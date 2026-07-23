Avanza la investigación por el ataque al ómnibus de Tigre en Uruguay: identificaron a los agresores

Juan, hincha de Tigre baleado en Uruguay, al retirarse del puerto de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

La Fiscalía uruguaya está investigando la agresión por parte de hinchas de Nacional a un ómnibus de Tigre, que trasladaba a los parciales que llegaron a Montevideo a ver el partido por Copa Sudamericana. Uno de los pasajeros fue herido de bala, debió ser atendido en un hospital cercano y en la mañana de este miércoles regresó a Buenos Aires.

El director de Inteligencia de la Policía uruguaya, Pablo Lotito, declaró este miércoles en una conferencia de prensa que la investigación está avanzada. “Creemos que próximamente vamos a tener resultados positivos sobre la investigación”, dijo.

Por su parte, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, explicó que las autoridades dispusieron el operativo en la salida de la hinchada de Tigre. Se dispuso que debían ser acompañados por la Guardia Republicana y por la Policía Caminera del país.

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Las imágenes documentan el interior de un micro de pasajeros. Se visualiza un vidrio lateral con daños y un impacto central. También se aprecia una mancha de sangre roja en el pasillo, entre los asientos. El vehículo corresponde a un bus que transportaba a hinchas del equipo Tigre y que fue objeto de un ataque con armas de fuego en territorio uruguayo. Este contenido es una cobertura de evento.

Los hinchas de Tigre que abandonaron la capital uruguaya este miércoles lo hicieron en 16 ómnibus.

Los disparos fueron realizados en el acceso oeste de Montevideo, por donde llegan quienes viajan desde Colonia. “Los disparos provinieron de una zona alta”, detalló Clavijo. Los delincuentes habían parado cerca de los colectivos. Los vehículos que recibieron impactos de bala fueron dos y el resultado fue el de una persona herida, sin gravedad.

“Había una fuerte custodia sobre los ómnibus pero de manera cobarde utilizaron un posicionamiento para tirar y luego esconderse”, detalló el jerarca policial uruguayo. La Policía uruguaya trabajó durante “toda la noche” en el operativo.

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Ocurrió durante la excursión del Matador a Montevideo para jugar ante Nacional

Los agresores ya están identificados, informó Clavijo. “El lugar donde aparece la evidencia balística tenía todas sus columnas y muros pintados con colores del Club Nacional de Football”, señaló.

Los hinchas se fueron contentos del Gran Parque Central, luego de una victoria 3-0. El primer tanto llegó temprano. Jalil Elías abrió el marcador dentro del área tras un centro peinado por un compañero, en una jugada que el VAR revisó por posible offside antes de convalidarla. Cerca del cierre del primer tiempo, Ignacio Russo amplió el marcador con un derechazo cruzado desde el sector izquierdo para el 2-0, tras haber fallado una ocasión clara minutos antes al definir por arriba del arco. Nacional intentó acercarse cuando Alexander Dos Santos no logró conectar un centro que había dejado al arquero Felipe Zenobio sin opciones, pero el remate no encontró destino.

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Lo que dijo el hincha

Juan, el hincha de Tigre baleado, se fue en la mañana de este miércoles a Buenos Aires por el puerto de Montevideo, tras ser dado de alta. “Gracias a Dios estoy bien. Contento con el club que me ayudó, me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada”, señaló el hombre, al ser entrevistado en el noticiero Telemundo de canal 12.

Juan tiene 57 años y había viajado al partido con su hija.

“Hacía media hora habíamos salido del estadio, apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta que eran tiros. Le digo a mi hija que estaba al lado mío que se tire al piso. Yo me tiré arriba de ella y cuando levanto la mano me pegó en el brazo. Otra bala me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda”, comentó el hombre a la televisión uruguaya.

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Juan destacó la atención médica que le dieron en Uruguay. La doctora le explicó que la bala había entrado y salido del cuerpo. Según lo que alcanzó a ver, eran cuatro o cinco los que atacaron el ómnibus. Uno de ellos tenía el pelo platinado, contó.

“No sé si estaban caminando o qué. Para mí estaban en la vereda. Pero algunos chicos del ómnibus dijeron que podían estar en motos y después de tirar se fueron”, expresó.