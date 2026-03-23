Navegar sin contaminar: así es el primer crucero del mundo impulsado por hidrógeno licuado

La embarcación Viking Libra, desarrollada por una firma europea, funcionará con tecnología híbrida que emplea pilas de combustible y energía convencional, permitiendo la navegación sin liberación de contaminantes en regiones sensibles de Europa y el Mediterráneo. (Derechos de autor Viking/LinkedIn - Euronews)

El Viking Libra será el primer crucero del mundo con propulsión basada en hidrógeno licuado. En un acto realizado en el astillero de Fincantieri en Ancona, Italia, el casco del barco tocó el agua por primera vez, iniciando la última fase de construcción. El medio internacional de noticias, Euronews informó que el buque utiliza un sistema de propulsión híbrido con pilas de combustible alimentadas con hidrógeno licuado, lo que le permitirá operar con cero emisiones durante sus travesías.

Según la compañía, el diseño del Viking Libra está orientado a la reducción del consumo energético y el respeto por el medioambiente, lo que implica “un cambio en los estándares de sostenibilidad” para los cruceros.

Además, de acuerdo al medio europeo, la botadura del buque marca el inicio del acondicionamiento interior, tras finalizar el ensamblaje estructural en el mismo astillero. Esta etapa final se desarrollará en un muelle próximo. El navío contará con 499 camarotes, capacidad para 998 pasajeros y espacios como restaurantes, gimnasio y Nordic Spa. El sistema híbrido de propulsión puede generar hasta seis megavatios de potencia, posibilitando la navegación por áreas de alta sensibilidad ambiental.

El impacto ambiental y las alternativas en el sector de cruceros

La entrega del nuevo buque de Viking sucede cuando las empresas buscan reducir el impacto de sus operaciones en el medioambiente. El portal europeo precisó que los cruceros tradicionales emplean combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono y partículas contaminantes. La transición hacia motores alimentados por hidrógeno y sistemas híbridos abre la posibilidad de navegar sin emisiones, beneficiando la sostenibilidad y la protección de ecosistemas marinos.

El barco, presentado en Italia, incorporará propulsión híbrida con hidrógeno licuado y operará con energía limpia, marcando un hito en la reducción de gases de efecto invernadero en el sector turístico marítimo del continente. (Derechos de autor Havila Voyages - Euronews)

En los últimos meses, varias compañías europeas emprendieron iniciativas similares. Por ejemplo, Euronews destacó que la naviera noruega Hurtigruten realizó el “primer viaje climáticamente neutro” de la región en octubre de 2023, usando biocombustible obtenido de residuos de grasa y aceite de cocina. El MS Richard With recorrió la costa noruega en un trayecto de 8.047 km (5.000 millas), demostrando la factibilidad de alternativas sostenibles.

Además, la compañía noruega Havila Voyages inició en noviembre un viaje con emisiones casi nulas mediante baterías y biogás licuado. Estas acciones permiten reducir hasta 90 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de sistemas convencionales. La industria europea de cruceros trabaja por “convertir la región en un referente en movilidad marítima limpia”.

Características técnicas y proyección de la nave

El buque presentado por Viking posee un diseño compacto y tecnología avanzada. El sistema de pilas de combustible de hidrógeno licuado le permite funcionar sin emisiones en todas sus rutas, facilitando el acceso a áreas protegidas y reservas naturales. La eficiencia energética y la reducción de emisiones posicionan a la embarcación como referencia para el turismo marítimo.

La nave contará con capacidad para casi mil pasajeros, distribuidos en 499 camarotes, e incorporará servicios como restaurantes, gimnasio y Nordic Spa. El sistema híbrido asegurará la estabilidad operativa al combinar energía renovable y convencional bajo distintas condiciones de navegación. El volumen interno alcanza las 54.300 toneladas.

La incorporación de esta nave permitirá a la industria acercarse a los exigentes estándares ambientales y aumentará la disponibilidad de opciones de viaje con bajo impacto ecológico en destinos clave del continente. REUTERS/Nacho Doce/Foto de archivo

Viking indicó que la botadura de este navío representa un avance para la empresa y para su colaboración con Fincantieri. La presidencia de la naviera, a través de Torstein Hagen, resaltó que el enfoque de diseño ha sido minimizar el consumo de combustible y el impacto ambiental.

Perspectivas para la movilidad marítima sostenible

El desarrollo de esta nave coincide con una tendencia global hacia la descarbonización del transporte marítimo. El medio europeo señaló que la industria enfrenta retos regulatorios y expectativas crecientes de los clientes sobre sostenibilidad. Los cruceros propulsados por hidrógeno y energías limpias favorecen el cumplimiento de normativas estrictas y elevan la competitividad en el mercado global.

La incorporación de este nuevo buque abrirá rutas adicionales en el norte de Europa y el Mediterráneo, ampliando la oferta de turismo responsable. La empresa tiene previsto continuar invirtiendo en tecnología limpia y sumar embarcaciones de bajas emisiones a su flota en los próximos años. El debut de la nave representa un paso relevante para la transformación del sector y el compromiso de la industria con el medioambiente.