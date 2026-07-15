Colombia

Turismo en Colombia superó al café y al carbón en generación de divisas durante 2025

El crecimiento de visitantes extranjeros, el aumento del empleo y la recuperación de la conectividad aérea consolidaron al sector como uno de los principales motores de la economía nacional, según cifras oficiales presentadas por el Gobierno

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Inhouse Piamonte Colombia
El turismo se consolidó como uno de los sectores con mayor aporte a la economía colombiana-crédito Piamonte Turismo

El turismo dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los motores más fuertes de la economía colombiana. Las cifras más recientes muestran que la llegada de viajeros internacionales, el aumento del empleo y el crecimiento en el ingreso de divisas están transformando el papel que históricamente tuvieron sectores como el café y el carbón dentro de la economía nacional.

Uno de los indicadores que mejor refleja ese cambio es el número de visitantes. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia recibió más de 24 millones de visitantes no residentes durante el último ciclo, lo que representó un crecimiento del 109 % frente al periodo anterior. De ese total, 14,8 millones correspondieron a turistas extranjeros, un resultado que evidencia el mayor posicionamiento del país en los mercados internacionales.

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Palma de cera en el Valle del Cocora, Quindío. / Cortesía Esteban Dávila Náder @EstebanDN1
La llegada de visitantes extranjeros impulsó el crecimiento del empleo y la generación de divisas en el país-crédito Esteban Dávila Náder @EstebanDN1

El crecimiento del sector fue uno de los temas centrales del Foro Internacional de Turismo: Colombia, un destino por explorar, espacio que reunió a representantes de gremios, empresarios, académicos y expertos internacionales para analizar los desafíos y oportunidades de la industria. Durante la jornada también se abordaron temas relacionados con el turismo regenerativo, la innovación, la inteligencia artificial, las experiencias turísticas internacionales y la movilidad inteligente aplicada al desarrollo del sector.

Las cifras presentadas durante el encuentro muestran que el turismo atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, el comportamiento de la actividad confirma que “el turismo expresa, quizá como pocos sectores, esa transición hacia una economía más diversificada y con mayor valor agregado”.

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Parte de ese resultado responde al creciente interés de viajeros internacionales por conocer el país, impulsado por la estrategia de promoción “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, una campaña que fortaleció la presencia del destino colombiano en diferentes mercados y contribuyó a ampliar la llegada de visitantes extranjeros.

La conectividad aérea fortaleció el flujo de turistas internacionales hacia Colombia - crédito Pipo Jackman
La conectividad aérea fortaleció el flujo de turistas internacionales hacia Colombia - crédito Pipo Jackman

El impacto de este crecimiento no solo se refleja en el movimiento de turistas. También quedó evidenciado en el comportamiento de las divisas que ingresan al país. Según cifras del Banco de la República con corte a diciembre de 2025, el turismo generó alrededor de US$34.430 millones, una cifra que permitió superar los ingresos provenientes de exportaciones tradicionales como el café y el carbón.

Con este resultado, la actividad turística se consolidó como el principal componente de la exportación de servicios de Colombia, un segmento que cada vez gana mayor peso dentro del comercio exterior. De hecho, actualmente por cada US$10 que recibe el país por exportación de servicios, cerca de US$5,7 corresponden a actividades relacionadas con el turismo.

La ministra Morales destacó que esta transformación representa un cambio importante para la economía colombiana. Durante décadas, explicó, la generación de divisas dependió principalmente de la venta de materias primas. Sin embargo, aseguró que “hoy, Colombia demuestra que también puede generar riqueza a partir de su biodiversidad, de su patrimonio cultural, de la calidad de sus servicios, del talento de su gente”. El crecimiento de la industria también se tradujo en una mayor generación de empleo. De acuerdo con el Dane, las actividades de alojamiento y servicios de comida alcanzaron 1,8 millones de puestos de trabajo en febrero de 2026, lo que representa un incremento del 15 % frente al mismo periodo de 2019.

Más de 24 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia durante el último ciclo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Alcaldía de Medellín
Más de 24 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia durante el último ciclo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Alcaldía de Medellín

Además de fortalecer el mercado laboral, el sector aportó el 4,4 % del valor agregado nacional durante 2025, consolidándose como una de las actividades con mayor incidencia en la economía real y en la recuperación de diferentes regiones del país.

La conectividad aérea también explica buena parte del dinamismo registrado durante los primeros meses del año. Entre enero y marzo se comercializaron más de 368.000 tiquetes internacionales con destino a Colombia, un aumento del 16,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Los principales mercados emisores fueron Estados Unidos, Brasil y México, países desde donde aumentó significativamente la demanda de vuelos hacia el territorio nacional.

El transporte aéreo también mantuvo su crecimiento. Durante el primer bimestre del año se movilizaron cerca de 10 millones de pasajeros, un 8 % más que en el mismo periodo anterior. Entre enero y marzo, además, ingresaron 1,58 millones de visitantes no residentes, lo que confirma el buen momento que atraviesa el turismo en Colombia.

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