Carlos Fernando Galán alardeó de su encuentro con el alcalde de Nueva York y concejal destapó sus ‘fracasos’: “Debería aprender”

Julián Triana enumeró cinco puntos clave en los que la gestión de Bogotá podría mejorar, inspirándose en las políticas sociales y de gobierno de la Gran Manzana - crédito @trianavjuli/TikTok

Una fotografía publicada en redes sociales desató una fuerte polémica política en Bogotá, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán compartiera que se reunió con el mandatario demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, durante un prestigioso evento académico en Estados Unidos.

Lo que se presentó originalmente como un encuentro estratégico para intercambiar experiencias exitosas de gobierno terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que el concejal de Bogotá Julián Triana, del Partido Verde, cuestionara con dureza la gestión local y señalara detalladamente los que considera los grandes “fracasos” de la actual administración distrital.

Y es que el mandatario bogotano viajó a territorio estadounidense para participar en la décima cohorte del programa de liderazgo para alcaldes de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy School, un espacio de alto nivel desarrollado en alianza con Bloomberg Philanthropies donde se buscan soluciones a retos urbanos globales.

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El concejal Julián Triana cuestionó la gestión de Carlos Fernando Galán luego de que el mandatario compartiera una fotografía con el alcalde de Nueva York durante un encuentro internacional - crédito Angelina Katsanis/Reuters - @trianavjuli/Instagram - Colprensa

A través de su cuenta en la red social X, Carlos Fernando Galán se mostró optimista sobre el acercamiento político con Zohran Mamdani al publicar: “Hablamos de los retos similares que nuestras ciudades enfrentan: atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses. Buen encuentro, seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York (sic)”.

Junto a este mensaje, compartió una fotografía con el mandatario estadounidense durante el encuentro, que reúne a líderes de 46 ciudades de 15 países.

Carlos Fernando Galán aseguró que Bogotá y Nueva York comparten desafíos similares y destacó la importancia de aprender de otras administraciones urbanas - crédito @CarlosFGalan/X

Sin embargo, la publicación no tardó en recibir una respuesta sumamente crítica desde el Concejo de Bogotá por parte de Triana, que aprovechó el perfil abiertamente progresista del gobernante norteamericano para contrastar sus resultados con las promesas que, según él, arrastra de manera incumplida la alcaldía de Galán.

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Los cinco reclamos del concejal Julián Triana al alcalde Galán

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, el cabildante de la Alianza Verde ironizó sobre el parecido de los mandatarios y lanzó una dura lista de reproches, al asegurar que Galán tiene mucho que aprender de su homólogo para que su alcaldía sea realmente admirable.

El primer gran reclamo de Julián Triana se centró en la atención a la primera infancia y el sistema de cuidado, contrastando la velocidad de ejecución de ambos gobiernos frente a las promesas de campaña.

“Mientras a Zohran Mamdani le costó tan solo 100 días de su gobierno abrir 2.000 plazas públicas en guarderías gratuitas para el cuidado de niñas y niños menores de dos años (...), pues a Galán le costó los mismos 100 días incumplir una de sus promesas de campaña en este tema”, sentenció Triana.

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Julián Triana aprovechó la reunión de Carlos Fernando Galán con el alcalde de Nueva York para comparar ambas administraciones y cuestionar el cumplimiento de las promesas del mandatario bogotano - crédito Alcaldía de Bogotá

El concejal recordó que el alcalde capitalino prometió duplicar las Manzanas del Cuidado, pero solo propuso 8 nuevas metas ante el Concejo; una incoherencia de acuerdo con la denuncia.

El segundo punto de discordia fue el enfoque presupuestal, ya que el concejal criticó que en Bogotá se esté priorizando el gasto de seguridad por encima de la inversión social indispensable para las familias más vulnerables.

“Mientras la prioridad política de Mamdani en Nueva York es la agenda social, reducir el costo de vida de los neoyorquinos, cuidar a los más débiles, pues la agenda de Galán estuvo centrada en la seguridad”, recordó el político.

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Julián Triana añadió que se le quitó presupuesto a la inversión social para unas estrategias que, tras dos años y medio de mandato, siguen sin dar los resultados esperados.

Cinco cuestionamientos sobre primera infancia, inversión social, seguridad, liderazgo y coherencia política marcaron la respuesta del concejal Julián Triana al alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Excusas, discursos y coherencia ideológica: la crítica de Julián Triana

El concejal señaló que “Mamdani tiene como presidente de los Estados Unidos a Donald Trump, una persona que es ideológicamente completamente opuesta a él, pero se ha dedicado a gobernar con mucha innovación y sin tantas excusas”.

“Mientras que Galán lleva dos años y medio echándole la culpa casi de todo lo malo que pasa en Bogotá al Gobierno nacional de Gustavo Petro”, aseveró Triana en su video.

En cuarto lugar, el cabildante criticó la falta de profundidad en el discurso del mandatario distrital, argumentando que la actual administración reduce la complejidad de la capital a simples problemas de infraestructura y delincuencia, mientras que el alcalde neoyorquino entiende que la desigualdad social es la raíz de la violencia y el hambre.

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Julián Triana aplaudió la defensa de ideología del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, frente a la del presidente de EE. UU., Donald Trump - crédito Eduardo Munoz/Reuters

El concejal de la Alianza Verde enfatizó en la coherencia ideológica como el factor más preocupante, al asegurar que Galán fue elegido bajo banderas liberales, pero en la actualidad gobierna de la mano con los sectores más tradicionales y conservadores, en un evidente guiño a su apoyo a Abelardo de la Espriella, presidente electo de la extrema derecha.