Terremoto en Perú: México activa línea de emergencia para connacionales tras sismo de 7.2 en Ayacucho

El Instituto Geofísico del Perú indica que el movimiento ocurre a la 1:00 de la tarde, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora y una profundidad de 108 kilómetros, sin alerta de tsunami. REUTERS/Gerardo Marin

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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 remeció este jueves la región de Ayacucho, en el sur de Perú, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante el evento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México activó sus protocolos de contacto para brindar asistencia a connacionales que pudieran encontrarse en la zona.

Detalles del movimiento telúrico

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568, el temblor se registró a la 1:00 de la tarde, hora local, con las siguientes características:

Epicentro: 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho

Profundidad: 108 kilómetros

Intensidad: III-IV en la escala de Mercalli, sentida en Coracora

Coordenadas: -14.70 de latitud y -73.78 de longitud

El movimiento se sintió con distinta intensidad en varias regiones del sur peruano, entre ellas Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, además de percibirse de forma leve en pisos altos de edificios en Lima, la capital del país.

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Así se sintió el sismo de 7.2 en Ayacucho el jueves 20 de agosto. Las cámaras registraron la reacción de la gente, la evacuación de escuelas y los masivos desprendimientos de tierra en zonas montañosas.

Sin reportes de víctimas ni riesgo de tsunami

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han confirmado daños personales ni materiales de gravedad a causa del sismo. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el movimiento genere un tsunami en el litoral del país, tras el análisis correspondiente del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que el sismo fue “percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos” y que el monitoreo continúa en las zonas consideradas vulnerables.

Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra cerca del 85% de la actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia de movimientos telúricos en el país.

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La postura de México ante el sismo

A través de su cuenta oficial en X, la SRE informó que se mantiene “atenta a la situación” tras el sismo registrado en Ayacucho y expresó su solidaridad con el pueblo peruano.

La dependencia mexicana precisó que, por medio de la Embajada de México en Perú (@EmbaMexPeru), permanece en contacto con las autoridades locales y con la comunidad mexicana en el país sudamericano para brindar la asistencia consular que pudiera requerirse.

Para casos de emergencia, la SRE puso a disposición de los connacionales el siguiente número de contacto:

+51 987 569 404

Contexto de la actividad sísmica en Perú

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del IGP, entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año se han registrado 569 sismos en distintas zonas del territorio peruano, monitoreados a través de una red de 75 estaciones sísmicas distribuidas a nivel nacional.

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Las autoridades de Defensa Civil reiteraron a la población las recomendaciones habituales ante este tipo de eventos: mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar ascensores y priorizar los mensajes de texto sobre las llamadas telefónicas para no saturar las redes.