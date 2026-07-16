Hostigamiento contra subestación de Policía en Tuluá: autoridades señalan al Frente 57 como presunto responsable

El teniente coronel Cristhian Enrique Bohórquez Venegas informó que el ataque fue repelido mediante la activación del Plan Defensa y confirmó que no hubo lesionados ni daños en la subestación de Policía. - crédito suministrado a Infobae Colombia

Un hostigamiento armado contra la Subestación de Policía del corregimiento de Barragán, en la zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), se registró en la tarde del miércoles 15 de julio, según confirmó el Departamento de Policía Valle.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió hacia las 3:10 p. m., cuando personas armadas realizaron disparos desde las inmediaciones del parque principal del corregimiento contra las instalaciones policiales.

La institución informó que, tras el ataque, los uniformados activaron los protocolos de respuesta y lograron controlar la situación. No se reportaron policías ni civiles lesionados, ni afectaciones en la infraestructura de la subestación, de acuerdo con el balance preliminar.

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La Policía activó el Plan Defensa tras el hostigamiento

Según explicó la Policía Nacional, los uniformados que se encontraban en la subestación respondieron mediante la activación del Plan Defensa, procedimiento establecido para atender ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública.

El comandante de la Estación de Policía de Tuluá, teniente coronel Cristhian Enrique Bohórquez Venegas, indicó que la reacción permitió repeler la acción armada.

“La acción consistió en unos disparos realizados desde las inmediaciones del parque principal hacia las instalaciones policiales, situación que fue atendida de manera inmediata por los uniformados mediante la activación del Plan Defensa, logrando repeler el ataque y recuperar el control de la situación”, señaló el oficial.

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El comandante agregó que, como resultado de la respuesta institucional, no se presentaron lesionados entre el personal policial ni entre la población civil, y tampoco se registraron daños en las instalaciones de la subestación o en la infraestructura del corregimiento.

Las autoridades señalaron de manera preliminar al Frente 57 'Yair Bermúdez' como el presunto responsable del hostigamiento contra la subestación de Policía. - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Autoridades atribuyen preliminarmente el ataque al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’

La Policía informó que la información preliminar indica que el hostigamiento habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente 57 ‘Yair Bermúdez’.

No obstante, las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho e identificar plenamente a los responsables.

"La primera información indica que este ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo residual Frente 57 ‘Jair Bermúdez’“, manifestó el teniente coronel Bohórquez Venegas.

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Tras el ataque, el Departamento de Policía Valle informó que mantiene operaciones de control y búsqueda en el sector, en coordinación con las Fuerzas Militares y las demás autoridades competentes.

“El Departamento de Policía Valle, en coordinación con las Fuerzas Militares y demás autoridades, mantienen las operaciones de control y búsqueda en la zona para dar con el paradero de los responsables de este hecho”, indicó el oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

La rápida reacción de los uniformados permitió repeler el ataque sin que se registraran policías o civiles lesionados. - crédito Colprensa (referencia)

La Policía reiteró que continuará las operaciones en la zona

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando acciones operativas en el departamento con el objetivo de mantener el orden público y apoyar las investigaciones.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los vallecaucanos y continúa desarrollando operaciones para proteger la vida, preservar el orden público y enfrentar a los grupos armados organizados”, señaló la institución.

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El hecho ocurrió un día después del atentado contra una subestación en Arauca

El hostigamiento registrado en Barragán ocurrió un día después del atentado con explosivos contra la Subestación de Policía de Betoyes, en Arauca, ocurrido el 14 de julio.

En ese caso, las autoridades informaron que murieron los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, además de una mujer que resultó herida durante la explosión y falleció posteriormente en un centro asistencial. Otras nueve personas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, resultaron lesionadas.

Murieron los patrulleros de policía Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez - crédito Colprensa - @DirectorPolicia/X

La Policía atribuyó ese atentado al Frente de Guerra Oriental del ELN y anunció que, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

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