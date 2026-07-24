CCE emite postura tras conclusión de tercera ronda bilateral de negociaciones del T-MEC

El CCE destacó los puntos más importantes de la tercera ronda de negociaciones del T-MEC. Crédito: X/ @cceoficialmx

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió su postura sobre lo ocurrido durante la tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un comunicado, destacó que los gobiernos de México y Estados Unidos revisaron diversos temas, como seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles.

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Además, recordaron que las partes acordaron continuar las discusiones en una cuarta ronda de negociaciones bilaterales, en Washington D.C., Estados Unidos, en septiembre de 2026.

CCE reconoce 10 años más del T-MEC y alianza México-EEUU

Por otro lado, el Consejo presidido por José Medina Mora reconoció a los equipos negociadores, encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; su homólogo el Representante Comercial, Jamieson Greer, y el Embajador de México en Estados Unidos, Ronald D. Johnson.

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Además, en la nota informativa, Medina Mora resaltó que “tenemos un Tratado vigente por al menos 10 años más México es el aliado más importante de Estados Unidos para fortalecer la competitividad de América del Norte y la relocalización de actividad manufacturera”.

La nueva etapa de diálogo entre ambos países buscará fortalecer la integración económica de América del Norte y preservar las ventajas del acuerdo comercial.

“México crea empleos en EE.UU. al ser el primer comprador mundial de bienes estadounidenses. El año pasado México importó más de 330 mil millones de dólares de Estados Unidos México también crea empleos en Estados Unidos al exportar al mercado estadounidense. Ningún país incorpora mayor contenido estadounidense en sus exportaciones. 63 por ciento de las exportaciones mexicanas son bienes intermedios y de capital; equipo que se utiliza en las fábricas estadounidenses”, expresó el líder empresarial.

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Revisión del T-MEC es la mejor herramienta para América del Norte

Por último, el Consejo Coordinador Empresarial reafirmó que la revisión del T-MEC es la mejor herramienta para consolidar a América del Norte como el bloque económico más competitivo del mundo.

Asimismo, el CCE ofreció seguir colaborando con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su equipo en la conformación de la posición mexicana para la preparación de la cuarta ronda de negociaciones.

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China pondría en jaque a México durante negociación de acuerdo comercial

Una vez concluida la tercera ronda de negociación del T-MEC, hay temas que pueden poner en aprietos a México, sobre todo porque Estados Unidos sigue presionando para que China pierda su poder de influencia en el continente americano.

De acuerdo con EL CEO, las autoridades de Estados Unidos han documentado que algodón, filetes de pescado, granos de cereales, calzado, placas de cobre, electrodomésticos, semiconductores, maquinaria, son productos sospechosos de haber sido manufacturados en otros países mediante trabajo forzoso, y el gobierno de la Unión Americana ha impedido la entrada a su territorio.

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Estados Unidos pone la mira en México por importar productos chinos de origen cuestionable. (Foto AP/Mahesh Kumar A., archivo)

Sin embargo, en México no hay registro de cargamentos retenidos por estár vinculados a la mano de obra forzada, por lo que es una incógnita saber qué está haciendo nuestro país para cumplir las obligaciones que asumió respecto al artículo 23.6 del Capítulo Laboral, en el T-MEC.

Dicho artículo establece que Estados Unidos, México y Canadá deben prohibir la importación de mercancías a sus territorios producidas, en su totalidad o en parte, mediante formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso.

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México estaría importando productos chinos de origen cuestionable

Un análisis de EL CEO sostiene que Estados Unidos publica estadísticas detalladas sobre mercancías detenidas por posibles vínculos con trabajo forzoso, mientras en México no son claras las medidas adoptadas: el medio afirma que no existe un solo caso público de importaciones rechazadas bajo ese criterio, pese al compromiso asumido en el T-MEC.

Además, organizaciones civiles han denunciado ante autoridades federales que México ha importado mercancías de empresas chinas señaladas por trabajo forzoso.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)

Tales señalamientos ocurren en medio de negociaciones comerciales con Estados Unidos y después de que Washington propuso en junio pasado un arancel adicional de 10 por ciento a importaciones provenientes de México, bajo el argumento de incumplimientos a reglas sobre trabajo forzoso.

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El CCE emite su postura tras la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, pero, al mismo tiempo, Estados Unidos pone en la mira a México por productos chinos de origen cuestionable.