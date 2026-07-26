México

¿Cuánto cuesta el gas LP? Consulta los precios máximos del 26 de julio al 1 de agosto

La actualización semanal muestra los montos permitidos en distintas regiones del país y ayuda a los consumidores a verificar que el cobro corresponda con lo establecido

Guardar
Google icon
Los precios máximos del gas LP para la semana del 26 de julio al 1 de agosto se consultan en canales oficiales por municipio.
Los precios máximos del gas LP para la semana del 26 de julio al 1 de agosto se consultan en canales oficiales por municipio.

El precio del gas LP para la semana del 26 de julio al 1 de agosto ya puede consultarse a través de los canales oficiales, donde se publican los montos máximos autorizados para cada municipio del país. Esta actualización semanal permite a los consumidores conocer con anticipación cuánto deberán pagar por este combustible indispensable para millones de hogares mexicanos.

Los costos no son iguales en todo el territorio nacional, ya que existen diversos factores que influyen en el precio final. Entre ellos destacan la distancia que debe recorrer el producto, los gastos relacionados con su almacenamiento, así como la infraestructura disponible para distribuirlo. Por ello, es normal que existan diferencias entre estados e incluso entre municipios pertenecientes a una misma entidad.

PUBLICIDAD

Conocer esta información antes de realizar una compra se ha convertido en una herramienta útil para las familias. Además de ofrecer mayor claridad sobre el precio autorizado, también facilita detectar posibles cobros fuera de los límites establecidos y promueve una mayor transparencia en la comercialización de este energético de uso cotidiano.

Precios máximos del gas LP en algunos municipios del país

Siete tanques de gas LP desgastados apilados contra una pared de concreto con pintura descascarada amarilla y blanca. Un cactus en maceta sobre un taburete de madera.
El costo del gas LP varía entre estados y municipios por factores como distancia de traslado, almacenamiento e infraestructura de distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la semana del 26 de julio al 1 de agosto, estos son algunos de los precios máximos autorizados por kilogramo y por litro, ambos con IVA:

PUBLICIDAD

  • Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kilogramo | $10.92 por litro.
  • Mezquital del Oro, Zacatecas: $20.66 | $11.16.
  • La Paz, Baja California Sur: $22.09 | $11.93.
  • Tizayuca, Hidalgo: $19.56 | $10.56.
  • Azcapotzalco, Ciudad de México: $19.56 | $10.56.
  • Cuautitlán, Estado de México: $19.56 | $10.56.
  • Sacramento, Coahuila: $20.29 | $10.96.
  • Colima, Colima: $19.56 | $10.56.
  • Rodeo, Durango: $20.64 | $11.15.
  • Acámbaro, Guanajuato: $20.02 | $10.81.
  • Lagos de Moreno, Jalisco: $20.22 | $10.92.
  • Bahía de Banderas, Nayarit: $20.42 | $11.03.
  • Tlalchapa, Guerrero: $19.48 | $10.52.
  • Tepoztlán, Morelos: $19.26 | $10.40.
  • Tepic, Nayarit: $20.51 | $11.07.
  • Apodaca, Nuevo León: $19.42 | $10.49.
  • Cozumel, Quintana Roo: $21.64 | $11.69.
  • Guasave, Sinaloa: $21.15 | $11.42.
  • Guaymas, Sonora: $20.03 | $10.82.
  • San Juan del Río, Querétaro: $19.56 | $10.56.
  • Tequisquiapan, Querétaro: $19.56 | $10.56.

Consultar los precios ayuda a cuidar la economía familiar

Un pequeño tanque de gas LP amarillo y oxidado, con una válvula visible en la parte superior, descansa sobre un terreno arenoso y seco bajo un cielo azul claro.
La actualización semanal de precios máximos del gas LP busca estabilidad del mercado, facilita la vigilancia ciudadana y reduce el riesgo de cobros por arriba de lo permitido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación semanal de los precios máximos del gas LP forma parte de un esquema que busca mantener condiciones de equilibrio en el mercado y brindar mayor certeza a quienes utilizan este combustible en sus actividades diarias. Gracias a este mecanismo, los consumidores pueden comparar el monto que les ofrece su distribuidor con el precio autorizado para el municipio donde viven, reduciendo el riesgo de pagar cantidades superiores a las permitidas.

Además de servir como una referencia para el gasto del hogar, la actualización constante también fortalece la vigilancia ciudadana. Las plataformas oficiales permiten consultar la información vigente y, en caso de detectar irregularidades, los usuarios cuentan con herramientas para reportarlas. Esto incentiva a las empresas distribuidoras a respetar los límites establecidos y mantener un servicio acorde con las disposiciones aplicables.

El control semanal de los precios también contribuye a ofrecer mayor estabilidad en un producto esencial para millones de familias. Al contar con montos máximos previamente definidos, se busca evitar incrementos desproporcionados que afecten el presupuesto doméstico, especialmente en un insumo indispensable para preparar alimentos y realizar diversas actividades cotidianas. Mantenerse informado sobre las tarifas autorizadas permite planificar mejor los gastos del hogar y adquirir el gas LP con mayor confianza y certeza sobre el precio que corresponde pagar.

Temas Relacionados

Precio del gasGas Lpmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

Los contratos de confidencialidad de la producción de San Ángel y Endemol estipulan sanciones para quienes incumplen las reglas internas del formato

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

De plaga a negocio: el plan con el que México busca convertir el sargazo en una industria millonaria

Gobierno presentará el 30 de julio un plan para frenar el sargazo antes de llegar a playas del Caribe y convertirlo en materia prima industrial

De plaga a negocio: el plan con el que México busca convertir el sargazo en una industria millonaria

Qué es la alimentación forzada y por qué Oaxaca es el único estado que ha prohibido productos elaborados a través de este proceso

Mientras Brasil acaba de convertirse en el primer país de América Latina en prohibir por ley el foie gras, Oaxaca es la única entidad del país que ha vetado su producción y comercialización

Qué es la alimentación forzada y por qué Oaxaca es el único estado que ha prohibido productos elaborados a través de este proceso

YouTuber, la profesión que atrae a los niños mexicanos por encima de carreras tradicionales

El nuevo reporte de Remitly sugiere un viraje en la imaginación laboral: crecen las profesiones mediáticas, mientras repuntan carreras estables como un refugio financiero

YouTuber, la profesión que atrae a los niños mexicanos por encima de carreras tradicionales

Temblor hoy en México: Se reporta sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo de magnitud 4.4 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

Reportan la muerte del papá de uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México: quién es y qué ocurre con su contrato

Fede Vigevani desata polémica antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026: ¿ya pactó su salida?

Ellos son los tres posibles habitantes que ingresarán de forma sorpresa hoy a La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

DEPORTES

Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026

Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

Erik Lira revela pistas sobre su futuro tras ganar el Campeón de Campeones con Cruz Azul: “Estamos haciendo lo posible”

Tour de Francia: qué significan los colores de los maillots e Isaac del Toro cuál portará

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza