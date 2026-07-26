Claudia Sheinbaum reconoce la labor histórica de las mexicanas, durante presentación del programa Pensión Mujeres Bienestar

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Este domingo 26 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Acapulco, Guerrero, la presentación y entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años que reconoce el trabajo de cuidados en el hogar. El evento reunió a beneficiarias, autoridades federales y estatales, y marcó el inicio formal de la implementación del esquema en la entidad.

En su discurso, la mandataria afirmó que la pensión es un reconocimiento a la labor histórica de las mujeres mexicanas en la vida familiar. Estuvo acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; y derechohabientes del programa. Sheinbaum resaltó que el apoyo es para todas, sin distinción partidista, y subrayó la universalidad del programa para quienes cumplan con los criterios de edad y género.

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La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que el monto del apoyo es de 3,100 pesos bimestrales y que en el país ya suman casi 3 millones de beneficiarias. En Guerrero son cerca de 70,000 mujeres, de las cuales 17,955 residen en Acapulco, quienes reciben la pensión que se otorga a través del Banco del Bienestar. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan directamente a la pensión universal para adultos mayores.

El Gobierno federal reconoce el trabajo de cuidados con un apoyo económico

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta pensión exclusiva para mujeres de 60 a 64 años responde al reconocimiento del trabajo de cuidados realizado históricamente en los hogares mexicanos. “Por el solo hecho de ser mujer”, subrayó Sheinbaum, quien también destacó la importancia de dar visibilidad y valor social a estas tareas.

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El proceso de incorporación al programa es progresivo: las interesadas pueden inscribirse en módulos autorizados conforme cumplen la edad requerida, para recibir su tarjeta y comenzar a recibir el apoyo en el siguiente bimestre. La presidenta subrayó la naturaleza universal y sin condicionamientos políticos de este derecho.

Durante el evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la pensión “devuelve el lugar histórico a quienes siempre han sostenido a México”. Reiteró el respaldo de Guerrero al proyecto federal y señaló que el programa representa una transformación en el reconocimiento de las mujeres en la agenda pública.

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Nuevas acciones federales para igualdad y bienestar de las mujeres mexicanas

En Acapulco, Sheinbaum también presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, material traducido a 68 lenguas originarias y distribuido a más de 25 millones de personas. La cartilla establece derechos como la igualdad salarial, el acceso a la salud diferenciada y la protección ante violencia de género. “Nada de que por ser mujer, menos salario”, enfatizó la presidenta, quien destacó que estas garantías ya están en la Constitución.

Otra acción anunciada es la expansión de los Centros Libres para las Mujeres, que actualmente operan en mil municipios y tienen como objetivo llegar a los casi 2,500 municipios del país. En estos centros, las mujeres pueden recibir asesoría legal, acompañamiento psicológico, talleres y actividades de desarrollo personal. “Muchas mujeres han podido salir adelante gracias a estos espacios”, subrayó Sheinbaum.

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La Red de Tejedoras de la Patria, compuesta por 250,000 mujeres, fomenta la organización y el acompañamiento entre beneficiarias de distintas regiones del país. Además, Sheinbaum remarcó la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la historia nacional y en la transformación social.

Obras de recuperación y servicios en Acapulco

En la misma jornada, la presidenta informó sobre la rehabilitación de infraestructura en Acapulco tras los huracanes Otis y John. Anunció la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota y la construcción de pozos y tanques para asegurar el abasto de agua potable en colonias de la zona alta y rural. “Vamos a cambiar las redes de agua potable de las colonias de la parte alta y vamos a arreglar esas redes”, señaló.

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La ocupación hotelera en el puerto alcanza el 78% según cifras oficiales, reflejando la recuperación económica y turística tras los fenómenos naturales. Sheinbaum atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre gobierno federal, estatal y la población guerrerense.

Durante el evento, mujeres beneficiarias como Angelita Nava Santamaría agradecieron públicamente el apoyo. “Gracias, presidenta, porque su apoyo nos demuestra que las mujeres contamos y que nuestro esfuerzo es reconocido”, expresó la derechohabiente al recibir su tarjeta. El acto concluyó con la entrega simbólica de los primeros plásticos y la entonación del himno nacional mexicano.

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