Yuridia, El Bogueto y Espinoza Paz, tendrán conciertos en la Feria de la Manzana 2026: cartelera completa, precios y horarios

La Gran Feria de la Manzana de Zacatlán regresa en su edición 84 con una cartelera de diez días que incluye a Yuridia, El Bogueto y Espinoza Paz como los actos más esperados.
El evento se realizará del 7 al 16 de agosto de 2026 en el Teatro del Pueblo, dentro de la Unidad Deportiva Morelos del Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
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La entrada general tiene un costo de $100 por persona para todos los espectáculos, precio que incluye acceso al recinto ferial.
Feria de la Manazana Zacatlán/Facebook
Cartelera completa por fecha
Los diez espectáculos programados en el Teatro del Pueblo son:
Viernes 7 de agosto: BXS Bryndis x Siempre
Sábado 8 de agosto: El Yaki (Luis Alfonso Partida)
Domingo 9 de agosto: El Trono de México
Lunes 10 de agosto: Show de Lucha Libre
Martes 11 de agosto: Las Guerreras K-Pop
Miércoles 12 de agosto: Grupo Aroma
Jueves 13 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón
Viernes 14 de agosto: El Bogueto
Sábado 15 de agosto: Yuridia
Domingo 16 de agosto: Espinoza Paz
Precios por zona y espectáculo
Los boletos se dividen en cuatro zonas: General, Plata, Oro y VIP. La zona General cuesta $100 para todos los eventos. Los precios publicados no incluyen cargo por servicio.
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BXS Bryndis x Siempre: VIP $600 | Oro $400 | Plata $250 | General $100
El Yaki: VIP $700 | Oro $500 | Plata $300 | General $100
El Trono de México: VIP $1,000 | Oro $700 | Plata $350 | General $100
Show de Lucha Libre: Filas 1-3: $500 | Filas 4-6: $400 | Filas 7-10: $200 | General $100
Las Guerreras K-Pop: VIP $500 | Oro $400 | Plata $200 | General $100
Grupo Aroma: VIP $350 | Oro $250 | Plata $150 | General $100
La Arrolladora Banda El Limón: VIP $1,000 | Oro $700 | Plata $350 | General $100
El Bogueto: VIP $700 | Oro $500 | Plata $300 | General $100
Yuridia: VIP $2,600 | Oro $1,700 | Plata $850 | General $100
Espinoza Paz: VIP $1,000 | Oro $600 | Plata $350 | General $100
Los boletos pueden adquirirse en las Oficinas de Turismo de la Presidencia Municipal de Zacatlán o en el sitio www.totalticket.com.mx.
Gastronomía y actividades culturales
La manzana es el eje gastronómico de la feria, con una oferta que abarca postres, panes, licores y mermeladas elaborados con el fruto que da nombre al evento.
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El programa cultural contempla tres fechas clave: la Ceremonia de Coronación en el Zócalo de Zacatlán el sábado 8 de agosto, la Celebración de la Virgen de la Asunción el sábado 15, y el Tradicional Desfile de Carros Alegóricos por las calles principales el domingo 16 de agosto.
El recinto también contará con juegos mecánicos e infantiles. Según se informó en la presentación del evento, los menores podrán acceder a diez juegos sin costo adicional con su entrada.
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La feria más antigua de la Sierra Norte de Puebla
La Feria de la Manzana nació en 1941 por iniciativa del Círculo Social Zacateco y del entonces presidente municipal Agustín M. Cano. El objetivo era reconocer la producción manzanera del municipio y los productos artesanales que ya posicionaban a Zacatlán en el mapa nacional.
La fecha elegida para su celebración fue la semana del 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, en cuyo honor se celebra una misa y se bendicen los cultivos. La primera reina de la feria fue María del Pilar, de 12 años, elegida por el presidente municipal para simbolizar la juventud del nuevo festejo.
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Sus antecedentes se remontan incluso más atrás: en enero de 1896, Zacatlán organizó la primera exposición regional de la Sierra Norte de Puebla, con participación de municipios como Huauchinango, Teziutlán y Tetela, además de expositores de Puebla, Texcoco y la Ciudad de México. Aquella muestra fue considerada una de las mejores exposiciones realizadas en México ese año.
En ediciones recientes, la feria ha mantenido su vocación de combinar tradición y espectáculo. En 2023, la cartelera incluyó a Emmanuel, Edén Muñoz, Los Cadetes de Linares y Yuri, con una derrama económica proyectada de 300 millones de pesos. En 2025, la edición 83 reunió a Bronco, María León, Yahir, Marca Registrada, Pesado y Matisse, con el acceso general también fijado en $100.
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La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, presentó la cartelera de la edición 84 el pasado 9 de julio de 2026.
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