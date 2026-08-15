Revelan nuevas imágenes del devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, que ya deja casi 300 muertos

Grabaciones de cámaras de seguridad muestran la violencia del sismo y lo mucho que tardó en menguar - crédito Colombia Oscura/X y @djalex728/IG

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El terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, en Colombia, afectó a otros 14 departamentos del país y dejó un saldo de víctimas devastador.

De acuerdo con el reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay 288 personas fallecidas, 4.018 ciudadanos heridos, 202 desaparecidos y 354 personas rescatadas.

La situación es compleja en ciudades como Cali, Valle del Cauca, y Pereira, Risaralda, donde se ha registrado el mayor número de pérdidas humanas, según informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). De acuerdo con el reporte que entregó el 14 de agosto, Cali es la ciudad capital que tiene el balance más crítico, con 105 personas fallecidas, 1.401 heridas y 115 desaparecidas, además de 107 viviendas colapsadas y 800 averiadas.

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Por otro lado, en Pereira hay 93 personas fallecidas, 260 desaparecidas y 259 heridas, así como 66 estructuras colapsadas, 67 averiadas y 60 instituciones educativas con daños.

El terremoto ya deja 4.018 ciudadanos heridos y 202 desaparecidos - crédito @AlcaldiaDeCali/X

“Uno de los principales desafíos de las próximas horas será acelerar la evaluación estructural de edificaciones, especialmente en Cali, Quibdó, Manizales, Pereira y Armenia, con el fin de establecer cuáles pueden ser habitadas nuevamente y cuáles requieren evacuación o intervención”, precisó la asociación en el reporte.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, así como la atención a víctimas y la evaluación de daños, en redes sociales siguen publicando videos que dejan en evidencia la realidad de la tragedia, más allá de los números. Ciudadanos que vivieron el fuerte sismo grabaron lo ocurrido en donde se encontraban y también se han podido recuperar algunos videos de cámaras de seguridad que captaron la devastación que dejó el terremoto a su paso.

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Una de las grabaciones difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestra el colapso de un edificio en la entrada del Centro del Comercio, en Pereira, Risaralda. El video de una cámara de seguridad evidencia que, por pocos segundos, varias personas que estaban en sus carros, detenidas en la vía, quedan sepultadas por varias partes de la edificación que se cayeron y aplastaron sus vehículos. Las personas alcanzaron a salir de los carros y a apartarse del corredor vial rápidamente, antes de que se empezaran a desplomarse las paredes del edificio.

Los ciudadanos sintieron la fuerza del sismo en las calles, donde hasta los árboles se movieron. En Medellín, las personas que viajaban en el Metrocable pasaron momentos de angustia - crédito Cristian Crespo F/X y @paulaandreafer/IG

Otro video muestra la fuerza y duración que tuvo el sismo en Armenia. El video corresponde a una vivienda con piscina y aparece en él una persona que, debido a la magnitud del movimiento telúrico, cayó al piso. “Que fuerte estuvo la verdad”; “Jesús”; “Increíble”, comentaron algunas personas en la publicación.

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Algunos ciudadanos vivieron el temblor mientras estaban en el Metrocable de Medellín. Desde arriba, y con un río a sus pies, grabaron el movimiento de las cabinas del sistema de transporte, que estaban siendo ocupadas por otras personas. En otros videos se evidencia la fuerza del terremoto por el movimiento de los vehículos, el cableado, los postes y los árboles. Esto, en medio de la angustia y el pánico de los transeúntes.

Y, así como han publicado grabaciones sobre la tragedia, han surgido otras que exponen la labor de los organismos de socorro, que durante cuatro días han logrado rescatar de debajo de los escombros a más de 300 víctimas. Uno de los videos muestra la importancia del silencio en las zonas donde trabajan los rescatistas, ante la necesidad de escuchar algún sonido que emitan los sobrevivientes que quedaron sepultados por las edificaciones desplomadas.

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Los rescatistas piden silencio en las zonas de intervención para poder escuchar señales de vida - crédito Alerta Mundial/X y PalmiraTeVe/X

También muestra la alegría de los especialistas en búsqueda y rescate y de los demás voluntarios al momento de escuchar señales de vida. En una de las grabaciones, por ejemplo, las personas celebraron al escuchar a una mujer que había quedado atrapada entre los escombros; la ciudadana emitió sonidos cuando escuchó a su hijo hablándole desde afuera, por medio de un megáfono.