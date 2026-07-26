México

Claudia Sheinbaum reconoce la labor histórica de las mexicanas, durante presentación del programa Pensión Mujeres Bienestar

Desde Acapulco, Guerrero, fueron entregadas las primeras tarjetas de la iniciativa, la cual otorga un apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años

Guardar
Google icon
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Este domingo 26 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Acapulco, Guerrero, la presentación y entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años que reconoce el trabajo de cuidados en el hogar. El evento reunió a beneficiarias, autoridades federales y estatales, y marcó el inicio formal de la implementación del esquema en la entidad.

En su discurso, la mandataria afirmó que la pensión es un reconocimiento a la labor histórica de las mujeres mexicanas en la vida familiar. Estuvo acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; y derechohabientes del programa. Sheinbaum resaltó que el apoyo es para todas, sin distinción partidista, y subrayó la universalidad del programa para quienes cumplan con los criterios de edad y género.

PUBLICIDAD

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que el monto del apoyo es de 3,100 pesos bimestrales y que en el país ya suman casi 3 millones de beneficiarias. En Guerrero son cerca de 70,000 mujeres, de las cuales 17,955 residen en Acapulco, quienes reciben la pensión que se otorga a través del Banco del Bienestar. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan directamente a la pensión universal para adultos mayores.

El Gobierno federal reconoce el trabajo de cuidados con un apoyo económico

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta pensión exclusiva para mujeres de 60 a 64 años responde al reconocimiento del trabajo de cuidados realizado históricamente en los hogares mexicanos. “Por el solo hecho de ser mujer”, subrayó Sheinbaum, quien también destacó la importancia de dar visibilidad y valor social a estas tareas.

PUBLICIDAD

El proceso de incorporación al programa es progresivo: las interesadas pueden inscribirse en módulos autorizados conforme cumplen la edad requerida, para recibir su tarjeta y comenzar a recibir el apoyo en el siguiente bimestre. La presidenta subrayó la naturaleza universal y sin condicionamientos políticos de este derecho.

Durante el evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la pensión “devuelve el lugar histórico a quienes siempre han sostenido a México”. Reiteró el respaldo de Guerrero al proyecto federal y señaló que el programa representa una transformación en el reconocimiento de las mujeres en la agenda pública.

Nuevas acciones federales para igualdad y bienestar de las mujeres mexicanas

En Acapulco, Sheinbaum también presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, material traducido a 68 lenguas originarias y distribuido a más de 25 millones de personas. La cartilla establece derechos como la igualdad salarial, el acceso a la salud diferenciada y la protección ante violencia de género. “Nada de que por ser mujer, menos salario”, enfatizó la presidenta, quien destacó que estas garantías ya están en la Constitución.

Otra acción anunciada es la expansión de los Centros Libres para las Mujeres, que actualmente operan en mil municipios y tienen como objetivo llegar a los casi 2,500 municipios del país. En estos centros, las mujeres pueden recibir asesoría legal, acompañamiento psicológico, talleres y actividades de desarrollo personal. “Muchas mujeres han podido salir adelante gracias a estos espacios”, subrayó Sheinbaum.

La Red de Tejedoras de la Patria, compuesta por 250,000 mujeres, fomenta la organización y el acompañamiento entre beneficiarias de distintas regiones del país. Además, Sheinbaum remarcó la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la historia nacional y en la transformación social.

Obras de recuperación y servicios en Acapulco

En la misma jornada, la presidenta informó sobre la rehabilitación de infraestructura en Acapulco tras los huracanes Otis y John. Anunció la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota y la construcción de pozos y tanques para asegurar el abasto de agua potable en colonias de la zona alta y rural. “Vamos a cambiar las redes de agua potable de las colonias de la parte alta y vamos a arreglar esas redes”, señaló.

La ocupación hotelera en el puerto alcanza el 78% según cifras oficiales, reflejando la recuperación económica y turística tras los fenómenos naturales. Sheinbaum atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre gobierno federal, estatal y la población guerrerense.

Durante el evento, mujeres beneficiarias como Angelita Nava Santamaría agradecieron públicamente el apoyo. “Gracias, presidenta, porque su apoyo nos demuestra que las mujeres contamos y que nuestro esfuerzo es reconocido”, expresó la derechohabiente al recibir su tarjeta. El acto concluyó con la entrega simbólica de los primeros plásticos y la entonación del himno nacional mexicano.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPensión Mujeres BienestarGuerreromexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de hamburguesas caseras de carne molida: el secreto para lograr un sabor jugoso y delicioso

Con ingredientes sencillos y una preparación práctica, este platillo se convierte en una opción ideal para compartir en cualquier ocasión

Receta de hamburguesas caseras de carne molida: el secreto para lograr un sabor jugoso y delicioso

Investigan abuso sexual contra menor de edad en Chiapas: responsables grabaron la agresión

El caso se dio a conocer a través de redes sociales con la difusión del material

Investigan abuso sexual contra menor de edad en Chiapas: responsables grabaron la agresión

Activistas piden auxilio a Sheinbaum mientras SpaceX se prepara para su lanzamiento 13 en el Golfo

Conibio Global protesta en altamar contra el lanzamiento 13 de SpaceX; piden a Sheinbaum y SEMARNAT actuar por daños ambientales en el Golfo

Activistas piden auxilio a Sheinbaum mientras SpaceX se prepara para su lanzamiento 13 en el Golfo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 26 de julio: se contempla marcha en defensa del Refugio Franciscano en el Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 26 de julio: se contempla marcha en defensa del Refugio Franciscano en el Zócalo

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

El próximo 15 de agosto regresará al recinto para encabezar el concierto de cierre del Speed Fest 2026

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: realizan audiencia de dos detenidos por muerte de Dafne Zapata

Los últimos Chapitos en pie: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los herederos de El Chapo que siguen prófugos

Investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén no presenta avances a dos años de cometerse, señalan familiares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres se despide previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Puede que no regrese nunca”

Karina Torres se despide previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Puede que no regrese nunca”

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

Gala Montes asegura que la exnovia de su hermana Beba intentó coquetearle: “Eso es de lo más naco”

Poncho de Nigris invita a Rivers a Ring Royale tras la polémica derrota en La Velada del Año VI: “Acá sí será justo”

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

DEPORTES

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Se acaba el Tour de Francia 2026 e Isaac del Toro hace historia al terminar como 3 lugar en la calcificación general

Luis Ángel “El Flaco” cambia el escenario por las pistas y debuta en la categoría TC 2000

Paulo Strehlke, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado suman las primeras medallas del día para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026