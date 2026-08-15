Diputado de Morena asegura que el huachicol en Tamaulipas comenzó con Cabeza de Vaca

Sergio Gutiérrez Luna aseguró que Cabeza de Vaca permitió el origen del huachicol en Tamaulipas. Crédito: X / @fgcabezadevaca

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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se lanzó contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras los recientes aseguramientos de hidrocarburos en la entidad.

De acuerdo con el legislador morenista, durante la administración de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas –de 2016 a 2022–, inició el robo de combustibles en la entidad, algo que es conocido coloquialmente como “huachicol”.

“Él inició con esta actividad ilícita en Tamaulipas. Lo niega, pero aquí está la evidencia”, acusó el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ligan huachicol con predio de contratista de Tamaulipas

Sergio Gutiérrez hizo tales señalamientos al referirse a los antecedentes contractuales de Maytrack S.A. de C.V., dueña del predio donde el pasado 21 de julio autoridades federales aseguraron tres millones 769 mil litros de hidrocarburo.

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Según la versión del morenista, la compañía recibió contratos por 208 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas en los años 2017, 2018 y 2019, periodo correspondiente a la administración del político panista.

Sergio Gutiérrez Luna señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas por el robo de combustibles. | Cámara de Diputados

Pone en la mira al subsecretario de Obras Públicas de Cabeza de Vaca

En sus redes sociales, Gutiérrez Luna expresó lo siguiente:

“Cabeza de Vaca y los casi cuatro millones de litros de combustible encontrados en la refinería ilegal en Reynosa, ¿qué relación tienen? Maytrack S.A. de C.V, la empresa propietaria del terreno donde estaba la refinería ilegal recibió contratos del Gobierno de Tamaulipas en los años de 2017, 2018 y 2019, por 208 millones de pesos cuando Cabeza de Vaca era gobernador.

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“Esta empresa huachicolera, Maytrack, recibió los contratos de Reynaldo Garza Gómez, en ese tiempo subsecretario de Obras Públicas, prestanombres y asesor financiero de Cabeza de Vaca. La relación de la empresa huachicolera con Cabeza de Vaca y su grupo es de aquel momento y de ahora; siempre le hemos dicho, él inició con esta actividad ilícita en Tamaulipas, lo niega, pero aquí está la evidencia, la vaca que presume todos los días”, compartió el diputado.

Gutiérrez Luna también compartió documentos que, de acuerdo con lo expuesto por él, corresponden a contratos por pavimentación, así como trabajos de conservación y rehabilitación de calles y caminos en San Fernando, Camargo, Mier y otros municipios.

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Respecto al inmueble señalado, éste se ubica en los lotes 2 y 19 de Quintana Campestre Las Magnolias, en Reynosa, Tamaulipas.

El diputado morenista hizo las acusaciones contra el panista en sus redes sociales. Crédito: X / @Sergeluna_S

Aseguran más de tres millones de hidrocarburos en Reynosa

Los dichos de Sergio Gutiérrez Luna tienen su origen en el trabajo hecho por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPSC), que reportó que durante la intervención federal fueron asegurados 13 tractocamiones con autotanques, 11 contenedores de acero, siete tanques verticales de almacenamiento y tres millones 769 mil litros de hidrocarburo.

También aseguraron ocho motobombas, tres generadores de energía eléctrica, una caja seca, un remolque tipo plataforma, seis equipos de cómputo, tres cámaras de videovigilancia, dos antenas de internet y un vehículo.

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Tanques de almacenamiento localizados en el sitio. Crédito: FGR

Cabe señalar que el Gabinete de Seguridad Nacional ha informado sobre cuatro intervenciones en Reynosa, entre el 29 de marzo y 22 de julio de 2026. En conjunto, las autoridades detallaron que han asegurado cerca de siete millones de 313 mil 500 litros de hidrocarburos.

El pleito entre Morena y el PAN por el huachicol se ha trasladado al terreno político, ya que de acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, con Francisco García Cabeza de Vaca comenzó el robo de combustibles en Tamaulipas.