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Quién es Mourad El Ghezouani, el futbolista de Xolos de origen marroquí que debutó con dos goles en la Liga MX

Durante los últimos años, el futbol mexicano ha atraído a jugadores de distintas partes del mundo

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El futbolista tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)
El futbolista tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX arrancó con emociones al límite, pero ninguna historia ha acaparado tanto los reflectores como la llegada de Mourad El Ghezouani. El delantero del Club Tijuana firmó una actuación de ensueño al presentarse de forma espectacular frente a su afición, marcando un doblete agónico para sellar la victoria de su equipo 3-1 ante los Tigres de la UANL.

Este arranque goleador ha despertado de inmediato el interés de los aficionados al balompié nacional. Si te estás preguntando de dónde salió este letal atacante, cuál ha sido su recorrido profesional y por qué su origen genera tanta curiosidad, en esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre el nuevo referente ofensivo de la frontera mexicana.

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Su equipo logró obtener sus primeros tres puntos gracias a sus dos anotaciones. (REUTERS/Daniel Becerril)
Su equipo logró obtener sus primeros tres puntos gracias a sus dos anotaciones. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Quién es Mourad El Ghezouani?

Mourad Daoudi El Ghezouani nació el 27 de mayo de 1998 en Oujda, Marruecos, aunque cuenta también con una profunda formación y raíces en España. A sus 27 años, el atacante se caracteriza por poseer condiciones físicas imponentes en el último tercio de la cancha gracias a su estatura 1.89 metros.

Su gran altura le otorga una ventaja competitiva notable en el juego aéreo, convirtiéndolo en una torre difícil de marcar en jugadas a balón parado y centros al área. Además, su peso de 85 kilogramos le permite aguantar el esférico de espaldas a la portería y servir como poste para la llegada de los mediocampistas.

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El director técnico de Tijuana ha encontrado en el ariete marroquí una variante ofensiva nominal de primer nivel. Las estadísticas históricas revelan que Mourad es un atacante versátil: si bien su físico invita al remate de cabeza constante, posee una gran efectividad definiendo con la pierna derecha y disputando balones divididos en campo rival.

Para los Xolos de Tijuana, contar con un goleador enrachado desde el arranque de la competencia es vital en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla y pelear en los puestos altos de la tabla general, buscando devolverle las noches de gloria al Estadio Caliente.

Hasta el momento, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)
Hasta el momento, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)

Un debut soñado en el Apertura 2026 frente a Tigres

La victoria de Xolos sobre Tigres por 3-1 en la primera jornada del torneo no habría sido posible sin el instinto matón de Mourad. Tras ingresar de cambio en la segunda mitad con el partido empatado temporalmente 1-1, el marroquí asumió la responsabilidad del ataque en el tramo definitivo del encuentro.

Cuando todo apuntaba a una repartición de puntos en la frontera, los minutos de compensación se tiñeron de gala. Al minuto 90+6, El Ghezouani mostró una enorme templanza para hacer efectivo un cobro desde el tiro penal, venciendo al experimentado arquero Nahuel Guzmán. Apenas dos minutos más tarde, al 90+8, aprovechó las facilidades defensivas del cuadro felino para marcar su segundo gol de la noche mediante una jugada regular que desató la euforia total en el Estadio Caliente.

Con este histórico doblete en tan poco tiempo, Mourad no solo le dio los primeros tres puntos del torneo a Tijuana, sino que mandó un mensaje contundente al resto de las defensas de la Liga MX.

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Trayectoria: Su paso por el fútbol de España antes de llegar a Tijuana

La llegada de Mourad a territorio azteca se gestó tras un largo recorrido en las categorías del fútbol ibérico. El atacante perteneció durante seis temporadas al Elche CF, escuadra histórica de la Comunidad Valenciana con la que cosechó dos ascensos sumamente significativos.

A pesar de pertenecer al club franjiverde, tuvo que curtirse a préstamo en diferentes instituciones españolas para consolidar su juego, acumulando valiosa experiencia en equipos como el Alcoyano (en dos etapas distintas) y el Burgos. Durante su última campaña en el balompié de plata en España, Mourad firmó su mejor registro realizador personal al conseguir 9 anotaciones, lo que despertó el interés del departamento de inteligencia deportiva del Club Tijuana.

En septiembre de 2025, Xolos y Elche cerraron el traspaso definitivo del futbolista por una cifra cercana al millón y medio de euros. Su adaptación gradual en los meses previos finalmente ha rendido frutos dorados de la mano de este contundente inicio de campeonato.

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