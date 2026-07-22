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Yuridia, El Bogueto y Espinoza Paz, tendrán conciertos en la Feria de la Manzana 2026: cartelera completa, precios y horarios

El pase al festejo incluye actividades infantiles sin costo adicional para menores, además de acceso al espacio ferial donde también habrá atracciones mecánicas y una agenda cultural durante diez jornadas

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Una mujer, dos hombres (uno con sombrero y micrófono), fuegos artificiales rojos y dorados, y edificios de una ciudad en la noche.
Una mujer con vestido naranja y dos hombres, uno con sombrero vaquero, se muestran con fuegos artificiales que estallan sobre edificios de una ciudad en la noche. (Composición fotográfica Infobae/ Feria de la Manzana/Yuridia/Espinoza Paz/Bogueto/RS)

La Gran Feria de la Manzana de Zacatlán regresa en su edición 84 con una cartelera de diez días que incluye a Yuridia, El Bogueto y Espinoza Paz como los actos más esperados.

El evento se realizará del 7 al 16 de agosto de 2026 en el Teatro del Pueblo, dentro de la Unidad Deportiva Morelos del Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas, Puebla.

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La entrada general tiene un costo de $100 por persona para todos los espectáculos, precio que incluye acceso al recinto ferial.

Feria de la Manazana Zacatlán/Facebook

Cartelera completa por fecha

Póster morado con el programa de la 84 Gran Feria de la Manzana de Zacatlán, del 7 al 16 de agosto de 2026. Muestra fotos de varios artistas y eventos
El cartel oficial de la 84 Gran Feria de la Manzana en Zacatlán presenta la agenda de artistas y eventos programados del 7 al 16 de agosto de 2026 en el Teatro del Pueblo. (Feria de la Manzana Zacatlán/Facebook)

Los diez espectáculos programados en el Teatro del Pueblo son:

Viernes 7 de agosto: BXS Bryndis x Siempre

Sábado 8 de agosto: El Yaki (Luis Alfonso Partida)

Domingo 9 de agosto: El Trono de México

Lunes 10 de agosto: Show de Lucha Libre

Martes 11 de agosto: Las Guerreras K-Pop

Miércoles 12 de agosto: Grupo Aroma

Jueves 13 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón

Viernes 14 de agosto: El Bogueto

Sábado 15 de agosto: Yuridia

Domingo 16 de agosto: Espinoza Paz

Precios por zona y espectáculo

Los boletos se dividen en cuatro zonas: General, Plata, Oro y VIP. La zona General cuesta $100 para todos los eventos. Los precios publicados no incluyen cargo por servicio.

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BXS Bryndis x Siempre: VIP $600 | Oro $400 | Plata $250 | General $100

El Yaki: VIP $700 | Oro $500 | Plata $300 | General $100

El Trono de México: VIP $1,000 | Oro $700 | Plata $350 | General $100

Show de Lucha Libre: Filas 1-3: $500 | Filas 4-6: $400 | Filas 7-10: $200 | General $100

Las Guerreras K-Pop: VIP $500 | Oro $400 | Plata $200 | General $100

Grupo Aroma: VIP $350 | Oro $250 | Plata $150 | General $100

La Arrolladora Banda El Limón: VIP $1,000 | Oro $700 | Plata $350 | General $100

El Bogueto: VIP $700 | Oro $500 | Plata $300 | General $100

Yuridia: VIP $2,600 | Oro $1,700 | Plata $850 | General $100

Espinoza Paz: VIP $1,000 | Oro $600 | Plata $350 | General $100

Los boletos pueden adquirirse en las Oficinas de Turismo de la Presidencia Municipal de Zacatlán o en el sitio www.totalticket.com.mx.

Póster de la Feria de la Manzana de Zacatlán. Tabla con fechas, artistas y precios por zona: VIP, Oro, Plata, General para eventos del 7 al 16 de agosto
El programa cultural contempla tres fechas clave: la Ceremonia de Coronación en el Zócalo de Zacatlán el sábado 8 de agosto, la Celebración de la Virgen de la Asunción el sábado 15, y el Tradicional Desfile de Carros Alegóricos por las calles principales el domingo 16 de agosto. (Feria de la Manzana Zacatlán/Facebook)

Gastronomía y actividades culturales

La manzana es el eje gastronómico de la feria, con una oferta que abarca postres, panes, licores y mermeladas elaborados con el fruto que da nombre al evento.

El programa cultural contempla tres fechas clave: la Ceremonia de Coronación en el Zócalo de Zacatlán el sábado 8 de agosto, la Celebración de la Virgen de la Asunción el sábado 15, y el Tradicional Desfile de Carros Alegóricos por las calles principales el domingo 16 de agosto.

El recinto también contará con juegos mecánicos e infantiles. Según se informó en la presentación del evento, los menores podrán acceder a diez juegos sin costo adicional con su entrada.

La feria más antigua de la Sierra Norte de Puebla

Foto: X: @SECTUR_mx
La fecha elegida para su celebración fue la semana del 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, en cuyo honor se celebra una misa y se bendicen los cultivos. La primera reina de la feria fue María del Pilar, de 12 años, elegida por el presidente municipal para simbolizar la juventud del nuevo festejo. Foto: X: @SECTUR_mx

La Feria de la Manzana nació en 1941 por iniciativa del Círculo Social Zacateco y del entonces presidente municipal Agustín M. Cano. El objetivo era reconocer la producción manzanera del municipio y los productos artesanales que ya posicionaban a Zacatlán en el mapa nacional.

La fecha elegida para su celebración fue la semana del 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, en cuyo honor se celebra una misa y se bendicen los cultivos. La primera reina de la feria fue María del Pilar, de 12 años, elegida por el presidente municipal para simbolizar la juventud del nuevo festejo.

ZACATLAN MANZANAS
La feria se realiza en agosto en Zacatlán de las manzanas, Puebla.(FB/ZacatlanFeria)

Sus antecedentes se remontan incluso más atrás: en enero de 1896, Zacatlán organizó la primera exposición regional de la Sierra Norte de Puebla, con participación de municipios como Huauchinango, Teziutlán y Tetela, además de expositores de Puebla, Texcoco y la Ciudad de México. Aquella muestra fue considerada una de las mejores exposiciones realizadas en México ese año.

En ediciones recientes, la feria ha mantenido su vocación de combinar tradición y espectáculo. En 2023, la cartelera incluyó a Emmanuel, Edén Muñoz, Los Cadetes de Linares y Yuri, con una derrama económica proyectada de 300 millones de pesos. En 2025, la edición 83 reunió a Bronco, María León, Yahir, Marca Registrada, Pesado y Matisse, con el acceso general también fijado en $100.

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, presentó la cartelera de la edición 84 el pasado 9 de julio de 2026.

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