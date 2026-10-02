Opinión

Importar para competir: por qué las PyMEs deberían aprovechar este momento

En un escenario de mayor apertura, importar no significa solamente traer productos terminados: para muchas pequeñas y medianas empresas puede ser la oportunidad de modernizarse, mejorar productividad y competir en mejores condiciones

Importación
Para miles de PyMEs, importar representa la posibilidad de acceder a maquinaria, equipamiento y tecnología capaces de mejorar su productividad (Foto: Movant Connection)
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Durante años, en la Argentina, hablar de importaciones fue casi sinónimo de hablar de una amenaza para la industria nacional. La discusión suele plantearse en términos de dos posiciones antagónicas, abrir la economía o proteger la producción local. Pero existe una tercera dimensión que merece más atención: importar también puede ser una forma de producir mejor.

El contexto actual vuelve esa discusión especialmente relevante. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones argentinas alcanzaron USD 67.248 millones y las importaciones USD 48.999 millones. El intercambio comercial superó los USD 116.000 millones y dejó un superávit de USD 18.249 millones. Al mismo tiempo, las importaciones acumuladas cayeron 2,6% interanual, y en agosto las cantidades importadas disminuyeron en varios usos económicos, entre ellos los bienes de capital.

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Ese dato debería llamar la atención. Una economía más abierta no debería pensarse solamente como una mayor disponibilidad de ropa, electrodomésticos o productos terminados. Para miles de pequeñas y medianas empresas argentinas, también representa la posibilidad de acceder a maquinaria, equipamiento y tecnología capaces de mejorar su productividad.

En la industria textil, por ejemplo, una empresa puede incorporar desde plotters de corte y máquinas de coser industriales hasta calandras, equipos de terminación o lavadoras industriales. El objetivo no es reemplazar lo que produce, sino hacerlo con procesos más eficientes, menos desperdicio, mayor velocidad y costos más competitivos.

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Además, en los últimos años se introdujeron cambios que redujeron algunas trabas vinculadas con este tipo de operaciones. En 2025, el Decreto 273 eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y simplificó el ingreso de numerosas categorías de maquinaria usada. También se flexibilizaron los plazos para acceder al mercado de cambios para nuevas importaciones: para bienes de capital se habilitó un esquema de pagos que contempla anticipos y desembolsos desde el embarque en origen y el registro de ingreso aduanero.

Eso no significa que importar maquinaria se haya vuelto automáticamente fácil ni barato. La carga tributaria, el financiamiento, el costo logístico, las restricciones específicas de cada producto y la evaluación del proveedor siguen siendo variables decisivas. Una máquina que parece barata en origen puede dejar de serlo cuando se calcula el costo total puesto en la planta. Por eso, la apertura simplifica posibilidades, pero no reemplaza la planificación profesional de una operación.

Importar no empieza cuando la mercadería se embarca ni termina cuando llega al país. Una operación bien planificada requiere analizar previamente el producto y el proveedor, determinar su posición arancelaria y los requisitos aplicables, proyectar el costo total, definir la alternativa logística más conveniente, ordenar la documentación y realizar un seguimiento de cada etapa hasta la entrega. En una inversión productiva, ese análisis integral es tan importante como elegir la máquina adecuada: una mala clasificación, un costo no previsto o una decisión logística equivocada pueden modificar por completo la viabilidad de la operación.

Durante décadas, muchas PyMEs argentinas extendieron la vida útil de equipos que en otros mercados ya habían sido reemplazados. En algunos establecimientos todavía conviven procesos modernos con maquinaria de varias décadas de antigüedad. El problema aparece cuando esa brecha tecnológica se traduce en mayores costos, menor productividad o dificultades para competir en calidad.

Ahí es donde el debate sobre las importaciones debería madurar. La pregunta no puede ser únicamente qué producto extranjero compite con uno argentino. También deberíamos preguntarnos qué tecnología del exterior puede ayudar a una empresa argentina a producir mejor, desarrollar nuevos productos, reducir costos o competir en otros mercados.

La apertura, por sí sola, no garantiza competitividad, pero sí amplía las alternativas disponibles para una empresa. Para una PyME, este momento puede ser algo más que una etapa de mayor competencia externa: puede ser una oportunidad para revisar procesos, evaluar inversiones y analizar qué equipamiento permitiría dar un salto de productividad.

No se trata de importar por importar. Tampoco de plantear las importaciones y la industria nacional como conceptos necesariamente opuestos. Importar tecnología, maquinaria o insumos puede ser parte de una estrategia de fortalecimiento productivo cuando existe planificación, conocimiento técnico y una decisión empresarial orientada a mejorar la capacidad de competir.

La diferencia está en qué importamos y, sobre todo, para qué.

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