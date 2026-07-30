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Cruz Azul vs Atlante: Iván Alonso y Piojo Herrera se vuelven a ver las caras con este es su último antecedente que terminó en una “pelea”

El partido entre celestes y azulgranas tiene ingredientes que lo convierten en una cita destacada del calendario

Miguel Herrera
El encuentro también también destaca por el antecedente entre Miguel Herrera e Iván Alonso Foto: Jovani Pérez
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El próximo enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlante en la jornada tres del Apertura 2026 tiene ingredientes que lo convierten en una cita destacada del calendario. La Máquina, actual líder del torneo, recibirá a los Potros el próximo sábado 1 de agosto en el Estadio Banorte, escenario donde ambos equipos buscarán consolidar o revertir sus respectivos arranques.

El encuentro también también destaca por el antecedente entre Miguel Herrera e Iván Alonso. Esta vez, “Piojo” comandará a los Potros en busca de su primer triunfo, mientras que Alonso, director deportivo cementero, intentará mantener la racha perfecta de su equipo.

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Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra el Atlante (X@Atlante)
Cruz Azul dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra el Atlante (X@Atlante)

El conflicto entre Piojo Herrera e Iván Alonso

Al término del partido entre Cruz Azul y Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024, se desató una confrontación entre Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, y Miguel “Piojo” Herrera, técnico de Xolos. La derrota de los fronterizos por 1-0 calentó los ánimos en el túnel rumbo a los vestidores, donde Alonso encaró a Herrera por comentarios despectivos que este último habría hecho sobre su carrera deportiva.

La tensión creció rápidamente, con ambos directivos intercambiando palabras y manotazos, mientras personal de prensa y miembros de los cuerpos técnicos intentaban mediar. Alonso, visiblemente molesto, exigió respeto a Herrera, quien se mostró desconcertado y le pidió explicaciones sobre el motivo del reclamo. A pesar de la intervención de terceros, Alonso persistió en seguirlo por el pasillo del estadio, elevando el tono de la discusión.

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Pelea Iván Alonso y Miguel Herrera
El director deportivo de Cruz Azul encaró a Miguel Herrera al término Cruz Azul vs Xolos (Captura X)

Cabe señalar que el origen del conflicto radicó en declaraciones previas de Miguel Herrera en un canal de YouTube, donde minimizó los méritos de Alonso para ocupar la dirección deportiva de Cruz Azul y cuestionó la reestructuración del club. Esas palabras habrían llegado a oídos de Alonso, detonando el enfrentamiento tras el silbatazo final del encuentro

¿Cómo llega Cruz Azul?

El paso perfecto de Cruz Azul en el inicio del Apertura 2026 ha consolidado al equipo como uno de los más sólidos del torneo. Con dos victorias consecutivas, el conjunto celeste no solo ha sumado seis puntos, sino que también ha dejado claro que su ofensiva es capaz de revertir situaciones adversas, como quedó demostrado ante Atlético San Luis y Puebla.

El arranque de la Máquina ha sido contundente: cinco goles a favor y tres en contra en sus dos primeros compromisos. Esta racha le permite liderar la tabla general y fortalecer su perfil de favorito en la carrera por el bicampeonato. El equipo dirigido por Joel Huiqui ha destacado especialmente por su capacidad de respuesta en momentos críticos, manteniéndose invicto en el certamen.

Cruz Azul gana el encuentro en el Dignity Health Sports Park por 1-0. (X/ @CruzAzul)
Cruz Azul gana el encuentro en el Dignity Health Sports Park por 1-0. (X/ @CruzAzul)

¿Cómo llega Atlante?

En contraste, el arranque de Atlante ha sido más complicado. El equipo dirigido por Piojo Herrera solo ha conseguido un empate en dos jornadas, resultado que llegó frente al América y que sirvió para levantar el ánimo tras una primera fecha sin victoria. Los Potros han marcado un gol y recibido otro, ubicándose en la parte baja de la tabla con apenas un punto.

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates with Leonardo Mejia at the end of the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates with Leonardo Mejia at the end of the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El siguiente desafío para el Atlante será clave: se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Banorte. Este encuentro representa una oportunidad para que los Potros busquen su primer triunfo y cambien la tendencia de su inicio de campaña. El resultado podría tener consecuencias importantes en el desarrollo de ambos equipos dentro del torneo.

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