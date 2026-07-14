‘Lalis’ arremetió contra Piter Albeiro por caso Marcela Portilla y el comediante le respondió a través de sus abogados: “Hace lo que tanto critica”

Piter Albeiro le respondió a Lalis por acusaciones en redes sociales sobre el caso de Marcela Portillo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista electa Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, publicó el 14 de julio de 2026 un video en sus redes sociales en el que señaló al comediante Piter Albeiro —cuyo nombre real es Omar Alejandro Leiva Salazar— como parte de una supuesta “maquinaria del terror” que amenaza a la activista Diana Marcela Portilla Carrasco.

Como era de esperarse, la respuesta del humorista no tardó: ese mismo día, sus abogados enviaron una carta formal a la congresista electa exigiéndole que modere sus afirmaciones.

El documento, firmado por el abogado Jorge Enrique Cuello Vélez de JC Abogados Vélez, está dirigido a Beltrán Palomares y lleva fecha del 14 de julio de 2026. En él, Cuello Vélez actúa como apoderado especial de Leiva Salazar y señala que la parlamentaria, en su video de Instagram, “ha pretendido hacer ver que mi representado ha perfilado y hostigado a la señora Diana Marcela Portilla Carrasco”.

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Piter Albeiro reaccionó a un video de Lalis, afirmando que al parecer lo "perfiló" como perteneciente a una red de hostigamiento - crédito @PITERALBEIRO/X

Piter Albeiro resumió su posición en X con una pregunta retórica dirigida a sus seguidores: “Quisiera me ayudaran a hacerle llegar esta carta; no sea que pregunte si alguien sabe el correo de ella; digan que por mi culpa a ella le pueden decir o hacer algo”. La ironía apuntaba directamente a la lógica que, según él, Lalis aplicó en su video para vincularlo con las amenazas contra Portilla.

La carta de los abogados: un llamado a la “sensatez”

El escrito de la firma JC Abogados Vélez no es una demanda formal, sino lo que los propios firmantes denominan “un llamado respetuoso”. Los letrados le piden a Lalis que modere “las afirmaciones que realiza, pues no es cierto lo que usted ha afirmado”.

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El texto también deja en claro que la conducta de la congresista electa es, a juicio de los abogados, contradictoria con su propio discurso: “Lo que usted hace es lo mismo que critica de mi representado, por cuanto a partir de sus afirmaciones este está siendo víctima de múltiples ataques en redes sociales, lo que, insistimos, socava también sus derechos fundamentales”.

La carta cierra con una referencia a la posición institucional que Beltrán Palomares está a punto de asumir, al mencionar “la dignidad que pronto pasará a ostentar a partir del nuevo periodo legislativo”.

Qué dijo Lalis en su video

Colombia Compra Eficiente explica contratos con Lalis, la influencer petrista. Archivo redes sociales.

En el video difundido en Instagram, Lalis afirmó que Portilla Carrasco “vive bajo amenaza constante” y que existe un “plan orquestado para silenciarla”.

La congresista electa señaló que todo habría comenzado en 2023, cuando la activista empezó a ser hostigada por un individuo de Medellín al que identificó como “un supuesto mentalista” que la habría amenazado con agredirla sexualmente y asesinarla.

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Según el relato de Lalis, la situación se agravó tras una crítica pública de Portilla sobre el patrimonio de Piter Albeiro. La parlamentaria aseguró que el humorista “públicamente ofreció una recompensa por los datos personales de Marcela”, lo que habría derivado en la exposición de la dirección de su casa, su negocio y “fotos del colegio de su bebé”.

Lalis también vinculó a Leiva Salazar con el abogado Abelardo de la Espriella y con “el entorno familiar de candidatos del uribismo”.

Marcela Portilla indicó que la Fiscalía tiene sus datos personales y, aun así, no recibió notificación sobre la citación - crédito red social X

Fue precisamente esa conexión la que motivó la respuesta del comediante en su cuenta de X: “La representante electa acaba de hacer un video perfilándome, porque según ella a la señora Marcela Portilla, a quien tengo denunciada desde el 2024, la están amenazando hoy de muerte, y que como soy amigo de Abelardo, entonces que yo tengo que ver”.

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El origen del conflicto: 2024 en la Fiscalía

El antecedente directo de esta nueva polémica se remonta a abril de 2024, cuando Leiva respondió en X a cuestionamientos sobre su patrimonio —incluido un negocio de alquiler de autos de lujo en Florida— en un contexto en que la Fiscalía investigaba al humorista Juan Guillermo Zapata, conocido como Carroloco, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

El humorista informó sobre la ausencia de los acusados en sus redes sociales - crédito red social X

Las acusaciones de lavado de dinero que circularon en redes sociales llevaron a Piter Albeiro a interponer una denuncia por injuria. Entre los señalados figuraron Portilla, el precandidato presidencial Alfredo Saade —cercano al presidente Gustavo Petro— y Said Vergel Jama.

La audiencia de conciliación ante el fiscal Juan Esteban Rojas quedó fijada para el 2 de octubre de 2024. Ninguno de los citados se presentó. El humorista los acusó públicamente de haber ignorado la cita a sabiendas; Saade y Portilla, por su parte, negaron haber sido notificados formalmente por el ente acusador.

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Lo que dice el comunicado sobre ese proceso

La carta de JC Abogados Vélez le explica a Lalis los detalles de ese expediente. Según el documento, “la cuestión con la señora Portilla se trató de un proceso de comienzos del 2024 en el que se pretendieron consultar sus datos para ser denunciada tal y como en su momento se hizo, a lo cual, aún, se le investiga por el delito de injuria”.

Comunicado de los abogados de Piter Albeiro por caso Marcela Portilla en 2024 - crédito @PITERALBEIRO/X

El texto precisa que, agotada la instancia de conciliación, “el señor Leiva Salazar decidió no contar con voluntad conciliadora atendiendo a la magnitud de las afectaciones que a su honra y buen nombre sufrió, y que a hoy, sigue padeciendo”.

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Portilla, mientras tanto, también había interpuesto una denuncia contra Piter Albeiro por presuntamente violar la ley de protección de datos al solicitar públicamente su información personal. La activista compartió en redes un correo de la Fiscalía relacionado con esa denuncia como prueba de que el ente acusador sí tenía sus datos actualizados y, por tanto, podía haberla notificado sin inconveniente.