinta eliminada del reality. La conductora había conseguido ser salvada por el público en dos ocasiones anteriores, pero esta vez enfrentó una dinámica completamente diferente, en la que los habitantes tuvieron un papel determinante.

El resultado dejó a Yahir sorprendido y a Brianda reflexionando sobre el peso de aquella decisión. Aunque ambos reconocieron que se trata de un juego, sus comentarios dejaron claro que la eliminación no pasó desapercibida dentro de la casa.

“Duro y cruel”, resumió Yahir al hablar sobre el desenlace. Una frase que reflejó la peculiaridad de esta eliminación: no fue una decisión tomada directamente por la audiencia, sino el resultado de una dinámica en la que los propios habitantes tuvieron que decidir quién regresaba a la competencia.

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