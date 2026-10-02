Crimen y Justicia

Investigan el crimen de una jubilada en Chaco: la autopsia reveló que fue una muerte traumática, con agonía previa

Luego de que las pericias indicaron que el cuerpo presentaba signos compatibles con un síndrome asfíctico, el caso de Timotea Sandoval fue caratulado como un homicidio en ocasión de robo

Fotografía del rostro de una persona en un documento de identidad azul con la imagen de un sol en la parte inferior derecha
Timotea Sandoval, la mujer de 75 años que habría sido asesinada en su casa de Resistencia (Gentileza: Diario Norte)
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El informe preliminar de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Timotea Sandoval, la mujer de 75 años que fue encontrada muerta en su casa de Chaco, detectó signos compatibles con un síndrome asfíctico. Por esto, pidieron que se realicen estudios complementarios para determinar la causa de muerte.

Luego de que se dieran a conocer los primeros resultados del examen realizado en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), los forenses confirmaron el hallazgo de una máscara equimótica de Morestín, puntillado petequial y equimótico, sangre en la boca y líquido serosanguinolento en las fosas nasales de la mujer. Es decir, indicios de que habría sufrido una asfixia traumática antes de morir.

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En línea con esto, los peritos registraron inyección subconjuntival y escleral extrema en ambos ojos, un indicio asociado a un intenso esfuerzo respiratorio antes de la muerte. A eso se suman lesiones en la lengua que resultarían compatibles con una mordedura, debido a que coinciden con la ubicación de las piezas dentarias de la víctima.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el informe también consignó relajación de esfínteres y livideces dorsales fijas, con mayor presencia en el lado izquierdo. No obstante, este dato tomó relevancia porque Sandoval fue encontrada boca arriba, una circunstancia que abre la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido trasladado de su posición original después de la muerte o durante las primeras horas posteriores.

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La zona en donde vivía la mujer que fue encontrada muerta
La zona en donde vivía la mujer que fue encontrada muerta

De la misma manera, los especialistas detectaron coágulos en las cavidades cardíacas, un elemento que suele vincularse con una agonía previa y no con un deceso instantáneo. Sin embargo, pese a estos hallazgos, los investigadores aguardarán los resultados de los análisis toxicológicos, de química legal, genética y anatomía patológica.

Según explicaron, esas pericias buscarán establecer si existieron lesiones microscópicas, sustancias tóxicas o rastros biológicos que permitan precisar el mecanismo de muerte y la etiopatogenia del caso. Asimismo, confirmaron que el caso quedó provisoriamente caratulado como homicidio en ocasión de robo.

La investigación había comenzado bajo la figura de muerte dudosa y estaba bajo el análisis del fiscal especializado en temáticas de género, Jorge Cáceres Olivera. No obstante, a partir de este giro se declaró incompetente al considerar que el caso no encuadra como femicidio, ya que la víctima y el acusado no mantenían una relación de pareja o no mediaba violencia de género.

Por este motivo, el expediente será remitido a la fiscal Ana González de Pacce, quien continuará con las medidas de prueba y deberá tomar declaración a Leonardo Aranda (28), vecino de Sandoval y único detenido hasta el momento.

Edificio de un piso con el texto Policía del Chaco Comisaría Sexta, banderas, camionetas de la policía y motocicletas tras una reja azul
El acusado permanece detenido en la Comisaría Sexta de Resistencia

El acusado quedó detenido prácticamente al mismo tiempo que se descubrió el cuerpo sin vida de la mujer. Fue durante el mediodía del martes que un vecino llamó a la Sala de Emergencias luego de escuchar gritos que provenían de la casa situada en la intersección de Julio Tort y Fortín Los Pozos, en el sur de Resistencia.

Con las primeras averiguaciones, los efectivos confirmaron que Aranda frecuentaba el domicilio porque Sandoval le daba alimentos y él realizaba mandados y otras tareas para ella. No obstante, al ser descubierto en un aparente intento de robar las pertenencias de la víctima, las autoridades lo detuvieron y trasladaron hacia la Comisaría Sexta Metropolitana.

“Estaba acopiando todo en la entrada. Había varias cajas y electrodomésticos para llevárselos”, había descrito el fiscal Cáceres Olivera. Aunque mantenía las sospechas de que podría haberse tratado de un crimen, remarcó que era necesario conocer los resultados de la autopsia de Sandoval.

Durante los procedimientos se secuestró un secarropas en un domicilio vinculado al detenido. Además, los investigadores prevén relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la eventual participación de Aranda.

Por otro lado, los familiares de la víctima señalaron que padecía problemas de salud y dijeron que les llamó la atención el desorden dentro de la vivienda al momento de ser encontrada, dado que la describieron como una persona ordenada.

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