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Necropsia de Natalia Villalba confirmó la verdadera causa de su muerte: descartó que su cuerpo hubiera sido desmembrado

Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que la modelo y diseñadora falleció como consecuencia de múltiples golpes con un objeto contundente

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El dictamen forense descartó que el cuerpo de la modelo y diseñadora hubiera sido desmembrado, desvirtuando las versiones que surgieron tras el hallazgo del cadáver - crédito Visuales IA e Instagram
El dictamen forense descartó que el cuerpo de la modelo y diseñadora hubiera sido desmembrado, desvirtuando las versiones que surgieron tras el hallazgo del cadáver - crédito Visuales IA e Instagram

El caso del feminicidio de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, continúa avanzando con nuevos hallazgos forenses. El informe de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la víctima murió a causa de un politraumatismo contundente craneoencefálico, producto de múltiples golpes propinados con un objeto contundente.

Asimismo, el dictamen descartó una de las versiones que surgieron tras el hallazgo del cuerpo: que hubiera sido desmembrado el 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Por este crimen, la Fiscalía señaló como presunto responsable al ciudadano británico Foster Martinson, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

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El dictamen forense estableció la causa de la muerte

CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso del crimen de una mujer de 64 años en el barrio Fátima, sur de Bogotá - crédito CTI
El informe de necropsia de Medicina Legal concluyó que Natalia Villalba murió a causa de un politraumatismo contundente craneoencefálico - crédito CTI

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, la causa de muerte fue un “politraumatismo contundente craneoencefálico”, diagnóstico sustentado en las múltiples lesiones encontradas durante la necropsia. Entre ellas se registraron dos fracturas en el cráneo, una fractura de mandíbula que dividió el hueso en dos segmentos, heridas contundentes en distintas zonas de la cabeza, una fractura de tórax y múltiples hematomas distribuidos en diferentes partes del cuerpo.

El dictamen también determinó que todas estas lesiones fueron ocasionadas con un objeto contundente, lo que permitió establecer el mecanismo que produjo la muerte de la víctima. Además, el informe descartó que el cuerpo hubiera sido desmembrado, una versión que comenzó a circular tras el hallazgo del cadáver dentro de una maleta en el apartamento donde ocurrieron los hechos.

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Según la investigación, las heridas habrían sido ocasionadas por Foster Martinson utilizando un objeto con características similares a un utensilio de cocina. Esta hipótesis hace parte de los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía dentro del proceso penal.

La reconstrucción de la Fiscalía

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset
La Fiscalía mantiene como principal sospechoso al ciudadano británico Foster Martinson, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso por feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios - crédito Polícia de Dorset

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron reconstruir parte de los movimientos del ciudadano británico antes y después del crimen. De acuerdo con el ente acusador, Martinson ingresó al apartamento con autorización de Natalia Villalba, aunque utilizó un nombre diferente al suyo al registrarse en el libro de visitantes del edificio.

La reconstrucción judicial indica que el extranjero permaneció aproximadamente tres horas dentro del inmueble. Antes de abandonar el edificio, presuntamente cambió la ropa que llevaba puesta, arrojó esas prendas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de la víctima con el propósito de impedir que las autoridades establecieran el vínculo entre ambos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Con base en esos elementos de prueba, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, por decisión de un juez de control de garantías.

La investigación también estableció que el ciudadano británico fue detenido posteriormente en Quito, Ecuador, luego de haber cruzado la frontera colombiana utilizando documentación falsa. Tras ser expulsado de ese país, quedó a disposición de las autoridades colombianas para responder por el proceso judicial.

El hallazgo del cuerpo y el testimonio de la familia

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
Una trabajadora de servicios generales descubrió el cuerpo de la modelo al ingresar al apartamento el 22 de junio de 2026, lo que dio inicio a la investigación por feminicidio - crédito @ColombiaOscura/X

El cuerpo de Natalia Villalba fue encontrado el 22 de junio de 2026, cuatro días después del crimen, por una trabajadora de servicios generales que ingresó al apartamento. La maleta donde se encontraba estaba ubicada en la ducha del inmueble y el agua permanecía abierta, situación que, según los investigadores, habría buscado acelerar la descomposición del cuerpo y dificultar su identificación.

Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía presentó como evidencia registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y análisis de las comunicaciones sostenidas entre la víctima y el acusado. De acuerdo con esa reconstrucción, Martinson llegó al edificio a las 10:33 a. m. y salió a la 1:23 p. m., después de los hechos que son materia de investigación. Posteriormente habría acudido a un bar irlandés, recorrido un centro comercial y regresado a su hotel antes de viajar hacia Ecuador.

Tras conocer el resultado de la necropsia, la madre de Natalia Villalba, Claudia Villalba, manifestó que las autoridades le explicaron que “el tipo le dio muchos golpes, y ahí fue que la mató. No, no me dijo más porque, pues imagínate tú”, haciendo referencia a las conclusiones entregadas por Medicina Legal sobre la causa de la muerte. También reveló que su hija atravesaba una etapa de nuevos proyectos personales y profesionales antes del feminicidio.

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