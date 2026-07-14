Hallan fosa clandestina en Los Cabos: restos serán analizados para identificar a víctimas

La fosa clandestina fue localizada en la zona de La Ballena, en el municipio de Los Cabos, tras un reporte difundido en redes sociales. FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Los Cabos, donde fueron localizados restos humanos que ya son sometidos a estudios periciales y genéticos para establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo con la dependencia, el descubrimiento ocurrió luego de que las autoridades atendieran un reporte difundido a través de redes sociales, en el que se alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en una zona conocida como La Ballena, ubicada en ese destino turístico del sur de la entidad.

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Tras recibir la información, agentes de investigación se trasladaron al lugar y, al realizar una inspección, confirmaron la existencia de una fosa clandestina. Como parte del protocolo para preservar la escena, el área fue acordonada de inmediato mientras especialistas iniciaban las diligencias correspondientes.

La Procuraduría informó que personal de Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento del sitio, la fijación de indicios y el levantamiento de los restos humanos, los cuales fueron trasladados al laboratorio forense de la institución.

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Será mediante análisis antropológicos, criminalísticos y pruebas de ADN como las autoridades buscarán determinar la identidad de la persona localizada y establecer las circunstancias de su muerte.

Peritos de la Procuraduría de Baja California Sur trasladaron los restos humanos al laboratorio forense para realizar su identificación. (Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

Marina resguardó el operativo; buscadoras participaron en el hallazgo

Durante las labores de campo también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes brindaron seguridad perimetral para proteger tanto al personal ministerial como a los integrantes del colectivo ciudadano que colaboró en la búsqueda.

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Por su parte, el colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos informó mediante sus redes sociales que también formó parte de las acciones que permitieron localizar la fosa clandestina.

De acuerdo con la información difundida por las buscadoras, los restos corresponderían a un hombre que tendría varios meses de fallecido.

Asimismo, proporcionaron algunos datos sobre la vestimenta con la que fue localizado, con la esperanza de facilitar una posible identificación por parte de familiares de personas desaparecidas.

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Según el colectivo, la víctima vestía una camisa blanca de manga larga, pantalón azul marca Levi’s y calcetines negros al momento del hallazgo.

Especialistas forenses y autoridades investigan el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos en Los Cabos, Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, la Procuraduría estatal no ha informado si existen denuncias de desaparición que coincidan con estas características ni ha dado a conocer alguna línea de investigación sobre quién podría ser la víctima o cómo llegó al sitio.

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Las investigaciones apenas comienzan

La PGJE señaló que el procesamiento de la escena forma parte de una investigación ministerial que continuará en los próximos días.

Además de los estudios forenses para identificar los restos, los agentes también buscarán obtener indicios que permitan establecer si en la zona existen más fosas clandestinas o si el lugar fue utilizado en otras ocasiones para ocultar cuerpos.

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Las autoridades no han revelado si el hallazgo está relacionado con algún grupo delictivo que opere en la región ni si existen personas identificadas como probables responsables.

Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas permanecen atentos a los resultados de los análisis genéticos, ya que la identificación de la víctima dependerá del cotejo de ADN con las bases de datos existentes.

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Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos participaron en las labores de localización junto con autoridades estatales. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Contexto: continúan las investigaciones por fosas clandestinas en el noroeste de México

El hallazgo en Los Cabos ocurre apenas unas semanas después de que las autoridades de Baja California reportaran avances en otra de las investigaciones más importantes relacionadas con fosas clandestinas en el noroeste del país.

En junio pasado, la Fiscalía General del Estado de Baja California informó la captura de Miguel “N”, alias “El Rodilla”, presunto integrante de la organización criminal Los Rusos, señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de varias personas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali.

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Las investigaciones establecieron que al menos cinco víctimas fueron privadas de la libertad y trasladadas a un inmueble donde permanecieron retenidas contra su voluntad y, presuntamente, fueron sometidas a agresiones físicas antes de ser llevadas al sitio donde posteriormente fueron enterradas.

Tres de esas víctimas —Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”— ya fueron identificadas por las autoridades, mientras que otras permanecen sin ser reconocidas.

Hasta la fecha, la Fiscalía de Baja California ha confirmado el hallazgo de 44 cuerpos en las fosas clandestinas de Miguel Alemán, uno de los casos más graves registrados recientemente en la región.

Aunque el hallazgo en Los Cabos y las investigaciones en Mexicali corresponden a expedientes distintos, ambos reflejan la persistencia del problema de las desapariciones y de las fosas clandestinas en el país, así como el papel cada vez más relevante que desempeñan los colectivos de búsqueda, quienes frecuentemente participan en las localizaciones junto con las autoridades y mantienen la exigencia de justicia para miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.