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Beca Rita Cetina: estas son las letras que reciben su pago del lunes 3 al viernes 7 de agosto para estudiantes de primaria

Si bien los siguientes pagos de esta beca será hasta octubre existe un grupo particular de beneficiarios que recibirá el apoyo antes de la fecha estimada

Una madre y un niño de espaldas reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de manos de una persona adulta sentados en una mesa con bolígrafos y una caja de tarjetas.
Una madre y su hijo reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de una persona adulta en una mesa dentro de un plantel escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Como sabemos la Beca Rita Cetina está destinada a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas, otorgando un apoyo económico bimestral de 1 900 pesos mediante la tarjeta del Banco Bienestar.

El programa contempla un monto adicional de 700 pesos por familia para aquellos hogares que tienen más de un hijo inscrito, y proporciona un apoyo específico para útiles y uniformes, exclusivo para quienes cursan la primaria.

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El siguiente periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez está programado para el mes de octubre; no obstante, las autoridades aún no han anunciado la fecha exacta en que se realizará el depósito.

Sin embargo, existe un grupo particular de beneficiarios que recibirá el apoyo antes de la fecha estimada.

Se trata de aquellos estudiantes de primaria que se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo recibirán su primer y único pago anual de 2,500 pesos, destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

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La cercanía del mes de agosto ha generado dudas entre los beneficiarios respecto a la recepción de los pagos, especialmente por la ausencia de depósitos durante el periodo vacacional.

No obstante, el calendario de pagos ya ha sido publicado, especificando el día correspondiente para cobrar el apoyo según la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las letras de los beneficiarios que recibirán su apoyo para útiles escolares la semana del lunes 3 de agosto al viernes 7 de agosto.

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Calendario Oficial de Agosto para el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Como es costumbre el depósito se realizará de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido del estudiante beneficiario.

En este sentido, las letras de los beneficiarios que recibirán su apoyo para útiles escolares la semana del lunes 3 de agosto al viernes 7 de agosto son las siguientes:

  • 3 de agosto - A y B
  • 4 de agosto - C
  • 5 de agosto - D, E y F
  • 6 de agosto - G
  • 7 de agosto - H, I, J, K y L

Es importante recordar que las autoridades señalaron que es indispensable contar y tener activa la Tarjeta del Banco del Bienestar, ya que sin ella no será posible recibir el recurso.

Cómo saber si mi tarjeta del bienestar se encuentra activa

Para saber si tu tarjeta del Bienestar está activa y no tengas problemas para recibir el apoyo para tus hijos, puedes seguir estos pasos:

  1. Consulta de saldo por teléfono Marca al número oficial de la Línea del Bienestar: 800 900 2000. Sigue las instrucciones para consultar el saldo de tu tarjeta. Si te da el saldo, la tarjeta está activa.
  2. Consulta en cajeros automáticos Acude a un cajero del Banco del Bienestar y realiza una consulta de saldo. Si puedes realizar la operación, la tarjeta está activa.
  3. Consulta presencial Puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial. El personal puede decirte si tu tarjeta está activa.
  4. Verificación en línea (para algunos programas) Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar (https://www.bancodelbienestar.gob.mx/), pero no todos los programas tienen habilitada esta función en línea.
Infografía con persona que sostiene tarjeta del Bienestar, junto a iconos de teléfono, cajero automático, banco y laptop, explica métodos para verificar su estado.
Una infografía ilustra los cuatro métodos disponibles para consultar si la Tarjeta del Bienestar está activa en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

  • Si tu tarjeta fue entregada recientemente, puede tardar hasta 48 horas en activarse después de la entrega.
  • Si tu tarjeta está bloqueada o presenta un problema, en la Línea del Bienestar te indicarán los pasos a seguir para reactivarla o reponerla.

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