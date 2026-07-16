Violencia sin freno en Sinaloa: reportan tres feminicidios en menos de una semana

Peritos forenses examinan una escena de crimen delimitada por cinta policial en una calle de tierra en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 60 años fue asesinada a balazos este miércoles en la colonia Gabriel Leyva de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con los primeros reportes policiales. Este crimen se suma a otros dos feminicidios registrados en la región sur de la entidad en apenas seis días, junto a los casos ocurridos el 9 y 10 de julio en Escuinapa y Mazatlán.

El primer ataque ocurre cuando un grupo de hombres armados dispara contra Blanca Berenice, de 28 años, sobre la calle 22 de Diciembre, en las inmediaciones del centro de Escuinapa. La joven queda tendida en la banqueta exterior de una vivienda, donde los paramédicos confirman su fallecimiento al llegar.

PUBLICIDAD

El sitio de la agresión se encuentra a escasa distancia del palacio municipal, en un sector marcado recientemente por la violencia. Apenas el 28 de junio, las autoridades habían documentado en esa misma zona el homicidio de un hombre.

El segundo ataque ocurrió el día siguiente, cuando tres hombres armados irrumpieron en una clínica médica privada ubicada junto al libramiento Luis Donaldo Colosio, en la colonia Emiliano Zapata. Leonor, de 51 años, trabajaba como recepcionista del establecimiento y recibió impactos de bala durante la agresión.

PUBLICIDAD

Una cruz de madera morada se erige en un paisaje árido al atardecer, representando la memoria y la lucha contra el feminicidio en Sinaloa, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Socorristas la trasladaron a un hospital del ISSSTE, donde falleció horas más tarde. En el mismo ataque, una médico del lugar recibió un proyectil en una pierna y resultó lesionada.

Con la muerte de Leonor, Mazatlán acumuló cuatro feminicidios en lo que va de 2026, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, de acuerdo con Debate.

PUBLICIDAD

El tercer y más reciente ataque ocurrió ayer en el callejón Álvarez de la colonia Gabriel Leyva, conocida popularmente como Ciudad Perdida. Sujetos armados que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra Blanca, de 60 años, y se dieron a la fuga.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio y acordonaron la calle. Paramédicos de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales al momento de su revisión.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla con la leyenda "Crime Scene Do Not Cross" delimita una zona donde se encuentran patrullas y agentes de policía en una escena del crimen en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesó la escena del crimen y levantó los indicios necesarios para integrar las carpetas de investigación correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con ninguno de los tres casos.

Los tres homicidios se suman a una serie de hechos violentos que registra el sur de Sinaloa en las últimas semanas, periodo en el que las autoridades también documentaron despojos de vehículos y desplegaron operativos conjuntos con fuerzas municipales, estatales y federales.

PUBLICIDAD

Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas: 47 feminicidios en Sinaloa entre enero y el 11 de julio

El colectivo No se Metan con Nuestras Hijas denunció que Sinaloa acumula 47 feminicidios en lo que va de 2026, de los cuales cuatro ocurrieron en julio. La organización advirtió que el aumento de los casos responde a la ausencia de presupuesto, programas y voluntad política para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Una cruz morada simboliza la lucha contra los feminicidios en Sinaloa, con un ramillete de flores blancas a su base junto a una carretera desolada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No invierten, no hay presupuestos, no hay iniciativas, no hay política pública, no hay ninguna voluntad política para atender en ningún frente la situación en la que estamos”, señaló el colectivo en un pronunciamiento público.

PUBLICIDAD

Datos de la FGE confirman que entre enero y el 11 de julio de 2025 se registraron 25 feminicidios en el estado. En el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 47 casos, un incremento del 88%.

Abril de 2026 fue el mes con mayor incidencia, con 12 investigaciones abiertas, el doble de las seis registradas en abril de 2025. El comportamiento mensual muestra una tendencia al alza: enero abrió con 9 casos, seguido de 8 en junio, 7 en mayo, 5 en febrero y 2 en marzo.

PUBLICIDAD

Con 47 feminicidios contabilizados hasta el 11 de julio, Sinaloa ya alcanzó el 64.4% del total registrado durante los doce meses de 2025, cuando la cifra anual cerró en 73 casos. El año aún tiene casi seis meses por delante.

La colectiva Amapas del Norte advirtió que la violencia no responde a un evento aislado, sino a un ritmo constante. Su integrante Ana Cristina Tortolero recordó que entre el 4 y el 7 de febrero de 2026 se documentaron 12 feminicidios en menos de cuatro días.

PUBLICIDAD

La regidora Lourdes Érika Sánchez Martínez señaló que Culiacán es el municipio con mayor número de víctimas en el estado. Las colectivas han realizado actos de visibilización en calles céntricas de la capital, donde renombraron vías con los nombres de víctimas como Naomi, Briseida y Gloria Talía.

Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en feminicidios durante el primer semestre de 2026, con 43 carpetas de investigación abiertas entre enero y junio, lo que representa un incremento del 115% frente a las 20 víctimas del mismo periodo de 2025, según cifras de la FGE.