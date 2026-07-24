Colombia

Autoridades recuperaron 22 vehículos que habían sido robados por las disidencias en la Vía Panamericana

En el operativo fueron rescatados dos menores de edad que habían sido reclutados por el grupo guerrillero

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Operativo en alrededores de la Vía Panamericana
Una mujer tenía la misión de cuidar el lugar y alertar a los disidentes ante la presencia de uniformados - crédito Ejército Nacional

Debido a las denuncias de los conductores sobre el aumento de casos de crimen organizado e inseguridad en la Vía Panamericana, las autoridades han aumentado los controles en el corredor.

En uno de los operativos ejecutado en la zona, el Ejército Nacional recuperó 22 vehículos que habían sido hurtados por las disidencias de las Farc como parte de la Operación Cordillera.

En la diligencia participaron miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación como parte del cumplimiento de una orden judicial de allanamiento que se llevó a cabo en zona rural del municipio de Leiva, en Nariño.

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Operativo en alrededores de la Vía Panamericana
Algunos de los vehículos hurtados son nuevos - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con las autoridades, el operativo se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia sobre un inmueble que estaba siendo utilizado por las disidencias como depósito ilegal de la estructura Franco Benavides.

Además de recuperar los vehículos, en el sitio había dos armas largas, municiones de todo tipo, dos pendones con mensajes alusivos a las Farc-EP, material de intendencia y equipos de comunicaciones.

En el operativo se concretó la captura de una mujer que protegía el inmueble y alertaba a los disidentes en caso de que observara presencia de las autoridades en la zona. Además, se registró el rescate de dos menores de edad que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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Operativo en alrededores de la Vía Panamericana
En el sitio había dos menores de edad que fueron entregados al Icbf - crédito Ejército Nacional

Parte de los vehículos encontrados son nuevos y habrían sido retirados de vehículos de carga que llevaban los automotores a concesionarios en los que iban a ser comercializados.

Desde el Ejército Nacional informaron que con este golpe afectaron las redes de apoyo que han consolidado las disidencias en la zona para cometer delitos como hurto, homicidio y ataques contra la fuerza pública en el corredor vial.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares contundentes, que permitan debilitar las capacidades de la amenaza y neutralizar las acciones delictivas de quienes pretenden alterar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente colombiano”.

La crisis de seguridad que se registra en la Vía Panamericana

Operativo en alrededores de la Vía Panamericana
La bodega estaba siendo utilizada por la estructura Franco Benavides - crédito Ejército Nacional

La Vía Panamericana en el Cauca se convirtió en un escenario crítico de la crisis de seguridad en el suroccidente de Colombia. Los constantes atentados atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central bajo el mando de “Iván Mordisco” generaron un ambiente de temor entre la población civil y las autoridades. Uno de los hechos más graves se registró en un ataque con explosivos contra un bus municipal en el que murieron 22 civiles. Por ello, el Ejército Nacional reforzó su presencia en la región con el despliegue de 2.800 soldados, vehículos blindados y la llegada de pelotones adicionales.

Recientemente, la institución informó que localizó y neutralizó una carga de más de 600 kilogramos de explosivos en la vereda La Loma, en el sector de Piendamó. El material, compuesto por nitrato de amonio, estaba dispuesto para causar daños en un radio superior a 300 metros. La intervención requirió varias horas debido a la complejidad del terreno y la magnitud del cargamento. La fuerza pública aseguró la zona y trasladó los explosivos para su desactivación.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Debido a que los ataques provocaron indignación y miedo en las comunidades, que sufrieron suspensión de actividades en la zona, las disidencias intentaron ofrecer compensaciones económicas a las familias afectadas, pero esta propuesta fue rechazada por considerarse inadmisible.

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