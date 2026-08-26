México

El “prófugo” que quiere ser presidente: Cabeza de Vaca acepta el reto de Sheinbaum y se “destapa” como candidato

El exmandatario de Tamaulipas sostiene que, pese a esa encomienda partidista, mantiene contacto con distintas corrientes opositoras

Francisco García CAbeza de Vaca aspirante oposición
Francisco García Cabeza de Vaca aspirante de la oposición rumbo al 2024 (Captura/@fgcabezadevaca)
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Francisco García Cabeza de Vaca confirmó, en entrevista con Carmen Aristegui, que sí ha pensado en participar activamente en la contienda opositora rumbo al proceso electoral de 2027 y que ahora tiene “más ganas” de hacerlo. Ante la insistencia de la periodista, quien le preguntó de forma directa si aspira a ser candidato a la Presidencia de México, el exgobernador de Tamaulipas respondió: “Por supuesto que sí lo había pensado y ahora con más ganas”.

El exmandatario aseguró que quiere “ser parte de la construcción de un gran movimiento de cambio” en el país y que su objetivo es “generar una alternancia” para sacar del poder a lo que calificó como “este mal gobierno”. Cabeza de Vaca añadió que, aunque ocupa un cargo como representante del PAN en Canadá y Estados Unidos, mantiene “muy buena relación con otras fuerzas políticas opositoras” y que busca ser “factor de unidad” entre los distintos grupos que se oponen al gobierno actual.

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*Información en desarrollo

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