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Así es el retroactivo pensional para miles de personas en Colombia: cómo y cuándo se pueden reclamar pagos acumulados de las mesadas

Cumplir criterios legales y gestionar trámites a tiempo resulta crucial para recibir montos atrasados por jubilación de forma efectiva

La herramienta www.soyactuario.com.co permite regularizar periodos omitidos desde la entrada en vigor de la Ley 797 - crédito Colprensa
El plazo para pedir el retroactivo no es indefinido y empieza a contar desde el momento en que la obligación puede exigirse - crédito Colprensa
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Los pensionados y prepensionados en Colombia pueden recibir pagos acumulados por pensión cuando el reconocimiento de la mesada no sale a tiempo, siempre que cumplan los requisitos exigidos para acceder a ese derecho y formalicen el trámite ante el fondo correspondiente.

Un pensionado o trabajador en Colombia tiene derecho al retroactivo pensional cuando ya cumplió las condiciones para acceder a la pensión y el pago no empezó a tiempo. Ese derecho depende del tipo de pensión, del reconocimiento previo de instituciones públicas o privadas y de requisitos como la edad, semanas cotizadas y, en ciertos casos, el cese de las cotizaciones.

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Para pensionarse en Colpensiones, un trabajador debe haber alcanzado la edad de retiro y completar las 1.300 semanas exigidas por la Ley 100, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral. A partir de ese punto, el reconocimiento de la mesada depende de que el afiliado y la empresa entreguen los documentos al fondo público para que emita la resolución.

La Ley 100 señala que “el plazo máximo para que Colpensiones emita esa resolución es de cuatro meses, tiempo en el que el trabajador deberá seguir llevando a cabo sus funciones contractuales”. Si el trámite empieza en enero y la resolución llega en abril, la primera mesada incluirá el acumulado causado desde enero.

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El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Colpensiones es el fundo público de ahorro de Colombia. Administra el Régimen de Prima Media (RPM) - crédito Colpensiones/Colprensa

Mientras el contrato siga vigente, el trabajador conserva salario, prestaciones y, en algunos casos, bonificaciones. La misma ley añade que “los pensionados en Colombia deben tener muy en cuenta que, en el marco de la entrega de documentos para la emisión de la resolución, deben llevar los certificados para que la cuenta bancaria quede debidamente registrada”.

También ndica que pueden hacerse actualizaciones y correcciones de los registros bancarios para evitar contratiempos en la entrega de las mesadas. Ese paso hace parte del trámite previo al pago.

Cuándo aplica el retroactivo pensional

Un análisis del portal Tus Abogados y Contadores explica que el retroactivo pensional es el dinero que dejó de pagarse durante el tiempo en que el afiliado ya tenía derecho al reconocimiento de una pensión, pero no la recibió o no empezó a cobrarla a tiempo. Para que exista, dice que “debe haber un reconocimiento del derecho por parte de instituciones públicas o privadas”.

Dicho pago corresponde a las mesadas que el afiliado dejó de percibir durante la demora de los fondos del régimen de prima media o del régimen de ahorro individual en otorgar la pensión. Se trata de una suma ligada a un derecho ya reconocido.

En la pensión de sobrevivientes, el retroactivo se cuenta desde la fecha de muerte del pensionado o del cotizante. En la pensión de vejez, empieza desde la fecha en que se cumplen la edad y las semanas cotizadas.

La Ley 100 estableció el Sistema de Seguridad Social de Colombia - crédito Presidencia de la República
La Ley 100 estableció el Sistema de Seguridad Social de Colombia - crédito Presidencia de la República

Cuando se trata de un trabajador dependiente, el retroactivo corre desde la fecha del retiro en pensión. También advierte que “puede ocurrir que ese trabajador no sea retirado de la pensión, pero sí termine las cotizaciones, caso en el que el fondo negaría la pensión por faltar uno de los requisitos exigidos por la ley”.

En el caso del trabajador independiente, no hace falta el retiro para que se conceda el retroactivo pensional. Según ese análisis, basta con no continuar con las cotizaciones al sistema.

Para la pensión de invalidez, “el retroactivo se reconoce desde la fecha de formación de la invalidez o desde la fecha del pago de la última incapacidad en la que se informe la enfermedad o discapacidad. En ese supuesto, la pérdida de capacidad laboral debe ser superior al 50%”.

Qué documentos y condiciones se exigen

El mismo análisis aborda el caso de los familiares del titular fallecido. Señala que pueden reclamar la pensión de sobrevivientes directamente ante el fondo, sin agotar el trámite de la sucesión, pero que la retroactividad pensional no se les reconocerá en los términos expuestos en el texto.

Sobre los requisitos, el pensionado que busque el retroactivo debe presentar:

  • Fotocopia de la resolución que reconoce la pensión: ese documento debe mostrar los pagos hechos al momento del reconocimiento, sin incluir los dineros con reconocimiento retroactivo.
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía o del registro civil de nacimiento.
  • Historia laboral: debe permitir verificar la fecha de la última cotización al sistema general de pensiones. Ese registro resulta relevante porque el pago puede hacerse efectivo desde el cumplimiento de la edad o desde la última cotización. La documentación sirve para fijar el punto desde el cual se reclama el dinero dejado de pagar.
La historia laboral es clave para los trabajadores. Por eso deben tener claridad sobre ella - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
La historia laboral es clave para los trabajadores. Por eso deben tener claridad sobre ella - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Plazos para reclamar y estabilidad del prepensionado

La solicitud del retroactivo debe tramitarse ante un centro de atención de pensiones del régimen público o del régimen privado. La gestión puede iniciarse desde el día en que la persona cumple el requisito de la edad. Desde ese momento también entra en juego el límite de tiempo para exigir el reconocimiento.

Además, la reclamación del retroactivo tiene una prescripción de tres años. El plazo puede interrumpirse si la persona presenta la reclamación ante el fondo en el que está afiliada, y la autoridad tendrá un mes para responder.

De igual manera, la Ley 100 establece que “los prepensionados en Colombia cuentan con estabilidad reforzada, pero si se les comprueba falta grave o incumplimiento del contrato, incluso estando a tres años o menos de jubilarse, pueden ser despedidos”. Dicha precisión define el alcance de la protección laboral durante la etapa previa a la jubilación.

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