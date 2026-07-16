Colombia

Hostigamiento contra subestación de Policía en Tuluá: autoridades señalan al Frente 57 como presunto responsable

La rápida reacción de los uniformados permitió controlar la situación, que no dejó heridos ni daños en la infraestructura policial, mientras continúan las operaciones para ubicar a los responsables

Guardar
Google icon
El teniente coronel Cristhian Enrique Bohórquez Venegas informó que el ataque fue repelido mediante la activación del Plan Defensa y confirmó que no hubo lesionados ni daños en la subestación de Policía. - crédito suministrado a Infobae Colombia

Un hostigamiento armado contra la Subestación de Policía del corregimiento de Barragán, en la zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), se registró en la tarde del miércoles 15 de julio, según confirmó el Departamento de Policía Valle.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió hacia las 3:10 p. m., cuando personas armadas realizaron disparos desde las inmediaciones del parque principal del corregimiento contra las instalaciones policiales.

La institución informó que, tras el ataque, los uniformados activaron los protocolos de respuesta y lograron controlar la situación. No se reportaron policías ni civiles lesionados, ni afectaciones en la infraestructura de la subestación, de acuerdo con el balance preliminar.

PUBLICIDAD

La Policía activó el Plan Defensa tras el hostigamiento

Según explicó la Policía Nacional, los uniformados que se encontraban en la subestación respondieron mediante la activación del Plan Defensa, procedimiento establecido para atender ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública.

El comandante de la Estación de Policía de Tuluá, teniente coronel Cristhian Enrique Bohórquez Venegas, indicó que la reacción permitió repeler la acción armada.

“La acción consistió en unos disparos realizados desde las inmediaciones del parque principal hacia las instalaciones policiales, situación que fue atendida de manera inmediata por los uniformados mediante la activación del Plan Defensa, logrando repeler el ataque y recuperar el control de la situación”, señaló el oficial.

PUBLICIDAD

El comandante agregó que, como resultado de la respuesta institucional, no se presentaron lesionados entre el personal policial ni entre la población civil, y tampoco se registraron daños en las instalaciones de la subestación o en la infraestructura del corregimiento.

Las autoridades señalaron de manera preliminar al Frente 57 'Yair Bermúdez' como el presunto responsable del hostigamiento contra la subestación de Policía. - crédito AP Foto/Fernando Vergara
Las autoridades señalaron de manera preliminar al Frente 57 'Yair Bermúdez' como el presunto responsable del hostigamiento contra la subestación de Policía. - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Autoridades atribuyen preliminarmente el ataque al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’

La Policía informó que la información preliminar indica que el hostigamiento habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente 57 ‘Yair Bermúdez’.

No obstante, las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho e identificar plenamente a los responsables.

"La primera información indica que este ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo residual Frente 57 ‘Jair Bermúdez’“, manifestó el teniente coronel Bohórquez Venegas.

Tras el ataque, el Departamento de Policía Valle informó que mantiene operaciones de control y búsqueda en el sector, en coordinación con las Fuerzas Militares y las demás autoridades competentes.

“El Departamento de Policía Valle, en coordinación con las Fuerzas Militares y demás autoridades, mantienen las operaciones de control y búsqueda en la zona para dar con el paradero de los responsables de este hecho”, indicó el oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa
La rápida reacción de los uniformados permitió repeler el ataque sin que se registraran policías o civiles lesionados. - crédito Colprensa (referencia)

La Policía reiteró que continuará las operaciones en la zona

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando acciones operativas en el departamento con el objetivo de mantener el orden público y apoyar las investigaciones.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los vallecaucanos y continúa desarrollando operaciones para proteger la vida, preservar el orden público y enfrentar a los grupos armados organizados”, señaló la institución.

El hecho ocurrió un día después del atentado contra una subestación en Arauca

El hostigamiento registrado en Barragán ocurrió un día después del atentado con explosivos contra la Subestación de Policía de Betoyes, en Arauca, ocurrido el 14 de julio.

En ese caso, las autoridades informaron que murieron los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, además de una mujer que resultó herida durante la explosión y falleció posteriormente en un centro asistencial. Otras nueve personas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, resultaron lesionadas.

Murieron los patrulleros de policía Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez - crédito Colprensa - @DirectorPolicia/X
Murieron los patrulleros de policía Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez - crédito Colprensa - @DirectorPolicia/X

La Policía atribuyó ese atentado al Frente de Guerra Oriental del ELN y anunció que, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Temas Relacionados

hostigamiento en TuluáHostigamiento en Barragánsubestación de Policía BarragánFrente 57 Yair Bermúdezorden público Valle del CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cancillería despide a embajadores de Colombia, Perú e Italia tras años de misión en Costa Rica

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, reconoció el trabajo de los diplomáticos por fortalecer los vínculos políticos, comerciales, culturales y académicos entre Costa Rica y sus respectivos países

Cancillería despide a embajadores de Colombia, Perú e Italia tras años de misión en Costa Rica

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 13 de julio

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 13 de julio

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 15 de julio

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 15 de julio

Rescatan a tres menores presuntamente abandonados en Bogotá: uno de ellos pedía ayuda tras una reja

La intervención fue posible gracias a las denuncias de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la situación de los niños en las localidades de Santa Fe y Kennedy

Rescatan a tres menores presuntamente abandonados en Bogotá: uno de ellos pedía ayuda tras una reja

Lotería de Meta resultados miércoles 15 de julio de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Lotería de Meta resultados miércoles 15 de julio de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Guillo Vives contó cómo salió del “clóset” con su familia: “Estuve por ahí en Melgar con un novio”

Juliana Calderón mostró la invitación de la revelación de género y propuso un juego a sus seguidores durante la espera de su bebé: ¿niño o niña?

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller sí viajaron juntos a Europa: esto es lo que se sabe

Rolando Ochoa revivió el secuestro que sufrió con uno de los hijo de Diomedes Díaz cuando apenas arrancaban en la música: “No se lo deseo a nadie”

Deportes

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Juan Guillermo Cuadrado sacudió el mercado de fichajes: pidió que conocido equipo sudamericano lo tenga en carpeta

Tour de Francia 2026: diario español aseguró que Fernando Gaviria es favorito en el embalaje de la Etapa 12

El Estadio Palogrande también se renovará para el fútbol colombiano: esta fue millonaria adjudicación para la cubierta

Jhon Jáner Lucumí no solo suena para la Juventus: tendría equipo interesado desde Arabia Saudita