¿Cuánto cuesta el gas LP? Consulta los precios máximos del 26 de julio al 1 de agosto

Los precios máximos del gas LP para la semana del 26 de julio al 1 de agosto se consultan en canales oficiales por municipio.

El precio del gas LP para la semana del 26 de julio al 1 de agosto ya puede consultarse a través de los canales oficiales, donde se publican los montos máximos autorizados para cada municipio del país. Esta actualización semanal permite a los consumidores conocer con anticipación cuánto deberán pagar por este combustible indispensable para millones de hogares mexicanos.

Los costos no son iguales en todo el territorio nacional, ya que existen diversos factores que influyen en el precio final. Entre ellos destacan la distancia que debe recorrer el producto, los gastos relacionados con su almacenamiento, así como la infraestructura disponible para distribuirlo. Por ello, es normal que existan diferencias entre estados e incluso entre municipios pertenecientes a una misma entidad.

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Conocer esta información antes de realizar una compra se ha convertido en una herramienta útil para las familias. Además de ofrecer mayor claridad sobre el precio autorizado, también facilita detectar posibles cobros fuera de los límites establecidos y promueve una mayor transparencia en la comercialización de este energético de uso cotidiano.

Precios máximos del gas LP en algunos municipios del país

El costo del gas LP varía entre estados y municipios por factores como distancia de traslado, almacenamiento e infraestructura de distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la semana del 26 de julio al 1 de agosto, estos son algunos de los precios máximos autorizados por kilogramo y por litro, ambos con IVA:

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Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kilogramo | $10.92 por litro.

Mezquital del Oro, Zacatecas: $20.66 | $11.16.

La Paz, Baja California Sur: $22.09 | $11.93.

Tizayuca, Hidalgo: $19.56 | $10.56.

Azcapotzalco, Ciudad de México: $19.56 | $10.56.

Cuautitlán, Estado de México: $19.56 | $10.56.

Sacramento, Coahuila: $20.29 | $10.96.

Colima, Colima: $19.56 | $10.56.

Rodeo, Durango: $20.64 | $11.15.

Acámbaro, Guanajuato: $20.02 | $10.81.

Lagos de Moreno, Jalisco: $20.22 | $10.92.

Bahía de Banderas, Nayarit: $20.42 | $11.03.

Tlalchapa, Guerrero: $19.48 | $10.52.

Tepoztlán, Morelos: $19.26 | $10.40.

Tepic, Nayarit: $20.51 | $11.07.

Apodaca, Nuevo León: $19.42 | $10.49.

Cozumel, Quintana Roo: $21.64 | $11.69.

Guasave, Sinaloa: $21.15 | $11.42.

Guaymas, Sonora: $20.03 | $10.82.

San Juan del Río, Querétaro: $19.56 | $10.56.

Tequisquiapan, Querétaro: $19.56 | $10.56.

Consultar los precios ayuda a cuidar la economía familiar

La actualización semanal de precios máximos del gas LP busca estabilidad del mercado, facilita la vigilancia ciudadana y reduce el riesgo de cobros por arriba de lo permitido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación semanal de los precios máximos del gas LP forma parte de un esquema que busca mantener condiciones de equilibrio en el mercado y brindar mayor certeza a quienes utilizan este combustible en sus actividades diarias. Gracias a este mecanismo, los consumidores pueden comparar el monto que les ofrece su distribuidor con el precio autorizado para el municipio donde viven, reduciendo el riesgo de pagar cantidades superiores a las permitidas.

Además de servir como una referencia para el gasto del hogar, la actualización constante también fortalece la vigilancia ciudadana. Las plataformas oficiales permiten consultar la información vigente y, en caso de detectar irregularidades, los usuarios cuentan con herramientas para reportarlas. Esto incentiva a las empresas distribuidoras a respetar los límites establecidos y mantener un servicio acorde con las disposiciones aplicables.

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El control semanal de los precios también contribuye a ofrecer mayor estabilidad en un producto esencial para millones de familias. Al contar con montos máximos previamente definidos, se busca evitar incrementos desproporcionados que afecten el presupuesto doméstico, especialmente en un insumo indispensable para preparar alimentos y realizar diversas actividades cotidianas. Mantenerse informado sobre las tarifas autorizadas permite planificar mejor los gastos del hogar y adquirir el gas LP con mayor confianza y certeza sobre el precio que corresponde pagar.