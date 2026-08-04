Julieta Ramírez presume su visa de EEUU mientras busca unidad con Jaime Bonilla en Baja California

La aspirante al gobierno de Baja California, Julieta Ramírez, en un evento de precampaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP

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Durante el fin de semana pasado, la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, presumió su visa norteamericana de manera física y también compartió una fotografía con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, bajo el lema de la “unidad”.

Ramírez solicitó licencia al cargo para buscar ser la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California; sin embargo, a principios de 2026, enfrentó señalamientos sobre el retiro de su visa americana, algo que negó de forma reiterada.

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Otra cosa que llamó la atención el pasado domingo 2 de agosto, fue que Julieta Ramírez se tomó una fotografía, nada más y nada menos, que con Jaime Bonilla, misma que compartió en sus redes sociales el político.

Marina del Pilar, amiga y mentora de Julieta Ramírez

Cabe señalar que la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es amiga y hasta mentora de Julieta Ramírez Padilla, pues la acompañó como asesora durante su periodo como diputada local; fue coordinadora de la campaña juvenil y, posteriormente, secretaria particular durante la presidencia municipal de Mexicali.

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Gracias a esa cercanía, Ramírez Padilla tomó impulso para convertirse en diputada federal y alcanzó un escaño en el Senado de la República en fórmula con el exalcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.

Presenta visa durante entrevista

Por otro lado, la revista Proceso reportó que el equipo de la senadora con licencia filtró un mensaje: “Julieta Ramírez demuestra que sí tiene visa”, en respuesta a la “difusión de versiones sobre la supuesta cancelación de visa estadounidense de turista”. También detallaron que el documento fue presentado durante una entrevista televisiva.

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La aspirante al gobierno de Baja California, presentó su visa de manera física. Crédito: Proceso

“Con esta acción, la legisladora desmintió de manera categórica los rumores sobre el retiro, frenando la especulación política y dejando en claro la validez de su estatus migratorio”, reportó Proceso.

Contrario a lo de la senadora, Marina del Pilar sí tuvo que reconocer, en redes sociales, que le cancelaron su visa el 10 de mayo de 2025; momentos después, hizo lo propio su entonces esposo Carlos Torres Torres.

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Jaime Bonilla comparte foto con Julieta Ramírez

Respecto a la fotografía con el exgobernador, fue difundida en la página oficial del mismo Bonilla Valdez, el domingo 2 de agosto, donde aseguró que la recibió en sus oficinas del Partido del Trabajo (PT).

“Fue un gusto saludarla y agradecerle el tiempo para compartir este momento. Siempre serán bienvenidos los espacios de cordialidad y respeto entre quienes participamos en la vida pública de Baja California”, reza el texto compartido por el exgobernador.

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Este encuentro entre Ramírez Padilla y Jaime Bonilla también pone en jaque a quien supuestamente es la carta fuerte del PT –dentro de la alianza Morena-PVEM– para ser candidata a la gubernatura, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien también ha tenido riñas con la gobernadora.

El exogbernador de Baja California recibió en sus oficinas a la senadora morenista. Crédito: Meta / Jaime Bonilla Valdez

Pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

En medio de las aspiraciones electorales de la senadora, no se puede soslayar el pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, el cual subió de tono el pasado 28 de julio, después de filtrarse un video donde aparece él amenazando a la gobernadora.

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Tras la filtración, la mandataria morenista encabezó una gira de medios en la Ciudad de México, con el objetivo de posicionar la idea de que sufrió una “emboscada psicológica” por parte de Bonilla, que, posteriormente, terminó en los audios filtrados.

Ariadna Montiel afirma que no se toman decisiones internas con base en acusaciones sin sustento y pide cautela mientras no exista una comprobación formal sobre la presunta colaboración del líder petista en Baja California

Entre tanto, actualmente, Julieta Ramírez se encuentra bajo investigación por promociones personalizadas y posibles actos anticipados de campaña, esto, tras una denuncia presentada por el PRI.

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Asimismo, en conferencia de prensa este martes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que desconocen los señalamientos que vinculan a Jaime Bonilla con el FBI, a quien, dicen, ha sido colaborador de la agencia de seguridad estadounidense desde hace años.

Dado que en la política se vale de todo, Julieta Ramírez trata de acabar con los rumores de su visa y hasta se tomó una foto con Jaime Bonilla.

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