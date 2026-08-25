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Israel reiteró que mantendrá tropas en el sur de Siria pese a las protestas de Damasco

La visita del ministro de Defensa Israel Katz al monte Hermón se produce en plena negociación de un acuerdo de seguridad con Damasco y una semana después de que la aviación israelí atacara una base aérea siria para frenar un posible despliegue turco

Katz sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel actúan a diario para frustrar amenazas e impedir la consolidación del nuevo régimen sirio
Katz sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel actúan a diario para frustrar amenazas e impedir la consolidación del nuevo régimen sirio
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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó este martes a las tropas desplegadas en el sur de Siria y reiteró que las fuerzas de su país permanecerán en la zonamientras existan amenazas” contra la seguridad de Israel. La visita, realizada en un puesto militar en el monte Hermón, ocurre una semana después de que la aviación israelí bombardeara la base aérea en desuso de Abu Duhur, en la provincia siria de Idlib, y en plena negociación de un acuerdo de seguridad entre Jerusalén y Damasco.

Katz recorrió las posiciones israelíes junto a mandos militares y difundió un mensaje en video dirigido al presidente sirio, Ahmed al Sharaa. “Aquí hay actividad diaria para frustrar amenazas, eliminar los restos del antiguo régimen e impedir la peligrosa consolidación del nuevo régimen”, declaró el ministro, según el comunicado distribuido por su oficina. Añadió una advertencia explícita: “Cuando te despiertes por la mañana en tu palacio de Damasco, mira hacia el monte Hermón y, cuando veas a las FDI, ya sabes que estamos aquí para proteger nuestras comunidades y nuestra frontera”.

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El Ministerio de Exteriores sirio respondió calificando la visita de “flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial” del país y pidió a la comunidad internacional que adopte “las medidas necesarias para obligar a las autoridades ocupantes a poner fin a estas reiteradas violaciones”. Damasco ha repetido este reclamo en cada incursión israelí desde la caída del régimen de Bashar al Assad, sin que hasta ahora haya logrado que Israel modifique su despliegue.

28/01/2025 Imagen de archivo de militares israelíes en el monte Hermón, en la zona de amortiguación con Siria POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL INTERNACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL
28/01/2025 Imagen de archivo de militares israelíes en el monte Hermón, en la zona de amortiguación con Siria POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL INTERNACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL

Las tropas israelíes ocupan una “zona de seguridad” en el sur de Siria desde diciembre de 2024, cuando el colapso del gobierno de Asad dejó sin control efectivo la antigua zona de separación que vigilaba la Fuerza de Observación de Desconexión de Naciones Unidas (UNDOF). Ese territorio había sido establecido por el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, firmado tras la guerra de Yom Kipur, que fijó las líneas Alfa y Bravo entre los dos ejércitos. Los Altos del Golán, de donde parte el monte Hermón, están bajo control israelí desde la guerra de los Seis Días de 1967 y fueron anexados unilateralmente por Israel en 1981, una medida que no reconoce la comunidad internacional.

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La incursión militar más reciente antes de esta visita fue el bombardeo, el 18 de agosto, de la base aérea de Abu Duhur, inutilizada desde hace más de una década. Israel alegó que buscaba impedir que Turquía instalara allí una presencia militar permanente, después de que una delegación turca visitara la instalación en el marco de conversaciones con Damasco sobre su rehabilitación. La oficina de Netanyahu sostuvo que Siria estaba a punto de romper el statu quo de seguridad acordado con Israel. El canciller sirio, Asaad al Shibani, calificó el ataque de violación flagrante de la soberanía de su país.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, cuestionó públicamente la operación israelí. Según declaró a la cadena PBS, los servicios de inteligencia de Israel habían recibido garantías del Gobierno sirio de que no había militares, armamento ni convoyes turcos en la base, por lo que consideró que el ataque carecía de justificación y elevaba el riesgo de una confrontación directa entre Israel y Turquía, dos potencias regionales enfrentadas por la influencia en la Siria posterior a Asad.

Base de Abu al-Duhur tras los ataques, Siria, 18 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
Base de Abu al-Duhur tras los ataques, Siria, 18 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El episodio se produce en paralelo a negociaciones, mediadas por Washington, para un acuerdo de seguridad más amplio entre Israel y Siria basado en el marco de 1974. Al Sharaa ha condicionado cualquier pacto a la retirada israelí de la zona de amortiguación ocupada desde 2024, mientras insiste en que Siria no renunciará a su reclamo sobre el Golán. Israel, por su parte, exige garantías adicionales antes de ceder posiciones y ha presionado a Washington para mantener debilitado y descentralizado al nuevo Ejecutivo sirio, según informó Reuters.

El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, había visitado la misma zona de seguridad la semana pasada y afirmó que las fuerzas armadas no permitirán que las amenazas “se afiancen” en la frontera. Katz, por su parte, subrayó durante su recorrido el valor estratégico del monte Hermón, desde donde, según indicó, se divisan tanto Damasco como el valle libanés de la Bekaa, bastión de Hezbolá.

La insistencia israelí en mantener su despliegue coincide con la aproximación de las elecciones legislativas del 27 de octubre en Israel, en las que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha hecho de la seguridad frente a las amenazas regionales uno de los ejes centrales de su campaña. Mientras Damasco y Jerusalén negocian a través de intermediarios estadounidenses, la persistencia de las incursiones israelíes y la retórica de Katz anticipan que cualquier acuerdo de seguridad definitivo tardará en traducirse en una retirada efectiva del territorio sirio.

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