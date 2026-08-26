México

Revisa tu pasaporte antes de volar: este error te deja varado en Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta

Miles de viajeros llegan al aeropuerto con boleto en mano y pasaporte vigente sin saber que la aerolínea puede negarles el abordaje por una fecha

Hombre con chaqueta de mezclilla sentado en un aeropuerto que sostiene un teléfono móvil y una tarjeta de embarque.
Revisar la vigencia del pasaporte antes de comprar un boleto evita contratiempos en el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Salir al aeropuerto con el pasaporte por vencer es el error que puede dejar varado a un viajero en Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, aunque el documento siga vigente el día del vuelo.

La regla no la impone el gobierno mexicano, sino las propias compañías aéreas, que aplican como política interna la exigencia de al menos seis meses de validez restante.

El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que los extranjeros que ingresan a México como turistas —con una estadía de hasta 180 días— solo necesitan presentar un pasaporte vigente durante toda la estancia.

Infografía con texto e ilustraciones sobre los requisitos de vigencia del pasaporte requeridos por aerolíneas para ingresar a México.
Un documento en mal estado puede ser motivo de rechazo aunque esté vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación mexicana no fija un mínimo de meses de vigencia, a diferencia de países como Estados Unidos, donde las autoridades migratorias exigen seis meses de validez más allá de la fecha de salida prevista.

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Las aerolíneas aplican una regla que la ley no exige

La brecha entre lo que pide la ley y lo que exigen las aerolíneas es el punto donde se concentran los problemas.

Hombre mexicano en traje azul y corbata, sostiene un pasaporte verde. Mira serio a cámara en un aeropuerto con el Ángel de la Independencia al fondo.
Ningún documento de identidad nacional sustituye al pasaporte en vuelos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda un margen mínimo de 90 días de vigencia para cualquier viajero, como medida preventiva ante retrasos imprevistos en el vuelo de regreso. Muchas compañías van más lejos y exigen seis meses.

Si el pasaporte vence antes de la fecha de salida impresa en el boleto de regreso, la aerolínea puede negar el abordaje de forma automática.

Oficial de inmigración mexicano en uniforme levanta la mano en señal de alto. Un círculo rojo con una "X" blanca cubre una visa y documentos de viaje.
Los extranjeros que ingresan a México como turistas pueden permanecer hasta 180 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rechazo ocurre antes de llegar al filtro migratorio: es la compañía aérea, en el mostrador de documentación, quien hace la revisión.

Qué aplica para mexicanos que salen del país

Para los ciudadanos mexicanos que viajan al extranjero desde aeropuertos como el de Cancún o Los Cabos, el gobierno mexicano no establece un mínimo de vigencia en el pasaporte. La restricción viene del país de destino.

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La mayoría de los destinos internacionales exige que el documento mantenga validez durante al menos seis meses después de la fecha de regreso prevista.

Primer plano de una maleta de viaje con un pasaporte estadounidense abierto. Al fondo, un aeropuerto borroso con siluetas de personas y un mapa mundial con marcadores rojos.
La Constitución mexicana prohíbe negar la entrada al país a cualquier ciudadano nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Constitución mexicana prohíbe negar la entrada al país a un nacional con pasaporte vencido. Las aerolíneas internacionales, sin embargo, no permiten abordar con un documento caducado.

En ese caso, el ciudadano debe tramitar un pasaporte de emergencia en el consulado mexicano más cercano antes de tomar el vuelo de regreso, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Primer plano de una mano sosteniendo un pasaporte mexicano verde con escudo dorado, frente a un oficial de arcilla en un aeropuerto con aviones borrosos.
Las políticas de abordaje varían según la aerolínea y el destino del viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial del INE acredita la nacionalidad mexicana y permite reingresar al país en casos de emergencia, pero no es válida para abordar vuelos internacionales.

El DNI argentino o la cédula colombiana no reemplaza al pasaporte en ningún caso

Un error frecuente entre viajeros latinoamericanos es suponer que la credencial de identidad nacional sirve como documento de viaje alternativo.

En México no es así. El INM es explícito: ningún documento de identidad nacional —como el DNI argentino o la cédula colombiana— sustituye al pasaporte en los filtros migratorios internacionales.

Mujer sentada en banco de aeropuerto con celular, boleto, chaqueta de mezclilla y mochila. Tableros de salidas, ventanas y personas al fondo.
Muchas aerolíneas exigen seis meses de vigencia en el pasaporte como política propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentarse con uno de estos documentos en lugar del pasaporte resulta en rechazo inmediato, sin importar el destino ni la aerolínea.

Qué revisar antes de ir al aeropuerto

La recomendación del INM y de la SRE es verificar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación y consultar directamente con la aerolínea su política de vigencia mínima antes de comprar el boleto.

Un pasaporte en mal estado —con páginas rotas, daños o ilegible— también puede ser motivo de rechazo en el filtro migratorio, independientemente de su fecha de vencimiento.

Hombre rellena solicitud de pasaporte mexicano. En la mesa: pasaporte verde, documentos y bolígrafo. Una funcionaria atiende detrás, con la bandera de México.
El portal oficial de la SRE permite agendar cita para renovación de pasaporte desde cualquier dispositivo con acceso a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la SRE con cita previa. Para quienes tengan un documento vencido hace más de diez años, el proceso equivale a una primera emisión: requiere más documentación y tiempos de espera más largos.

La SRE recomienda iniciar el trámite de renovación con al menos seis semanas de anticipación y agendar la cita en línea a través de su portal oficial.

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