Cómo la guerra en Irán afecta la llegada de vuelos internacionales a México

CIUDAD DE MÉXICO, 05ENERO2020.- Con el inicio del año, decenas de personas regresan de sus vacaciones en otros puntos del país utilizando como medio de transporte el avión, derivado de la pandemia de Covid-19, las medidas de seguridad abordo de la aeronave como dentro de las instalaciones del aeropuerto tuvieron que cambiar, uso de cubrebocas y la sanitización constante son algunas de las indicaciones a seguir. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la reducción en la llegada de vuelos internacionales a México a los efectos secundarios que ha generado la guerra en Irán.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” en Tulum, Quintana Roo, la mandataria explicó que el alza global en el precio de la turbosina provocado por la guerra en Irán ha impactado la frecuencia de vuelos.

PUBLICIDAD

Detalló que, aunque el gobierno mexicano ha otorgado incentivos para evitar incrementos en los precios de la gasolina magna y el diésel, la turbosina —el combustible utilizado por los aviones— no ha podido escapar a la tendencia internacional.

Sin embargo, afirmó que México ha logrado aminorar los efectos en comparación con otras potencias turísticas.

“La guerra en Irán provocó aumento en los precios de los combustibles en todo el mundo. Nosotros hemos dado incentivos para que no aumente el precio de la gasolina y el precio del diésel… La turbosina, que es el combustible que utilizan los aviones, ha subido en todo el mundo, no solamente en México”, explicó la mandataria.

PUBLICIDAD

Impacto en la frecuencia de vuelos y llegada de turistas

Sheinbaum subrayó que, aunque México ha enfrentado una reducción del 4 % en turismo aéreo durante el primer semestre del año, el país se mantiene por debajo de la disminución registrada en otras naciones.

“A nivel mundial existe una reducción en turismo aéreo por factores externos, no solo a México. Uno de ellos es el costo de la turbosina y todas las aerolíneas hicieron ajustes en la cantidad, no de cancelación de vuelos, porque no hubo— México no tuvo cancelación de vuelos, pero sí de frecuencias, y eso hace que la capacidad de asientos sea menor”, expuso.

PUBLICIDAD

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, en el periodo de enero a mayo, México alcanzó más de cuarenta y dos millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8 % respecto al mismo lapso de 2025.

En el caso de los turistas que pernoctan, la cifra llegó a 22 millones, superando la media en un 6%. Pese a estos incrementos, la funcionaria reconoció la disminución del 4% en turismo aéreo y la atribuyó en parte al alza de la turbosina.

PUBLICIDAD

Sheinbaum remarcó que, a pesar de la menor frecuencia de vuelos, el turismo terrestre ha compensado parte de la caída y que, al comparar con el año anterior, se reporta un crecimiento en la llegada de turistas tanto en Quintana Roo como en el resto del país.

Estrategias para enfrentar el encarecimiento del combustible

La presidenta aseguró que su administración trabaja en coordinación con la Secretaría de Turismo y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para atender el aumento en el precio de la turbosina y sus efectos sobre la conectividad aérea.

PUBLICIDAD

Destacó que incluso si México logra ofrecer precios más bajos en este combustible, existen limitaciones logísticas, ya que los aviones internacionales suelen cargar turbosina en el punto de origen, como Europa, antes de volar a México.

“Un avión internacional carga turbosina en Europa para llegar a México y aunque fuera más barato en México, de todas maneras tiene sus implicaciones, pero tiene que ver con la guerra de Irán. Es un asunto que es externo completamente”, afirmó Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Expectativas para la recuperación de la conectividad aérea

Según la secretaria de Turismo, se prevé que para diciembre las aerolíneas hayan normalizado sus planes de operación y que se recupere la frecuencia de vuelos.

En este contexto, México ha abierto 72 nuevas rutas en el primer semestre del año, incluidas conexiones internacionales.

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal continuará apoyando a las aerolíneas y buscando soluciones para mantener el flujo de visitantes.

Recalcó que la afectación en la frecuencia de vuelos se debe a circunstancias globales y que la estrategia nacional busca garantizar la conectividad y la llegada de turistas a destinos clave como Quintana Roo.

PUBLICIDAD